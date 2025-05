Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

NBC: Trump-Regierung arbeitet an Plan zur Umsiedlung von einer Million Palästinensern nach Libyen

Im Gegenzug für die Aufnahme der Palästinenser würde Libyen Milliarden Dollar aus zuvor eingefrorenen Hilfsgeldern erhalten. Dem Bericht zufolge ist Israel über die Gespräche der US-Regierung auf dem Laufenden, eine endgültige Einigung über die Initiative sei jedoch noch nicht erzielt worden.

Palästinenser tragen ihre Habseligkeiten, während sie am Freitag aus Gaza-Stadt fliehen. Bildnachweis: Bashar Taleb/AFP

Haaretz

17. Mai 2025, 1:54 Uhr IDT

Die Trump-Regierung arbeitet an einem Plan zur Umsiedlung von einer Million Palästinensern nach Libyen im Austausch gegen Milliarden Dollar an zuvor eingefrorenen Hilfsgeldern, wie NBC unter Berufung auf fünf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet.

Drei Quellen wiesen darauf hin, dass Israel über die Details und die Gespräche der US-Regierung mit Libyen auf dem Laufenden ist und dass noch keine endgültige Einigung über den Plan und dessen Umsetzung erzielt worden ist.

Ein libyscher Soldat steht nach Zusammenstößen zwischen schwer bewaffneten Milizen nach der Ermordung eines mächtigen Kriegsherrn am Donnerstag in Tripolis, Libyen, an einem Kontrollpunkt in Alarmbereitschaft. Bildnachweis: Yousef Murad/AP

Libyen, das seit dem Sturz Muammar Gaddafis im Jahr 2011 in einer anhaltenden politischen Krise steckt, wird derzeit von zwei rivalisierenden Regierungen kontrolliert, die sich gegenseitig bekämpfen. Die eine im Westen des Landes wird von Abdul Hamid Dbeibeh angeführt, die andere im Osten von General Khalifa Haftar.

In der Vergangenheit hatte das US-Außenministerium eine Reisewarnung für Libyen herausgegeben und erklärt, dass das Land aufgrund der grassierenden Kriminalität, terroristischer Aktivitäten, einschließlich Entführungen, und anhaltender bewaffneter Konflikte ein gefährliches Reiseland sei.

Den Quellen zufolge diskutiert die US-Regierung auch Anreize, die Palästinenser dazu bewegen könnten, nach Libyen umzusiedeln. Maßnahmen wie kostenlose Unterkünfte und Stipendien werden in Betracht gezogen, aber es gibt keine konkreten Informationen darüber, wie viele Bewohner Gazas bereit sind, ihre Heimat für ein dauerhaftes Leben in Libyen aufzugeben. Weiterlesen in haaretz.com

