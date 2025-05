Nayib Bukele: Die dunkle Seite des „coolsten Diktators der Welt“ Alan MacLeod

https://www.mintpressnews.com/nayib-bukele-worlds-coolest-dictator/289493/



Alan MacLeod

2. Mai 2025



Der Deal der Trump-Regierung, eine große Anzahl von Menschen in Gefängnisse in El Salvador zu schicken, hat dessen Präsidenten Nayib Bukele ins internationale Rampenlicht gerückt. Bukele wird vor allem in konservativen Medien als dynamischer und populärer Führer gepriesen, der sein Land aus den Fängen der Bandenkriminalität befreit hat. Doch hinter dieser glatten Fassade hat er seine Herrschaft gefestigt, indem er sich autokratische Befugnisse angemaßt hat, politische Gegner inhaftiert und verfolgt und den Aufbau und die Ausweitung des weltweit ersten Gefängnisstaates überwacht. MintPress News beleuchtet die dunkle Seite des Mannes, der sich selbst als „coolsten Diktator der Welt“ bezeichnet.

Grausamkeit ist das Ziel

Die Hunderte von Migranten, die die USA nach Mittelamerika geschickt haben, sollen laut Kristi Noem, Ministerin für Innere Sicherheit, in einem Interview im April „für den Rest ihres Lebens“ in salvadoranischen Gefängnissen festgehalten werden. Dies trotz der Tatsache, dass eine Untersuchung von Bloomberg ergab, dass rund 90 % der Abgeschobenen weder vorbestraft sind noch gegen sie Anklage erhoben wurde.

Noems Worte spiegeln das Bestreben der Regierung wider, einen Partner zu finden, der bereit ist, ihr bei der Auslagerung des amerikanischen Gefängnisindustriekomplexes zu helfen. Im Februar bot der salvadorianische Präsident Nayib Bukele an, das weitläufige und schnell wachsende Gefängnisnetzwerk El Salvadors zu nutzen, um Tausende „gefährliche amerikanische Kriminelle“ aufzunehmen – zu einem Bruchteil der Kosten, die für ihre Inhaftierung in den Vereinigten Staaten anfallen würden. „Kein Land hat jemals ein solches Freundschaftsangebot gemacht“, sagte ein erfreuter Außenminister Marco Rubio, ein starker Unterstützer von Bukele.

Die Migranten wurden in das Terrorism Confinement Center (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT) gebracht, eine 115 Millionen Dollar teure Einrichtung, die von Menschenrechtsgruppen heftig kritisiert wird und im Oktober 2023 eröffnet wurde. Das 23 Hektar große Gelände liegt in einer ländlichen Gegend des Landes, etwa 70 km von der Hauptstadt San Salvador entfernt, und soll 40.000 Menschen beherbergen, was es mit Abstand zum größten Gefängnis der Weltgeschichte macht.

Die Bedingungen im Gefängnis werden weithin verurteilt. Die Inhaftierten sind in Zellen mit bis zu 100 Personen zusammengepfercht. Sie schlafen auf Metall- oder Betonpritschen und müssen ihre Notdurft vor ihren Zellengenossen verrichten. Ein Bericht der Interamerikanischen Menschenrechtskommission aus dem Jahr 2024 ergab, dass pro Insasse durchschnittlich nur 0,6 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Das Licht ist 24 Stunden am Tag eingeschaltet.

Kristi Noem besucht zusammen mit Minister Héctor Villatoro das Mega-Gefängnis in El Salvador, 26. März 2025. Alex Brandon | AP

Das Essen ist ebenso spärlich wie der Platz. Die Häftlinge erhalten täglich nur 450 Gramm derselben Mahlzeit, bestehend aus Bohnen, Nudeln und Tortillas, dazu Kaffee oder ein anderes Getränk. Da sie kein Besteck erhalten, müssen sie mit den Händen essen.

CECOT bietet keine Freizeitmöglichkeiten im Freien, und die Insassen dürfen nur 30 Minuten pro Tag ihre Zellen verlassen. Bei ihrer Ankunft werden den Gefangenen die Köpfe rasiert, und sie werden oft gezwungen, dicht gedrängt in Formationen zu sitzen, die an die Bedingungen auf transatlantischen Sklavenschiffen erinnern. Sie dürfen keinen Kontakt zu Freunden, Familie oder Anwälten haben. Oft ist die erste Nachricht, die eine Familie über den Verbleib ihres verschwundenen Angehörigen erhält, eine Mitteilung, dass dieser im Gefängnis gestorben ist. Die Regierung Bukele hat deutlich gemacht, dass sie dafür sorgen will, dass die Insassen der CECOT „niemals wieder freikommen“.

Die Trump-Regierung zeigte wenig Besorgnis über die gemeldeten Zustände im CECOT. Im März reiste Noem selbst an den Ort, um vor Dutzenden von Inhaftierten zu posieren und andere zu warnen, dass sie die Nächsten sein könnten. Die Trump-Regierung rechtfertigte ihr Vorgehen mit einem obskuren Gesetz aus dem Jahr 1798 und behauptete, die Abgeschobenen seien Mitglieder der venezolanischen kriminellen Vereinigung Tren de Aragua.

Gefängnisnation

Die Bedingungen im CECOT sind jedoch tatsächlich deutlich besser als in vielen anderen salvadorianischen Gefängnissen, da es eine der wenigen Einrichtungen ist, die (noch) nicht mit Häftlingen überfüllt sind. Im Jahr 2022 erklärte Bukele unter dem Vorwand der Bekämpfung von Bandenkriminalität den Ausnahmezustand, setzte die bürgerlichen Freiheiten außer Kraft und ordnete die Festnahme und Inhaftierung von 85.000 Menschen an. Die Gefängnispopulation hat sich in nur wenigen Jahren verdreifacht, sodass mittlerweile rund 2 % der erwachsenen Bevölkerung des Landes hinter Gittern sitzen – das entspricht etwa sieben Millionen Amerikanern.

„El Salvador hat unter der Diktatur von Nayib Bukele die USA als weltweit führendes Land bei der Inhaftierung der eigenen Bevölkerung überholt“, erklärte Wanda Bertram, Sprecherin der Prison Policy Initiative, gegenüber MintPress News. Heute sind in diesem Land pro Kopf mehr als doppelt so viele Menschen inhaftiert wie in dem Land mit der zweithöchsten Inhaftierungsrate. „So schrecklich das Masseninhaftierungsprogramm in El Salvador auch ist, wir sollten nicht übersehen, dass es ein klares Vorbild in den Vereinigten Staaten hatte“, fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass fast die Hälfte aller Erwachsenen in den USA einen unmittelbaren Familienangehörigen hat, der inhaftiert war.

Nur wenige derjenigen, die in Bukeles massiver Razzia gefasst wurden, erhielten ein ordentliches Gerichtsverfahren. Da ihre Schuld oder ihre Verbindungen zur MS-13 oder anderen Banden nicht bewiesen werden können, verlängern die Staatsanwälte ihre Untersuchungshaft. Folter ist weit verbreitet. „Es ist ein System, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu misshandeln und zu foltern“, sagte Ana Piquer, Direktorin von Amnesty International für Amerika. Hunderte sind in Haft gestorben.

Seit Bukele den Ausnahmezustand verhängt hat, haben seine Kräfte mindestens 3.000 Kinder festgenommen. Anstatt sie freizulassen, unterzeichnete der Präsident im Februar ein Gesetz, das die Verlegung von inhaftierten Kindern in Erwachsenengefängnisse vorsieht.

Die US-Regierung ist sich der Natur von Bukeles Herrschaft sehr wohl bewusst. Ein Bericht des Außenministeriums aus dem Jahr 2023 beschreibt detailliert weit verbreitete Missbräuche, darunter

„rechtswidrige oder willkürliche Tötungen; Verschleppungen; Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch Sicherheitskräfte; harte und lebensbedrohliche Haftbedingungen; willkürliche Festnahmen oder Inhaftierungen; [und] schwerwiegende Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz“.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass die Haftbedingungen in Bukeles Gefängnissen bereits vor dem massiven Anstieg der Häftlingszahlen „hart und lebensbedrohlich“ waren, und berichtete, wie Gefängniswärter Opfer zu Tode prügelten und auf dem nassen Boden der Gefängnisse Elektroschocker einsetzten, um Häftlingen massenhaft Stromschläge zu versetzen.

Osiris Luna, der Direktor des salvadorianischen Strafvollzugs, war von der US-Regierung wegen seiner Rolle bei „schweren Menschenrechtsverletzungen“ mit Sanktionen belegt worden.

Trotz der langen Liste dokumentierter Missbräuche hat die Trump-Regierung El Salvador als Ort für die Abschiebung von Migranten ausgewählt und versprochen, dass dies der Beginn einer langen Partnerschaft zwischen den beiden Nationen sei.

„Die salvadorianischen Gefängnisse sind das Ergebnis der jahrzehntelangen Beiträge des US-Justizministeriums, der Drug Enforcement Agency und anderer Beamter in Lateinamerika. Die Vereinigten Staaten haben den Bau dieser Gulags Amerikas unterstützt und begünstigt. In vielerlei Hinsicht ist Bukele also ein Monster, das in den USA geschaffen wurde“, sagte Roberto Lovato, ein salvadoranisch-amerikanischer Schriftsteller und Professor an der Universität von Nevada in Las Vegas, gegenüber MintPress News.

Angeklagte Gangmitglieder sitzen auf dem Boden des Terrorismus-Internierungslagers in El Salvador, 15. März 2023. Via AP

„Die Kombination aus dem Import der US-Gefängnis- und Bandenkultur und der von der US-Regierung finanzierten digitalen Technologie, die in der Politik eingesetzt wird, hat uns Bukele beschert“, fügte er hinzu. Lovatos 2020 erschienene Memoiren ‚Unforgetting: A Memoir of Family, Migration, Gangs, and Revolution in the Americas‘ untersuchen die Beziehung zwischen Gewalt in den USA und El Salvador.

Präsident Bukele rechtfertigt das harte Vorgehen als notwendige Reaktion auf das überwältigende Problem der organisierten Kriminalität im Land, wo Gruppen wie MS-13 und Barrio 18 die Bevölkerung terrorisieren. Sein kompromissloser Ansatz hat Ergebnisse gebracht: Die offizielle Mordrate in El Salvador ist drastisch gesunken, und viele sagen, dass die Straßen des Landes wieder sicher sind. Seine Politik hat ihm sicherlich erhebliche öffentliche Unterstützung und Lob im Westen eingebracht.

„Nayib Bukeles eiserne Faust hat El Salvador verändert“, schrieb das Time Magazine und bezeichnete ihn als ‚den wohl beliebtesten Staatschef der Welt‘. Zu seinen Fans zählt auch der Milliardär und Regierungsbeamte Elon Musk, der ihn im September traf und ihn als ‚erstaunlichen Führer‘ bezeichnete. Bukeles Erfolge, darunter der Rückgang der Mordfälle, veranlassten Musk später zu der Aussage, dass solche Maßnahmen ‚in Amerika notwendig sind und auch umgesetzt werden müssen‘.

Ein großes Problem dieser Darstellung ist jedoch, dass die Regierung, sobald der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, begann, die Zahl der Morde radikal zu unterschätzen, indem sie die Art und Weise änderte, wie Todesfälle registriert wurden. Wie Foreign Policy feststellte, wurden nicht identifizierte Leichen oder solche, die in Massengräbern gefunden wurden, nicht mehr als Morde klassifiziert, ebenso wenig wie Morde in Gefängnissen oder Personen, die von Bukeles Polizei oder Sicherheitskräften getötet wurden, deren Zahl sich auf Hunderte beläuft.

Verfolgung von Gegnern

Der jüngste Präsident El Salvadors hat dieselben Sicherheitskräfte eingesetzt, um seine Gegner, wie Gewerkschaftsführer und Menschenrechtsaktivisten, anzugreifen.

Im Januar wurden der Sprecher der Gewerkschaft für Menschenrechte und Gemeindeschutz sowie 20 lokale Führer, die gegen die Vertreibung von Hunderten von Familien von ihrem Land kämpften, verhaftet und in das weitverzweigte Gefängnisnetz des Landes eingegliedert. Führer öffentlicher Gewerkschaften, die einen Protest gegen die Nichtzahlung der Löhne ihrer Arbeitnehmer durch die Regierung organisiert hatten, wurden ebenfalls inhaftiert. Ebenso sind Funktionäre und Aktivisten der wichtigsten linken Partei des Landes, der FMLN (die zwischen 2009 und 2019 an der Macht war), vorrangige Ziele.

Journalisten, die sich nicht an die offizielle Linie halten wollen, werden überwacht und verfolgt. Ein Bericht von Citizen Lab und Amnesty International aus dem Jahr 2022 fand Pegasus-Spionagesoftware auf den Geräten von Dutzenden salvadorianischer Reporter und führender Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft.

Medien, die Bukele kritisch gegenüberstehen, wurden kostspieligen Prüfungen und anderen rechtlichen Maßnahmen unterzogen, um sie finanziell zu ruinieren. Im Jahr 2023 verlegte El Faro, eines der führenden Medien des Landes, seinen Betrieb in das benachbarte Costa Rica und begründete dies mit anhaltenden Drohungen gegen seine Mitarbeiter. „Der Abbau der Demokratie, das Fehlen von Kontrollen und Gegenkontrollen der Machtausübung einer kleinen Gruppe von Menschen, die Angriffe auf die Pressefreiheit und die Abschaffung aller Transparenz- und Rechenschaftsmechanismen bedrohen das Recht der Salvadorianer auf Information in gravierender Weise“, beklagte die Redaktion.

Eine weitere potenzielle Kontrolle der Macht Bukeles ist die Justiz, die der Präsident jedoch zu zerschlagen versucht, indem er ältere Richter durch loyale Gefolgsleute ersetzt und die Gerichte mit eigenen Leuten besetzt. Im Jahr 2021 entließ er in einem weithin als „Selbstputsch“ bezeichneten Schritt den Generalstaatsanwalt und fünf Richter des Obersten Gerichtshofs.

Da seiner Macht kaum noch Hindernisse im Wege stehen, kann sich Bukele nun ganz auf die Umsetzung seiner Agenda der wirtschaftlichen Schocktherapie konzentrieren, die vor allem darin besteht, Zehntausende von Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu entlassen und die Steuern für Reiche und internationale Unternehmen zu senken.

In einem Land mit nur 6,3 Millionen Einwohnern wurden mehr als 22.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes entlassen. Die meisten von ihnen haben ihre gesetzlich vorgeschriebene Abfindung nicht erhalten, und einige derjenigen, die dagegen protestiert haben, wurden verhaftet.

Bukele hat darauf geachtet, seine Unterstützer in der Wirtschaft El Salvadors zu bereichern. Er ist sogar so weit gegangen, anzukündigen, dass er Kommunalverwaltungen, die die Unternehmenssteuern nicht senken, wegen „Erpressung“ anklagen will – ein Verbrechen, das normalerweise mit organisierten kriminellen Gruppen in Verbindung gebracht wird. In einem Land, das angeblich einen totalen Krieg gegen Banden führt, könnten die Folgen einer solchen Einstufung schwerwiegend sein.

Ein weiteres Projekt von Bukele ist der Versuch, El Salvador zu einem Technologiezentrum zu machen, indem er im ganzen Land Rechenzentren und Wissenschaftsparks baut. Unter großem internationalem Beifall führte er 2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein, obwohl es nicht gelang, damit im Inland nennenswerte Akzeptanz zu erreichen. Er hat auch soziale Medien genutzt, um sein Image als risikofreudiger Einzelgänger sorgfältig zu pflegen. Lovato war von Bukeles Markenbildung unbeeindruckt und sagte gegenüber MintPress:

El Salvador ist eine digitale Diktatur. Es ist ein innovativer Faschismus für das digitale Zeitalter. Das Land war schon immer ein Labor für die Unterdrückungstaktiken der USA. Sowohl demokratische als auch republikanische Regierungen haben alles Mögliche studiert und ausprobiert, von Todesschwadronen über Folter und Überwachungstechnologie bis hin zur Inhaftierung in El Salvador, um diese Methoden dann in die USA zu importieren.

Made in the USA

Auf internationaler Ebene hat sich Bukele der Trump-Regierung und der globalen rechten Bewegung angeschlossen. Dazu gehört auch Israel.

Obwohl Bukele Mitglied der großen palästinensischen Diaspora in El Salvador ist, bemüht er sich um eine Verbindung zu Tel Aviv. 2019 reiste er nach Jerusalem, um sich mit lokalen Beamten zu treffen und sich an der Klagemauer fotografieren zu lassen. Und nach dem Angriff vom 7. Oktober bezeichnete er die Hamas als „wilde Bestien“ und sagte, das „Beste, was dem palästinensischen Volk passieren könnte, wäre, dass die Hamas vollständig verschwindet“.

Die Bedingungen, die zu der Armut in El Salvador und zum Aufstieg Bukeles führten, wurden maßgeblich von den Vereinigten Staaten geprägt. Während des gesamten späten 20. Jahrhunderts versorgten aufeinanderfolgende Regierungen rechtsextreme Todesschwadronen mit Geld, Waffen und Ausbildung, damit sie in ganz Mittelamerika wüten konnten, um die damals bewaffnete Guerilla der FMLN zu unterdrücken.

Die in Washington ausgearbeitete Handelspolitik zwang El Salvador in eine Abhängigkeit von den USA und machte das Land zu einer Quelle billiger Arbeitskräfte, wo amerikanische Unternehmen schlecht bezahlte Arbeitsplätze, beispielsweise in der Textilindustrie, auslagern konnten. Wie zu erwarten war, versuchten Millionen Salvadorianer, diesem Schicksal zu entkommen. Zweieinhalb Millionen sind in die Vereinigten Staaten gezogen. Etwa die Hälfte der dort lebenden Menschen sind ohne Papiere, was bedeutet, dass sie von genau dem System erfasst werden könnten, dessen Einführung Bukele Trump ermöglicht. Überweisungen aus dem Ausland halten die Wirtschaft weiterhin am Laufen. Darüber hinaus hat die unstillbare Nachfrage nach Drogen in den USA tiefe Spuren in den zentralamerikanischen Ländern hinterlassen, wo rivalisierende Kartelle um die Vorherrschaft und die Kontrolle über den lukrativen Drogenhandel kämpfen.

Anstatt die Ursachen zu bekämpfen, ist Washingtons Lösung für die vorhersehbare Migrantenwelle die Militarisierung der Grenze, wobei viele der Taktiken zum Einsatz kommen, die von denselben Todesschwadronen perfektioniert wurden, die es in den 1980er Jahren finanziert hat.

Am bedrohlichsten ist vielleicht, dass die Trump-Regierung plant, die Auslagerung des Strafvollzugs nach El Salvador drastisch auszuweiten, einschließlich der Abschiebung amerikanischer Staatsbürger in dieses Land.

Bei einem Treffen der beiden Präsidenten im Oval Office im April erklärte Trump: „Die Einheimischen sind die Nächsten. Die Einheimischen. Sie müssen etwa fünf weitere Einrichtungen bauen. Es [CECOT] ist nicht groß genug.“ Bukele schien von dem Vorschlag begeistert zu sein. „Ja, wir haben Platz“, antwortete er.

Diese Entwicklung hat Beobachter schockiert. „Das US-System der Masseninhaftierung ist bereits drakonisch, unterdrückerisch und rassistisch. Die Abschiebung von US-Bürgern nach El Salvador wäre eine extrem dunkle Wendung für ein ohnehin schon fehlgeleitetes System„, sagte Bertram gegenüber MintPress.

„El Salvador dient den USA als Laboratorium der Unterdrückung“, sagte Lovato:

Genauso wie die USA El Salvador mit Schulen der Unterdrückung versorgt haben, wie beispielsweise der School of the Americas. Und jetzt sehen wir, was ich die Salvadorisierung der Vereinigten Staaten nenne. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat lateinamerikanische Ausmaße erreicht und sogar übertroffen. Der Abbau des Sozialstaats, Putschversuche, Masseninhaftierungen, Theorie und Praxis der Aufstandsbekämpfung, die Militarisierung der Polizei. Die USA werden in vielerlei Hinsicht zu einem lateinamerikanischen Land und müssen daher Unterdrückungstechniken von Orten wie El Salvador lernen.“

Für diejenigen, die die amerikanische Politik verstehen wollen, ist es daher von entscheidender Bedeutung, das salvadorianische Modell zu studieren. „Wenn Sie einen Blick in die Zukunft der USA werfen wollen, können Sie sich die Geschichte El Salvadors ansehen und einige der Dinge erkennen, die jetzt auf uns zukommen. Und wir sollten Alarm schlagen“, sagte Lovato.

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Er promovierte 2017 und hat seitdem zwei vielbeachtete Bücher verfasst: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln. Er hat außerdem Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

Folgen Sie Alan auf Twitter, um mehr über seine Beiträge und Kommentare zu erfahren: @AlanRMacLeod.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License lizenziert.

