Assange lobt Albanese am Vorabend der Wahlen

2. Mai 2025

AU-WAHLEN: Vor den Wahlen in Australien dankte Julian Assange dem amtierenden Premierminister Anthony Albanese für seine Hilfe bei der Erlangung seiner Freiheit. Es war erst die zweite öffentliche Erklärung von Assange seit seiner Freilassung vor zehn Monaten, schreibt Joe Lauria.

Anthony Albanese (l) und Julian Assange (r) (Ted86/ Cancillería del Ecuador/Wikimedia Commons/Collage von Cathy Vogan für CN)

Von Joe Lauria

in Sydney, Australien

Speziell für Consortium News

Am Vorabend der Parlamentswahlen in Australien hat der freigelassene WikiLeaks-Gründer Julian Assange eine Erklärung veröffentlicht, in der er den australischen Premierminister Anthony Albanese dafür lobt, „mehr für meine Freiheit getan zu haben als jeder andere Politiker oder jede andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens“.

Da die Australier am Samstag zur Wahl gehen, hat sich Assange mitten in die Politik seines Heimatlandes gestürzt. Es war erst die zweite öffentliche Erklärung, die Assange seit seiner Freilassung aus dem Gefängnis im Juni letzten Jahres abgegeben hat. Seine erste richtete sich im Oktober letzten Jahres an die Europäische Kommission.

In seiner Erklärung, die er am Freitag in Rom abgab, wo er am vergangenen Samstag an der Beerdigung von Papst Franziskus I. teilgenommen hatte, sagte Assange:

„Albo hat mehr für meine Freiheit getan als jeder andere Politiker oder jede andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens – sogar mehr als der verstorbene Papst, dessen Unterstützung sowohl bewegend als auch bedeutend war. Selbst als er in der Opposition war, hat Albo der australischen Öffentlichkeit (und meiner Familie) zugehört und versprochen, Maßnahmen zu ergreifen. Sechs Premierminister kamen und gingen während meiner langen Haft. Nicht einer hat sich bereit erklärt, sich mit meinen Anwälten zu treffen. In einer überfüllten Reihe stach Scott Morrison besonders feige hervor, indem er öffentlich meine Auslieferung an die USA unterstützte.“

Assange kritisierte den Liberalen Morrison und sagte, dass der ehemalige Premierminister nach seinem Ausscheiden aus dem Amt „zusammen mit seinem Kumpel, dem ehemaligen CIA-Chef Mike Pompeo, der in seinen Memoiren offen damit geprahlt hatte, meine Inhaftierung orchestriert zu haben, zum US-Waffenhersteller DYNE Maritime gewechselt ist. DYNE wurde gegründet, um von den Milliarden zu profitieren, die in AUKUS fließen, ein Programm, das Morrison selbst ins Leben gerufen hat.“

Im Gegensatz dazu, so Assange, habe Albanese „entgegen allen Erwartungen an einen australischen Politiker nach seiner Wahl … sein Wort gehalten. Er hat meinen Fall persönlich und wiederholt bei Präsident [Joe] Biden angesprochen und [Botschafter] Kevin Rudd in Washington und [Hochkommissar] Stephen Smith in London ermächtigt, in Meetings zu gehen und zu sagen: ‚Der australische Premierminister und das australische Volk wollen, dass er freikommt.‘“

Assange lobte Albanese auch dafür, dass er andere inhaftierte Australier aus der Gefangenschaft befreit habe, darunter auch aus China. Albanese habe die Freilassung der australischen Journalistin Cheng Lei aus China im Jahr 2023 erreicht. „Diese Regierung hat sich als ungewöhnlich fähig erwiesen, Australier zu retten, die in heikle politische Situationen geraten sind“, schrieb Assange.

„Bedeutet dies, dass Albo die Interessen Australiens an erste Stelle setzen und geschickt zwischen den USA, der EU und China navigieren wird?“, fragte er. “Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich weiß eines: Er kann es. Albo hat mir gegenüber das Richtige getan, und er ist Welten von Morrison entfernt. Man muss kein Tyrann sein, um Rückgrat zu haben.“

Dutton

Assange erwähnte Peter Dutton, den Oppositionsführer, der am Samstag gegen Albanese antritt, nicht.

Dutton war in Washington, als Assange nach seiner Freilassung aus dem Londoner Belmarsh-Gefängnis im Rahmen eines Deals mit den Vereinigten Staaten nach Australien zurückkehrte. Assange bekannte sich schuldig, gegen das Verbot des US-Spionagegesetzes zum unerlaubten Besitz und zur Verbreitung von Verteidigungsinformationen verstoßen zu haben, erklärte jedoch, er sei der Ansicht, dass er als Verleger durch das First Amendment geschützt sei.

Am Tag von Assanges Rückkehr in sein Heimatland sagte Dutton vor der Presse in Washington:

„Ich kann die Frustration der USA verstehen. Julian Assange ist kein Held, und ihn wie einen Helden zu empfangen, ihm auf die Schulter zu klopfen und ihn persönlich vom Premierminister anrufen zu lassen, halte ich für einen Fehler.

Ich denke, es war eine Fehleinschätzung des Premierministers. Ich glaube, (Albanese) bereut wahrscheinlich, was er getan hat, und dass unsere beiden ranghöchsten Diplomaten, Stephen Smith und Kevin Rudd, im Flugzeug saßen oder ihn wie einen zurückgekehrten Kriegsgefangenen begrüßten, oder wie Sie gesehen haben, dass es keinerlei moralische Gleichwertigkeit mit jemandem wie Cheng Lei gibt. Ich denke, die Regierung hat einen Fehler gemacht, und ich glaube, dass sie das jetzt auch einsieht.“

Australische Medien berichteten, Assange habe Albanese „unterstützt“, der in den Meinungsumfragen vor der Wahl am Samstag einen knappen Vorsprung hat.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star aus Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

