Stellen Sie sich vor, Gaza wäre jüdisch und die Menschen, die es bombardieren, wären Muslime

Caitlin Johnstone

16. Mai 2025

Gaza hat gerade einen der schlimmsten Tage der Bombardierung seit Beginn des genozidalen Angriffs Israels erlebt, wobei die IDF ihre Aggressionen verstärkt, während sie sich auf die vollständige militärische Eroberung des Enklavengebiets vorbereitet.

Am Donnerstag lehnte die UNO den US-amerikanisch-israelischen Plan zur Lieferung von Hilfsgütern in das belagerte palästinensische Gebiet ab. Der Plan wurde als durchsichtiger Versuch kritisiert, die hungernde Bevölkerung Gazas mit Lebensmitteln in den Süden in ein dicht besiedeltes Gebiet zu locken, um sie für die Deportation, also ethnische Säuberungen, vorzubereiten.

Wäre Gaza von Juden bewohnt und würden die Menschen dort von Muslimen massakriert, hätte niemand Probleme damit, die Dinge beim Namen zu nennen. Die Begriffe „Völkermord“ und „Holocaust“ wären in den letzten 19 Monaten täglich in den Nachrichten aufgetaucht.

Nur wissen wir alle, dass es nicht 19 Monate gedauert hätte. In den Augen des westlichen Imperiums gibt es Menschen, die mit massiver militärischer Gewalt ermordet werden dürfen, und andere, die das nicht dürfen. Es gibt Kinder, die mit vor Hunger hervorstehenden Rippen fotografiert werden können, ohne dass dies große Aufregung hervorruft, und es gibt Kinder, bei denen solche Fotos die Welt erschüttern würden.

In den Augen des westlichen Imperiums gelten Juden als vollwertige Menschen, Muslime und Araber hingegen nicht. Ein Massaker an Juden ist eine schreckliche, unverzeihliche Gräueltat, die nach grenzenloser Rache schreit, während die täglichen Massaker Israels an Palästinensern nicht mehr als eine Fußnote verdienen.

Wäre Gaza von Juden bevölkert und würden die Menschen, die diese täglichen Massaker verüben, Muslime sein, hätte das westliche Imperium längst eingegriffen, um dem ein Ende zu setzen. Stattdessen bekommen wir Sumpfmonster wie Steve Witkoff, der die falsche Linie der Biden-Regierung wieder aufwärmt, dass „die israelische Regierung eine souveräne Regierung ist; sie kann uns nicht vorschreiben, was wir zu tun haben, und wir können ihr nicht vorschreiben, was sie zu tun hat“, und Außenminister Marco Rubio, der sagt, er sei „besorgt“ über die humanitäre Lage in Gaza, aber keine Alternativen sehe – genau wie sein Vorgänger Antony Blinken es ständig getan hat.

Es ist so offensichtlich, so schmerzlich offensichtlich, was wir hier sehen. So völlig unverhohlen und unverhüllt. Das Einzige, was die Menschen davon abhält, diesen Völkermord als das zu sehen, was er ist, und die Dinge beim Namen zu nennen, ist die Tatsache, dass seine Opfer zufällig einer Religion und einer ethnischen Gruppe angehören, die seit Jahrzehnten systematisch entmenschlicht werden, um die massiven militärischen Gewalttaten zu rechtfertigen, die in unserer kollektiven Psyche aggressiv normalisiert wurden. Die Menschen im Westen wurden durch einheimische Propaganda dazu indoktriniert, Araber und Muslime als minderwertige Menschen zu betrachten, ähnlich wie die Israelis selbst.

Es ist so widerlich und unangenehm, immer wieder neue Wege finden zu müssen, um zu sagen: „Stellen Sie sich vor, das würde einer Bevölkerung passieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegt“, aber es scheint, als sei das die einzige Möglichkeit, vielen Menschen die Augen zu öffnen und sie dazu zu bringen, diese Sache zu sehen. Solange Sie nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Menschen, die in Gaza leiden, Ihnen und den Menschen, die Sie als Menschen betrachten, tatsächlich ähnlich sein könnten, wird dies für Sie nur ein großer blinder Fleck bleiben.

Das sollte eigentlich nicht nötig sein. Es sollte für uns alle selbstverständlich sein, dass Menschen Menschen sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder anderen Merkmalen, durch die sie sich von uns unterscheiden. Das hätte uns allen schon als Kinder beigebracht werden müssen.

Aber genau da stehen wir als Zivilisation derzeit. Ein Völkermord findet direkt vor unseren Augen statt, und Menschen wie ich sagen: „Stell dir vor, sie würden einer Religion angehören, die du NICHT zu fürchten und zu verachten gelernt hast!“

Das ist unwürdig und sagt viel Negatives über unsere Gesellschaft aus, dass dies immer noch eine der wirksamsten Methoden ist, um diese Botschaft zu vermitteln. Aber wir können den Weg zu einer gesunden Welt nur von dort aus beginnen, wo wir jetzt stehen.

