https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/08/jppt-m08.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Nein zur europäischen Aufrüstung!

Chris Marsden, Thomas Scripps

8. März 2025

Deutsche Soldaten verladen Panzerhaubitzen für den Transport nach Litauen auf dem Bundeswehrstützpunkt in Munster, Norddeutschland, Montag, 14. Februar 2022. [AP Photo/Martin Meissner]

Jede europäische Großmacht beschleunigt ein hektisches Programm zur militärischen Aufrüstung.

Die Europäische Union stellt 800 Milliarden Euro zur Verfügung. Deutschland hat Hunderte zusätzlicher Milliarden an Verteidigungsausgaben angekündigt, noch bevor die neue CDU-geführte Regierung von Friedrich Merz ihr Amt antritt.

Frankreich plant eine Verdoppelung der jährlichen Militärausgaben, wobei Präsident Macron das Ziel von 5 Prozent des BIP vorschlägt. Er hat seine Bereitschaft erklärt, die europäischen Verbündeten unter den nuklearen Schutz Frankreichs zu stellen.

Großbritannien, angeführt von der Labour-Regierung unter Keir Starmer, schlägt vor, britische Bodentruppen und Flugzeuge in die Ukraine zu entsenden, als Teil einer „Koalition der Willigen“ im Bündnis mit Frankreich und anderen Mächten.

Jede politische Partei und jeder große Nachrichtensender verbreitet Lügen, um diese Explosion des Militarismus zu rechtfertigen, und behauptet, es sei moralisch geboten, die ukrainische Demokratie und den gesamten Kontinent vor der russischen Aggression und, noch absurder, vor einer Invasion zu verteidigen.

In einer Fernsehansprache an die Nation erklärte Macron, dass „der Frieden auf unserem eigenen Kontinent nicht mehr garantiert werden kann. … Russland ist zu einer Bedrohung für Frankreich und Europa geworden und wird es auch bleiben.“

Die eigentliche Motivation der europäischen Mächte ist die Erkenntnis, dass Trumps America-First-Außenpolitik, seine einseitigen Gespräche mit Russland und seine Forderungen nach exklusivem Zugang zu den Ressourcen der Ukraine sie von der Beute des NATO-Krieges abzuschneiden drohen.

Der Konflikt in der Ukraine wurde durch eine gemeinsame europäisch-amerikanische Destabilisierungskampagne vorbereitet, die darauf abzielte, das Land in die Fänge der NATO und der Europäischen Union zu bringen und einen Regimewechsel in Moskau anzuführen, der Russlands beträchtliche Vermögenswerte dem Weltimperialismus zugänglich machen würde.

Als Vertreter der kapitalistischen Oligarchie Russlands war Putins Regierung nicht in der Lage, auf diese Bedrohung anders zu reagieren als mit der reaktionären Invasion der Ukraine, wie es die NATO-Mächte erwartet hatten.

Hätte Trump in seinen Gesprächen mit Putin zugestimmt, die Interessen Europas zu wahren, hätten Berlin, Paris und London eine Einigung mit Washington angestrebt, wie die ständigen Annäherungsversuche von Starmer und Macron an den Faschisten im Weißen Haus zeigen.

Inmitten der Flutwelle der Heuchelei, die zur Rechtfertigung der Wiederaufrüstung entfesselt wurde, sucht Europa verzweifelt nach einer Wiederbelebung des „Memorandum of Understanding zwischen der Europäischen Union und der Ukraine über eine strategische Rohstoffpartnerschaft“ vom Juli 2021 als Grundlage für die weitere Unterstützung von Selenskyjs rechtsgerichtetem Regime.

Dieses Memorandum wurde letzten Monat vom EU-Kommissar für Industriestrategie Stéphane Séjourné als „21 der 30 kritischen Materialien, die Europa benötigt“, im Rahmen einer „Win-Win-Partnerschaft“ beschrieben. Tatsächlich ist Europa weitaus stärker auf die Nutzung der strategischen Mineralien der Ukraine angewiesen als die Vereinigten Staaten und ist derzeit fast ausschließlich auf China als Lieferant angewiesen.

Ein „Diplomat aus einem großen europäischen Land“, der anonym mit der BBC sprach, erkannte diese realen Interessen an und sagte über Trumps Einstellung der Militärhilfe für die Ukraine: „Das ist sicherlich eine Möglichkeit, unseren Verstand – und unsere Geldbeutel – zu fokussieren! Donald Trump tut uns einen Gefallen, wenn wir uns dafür entscheiden, das so zu sehen.“

Die Gefahren, die sich für die europäische und internationale Arbeiterklasse ergeben, sind unkalkulierbar. Die Entsendung europäischer Bodentruppen und Flugzeuge in die Ukraine und sogar die Ausweitung eines französischen Nuklearschirms auf Deutschland und andere Verbündete sind die eigentliche Quelle der Kriegsgefahr in Europa.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte zu Macrons Säbelrasseln: „Wenn er uns als Bedrohung ansieht, ein Treffen der Generalstabschefs der europäischen Länder und Großbritanniens einberuft, sagt, dass es notwendig ist, Atomwaffen einzusetzen, und sich darauf vorbereitet, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen, dann ist das natürlich eine Bedrohung.“

Wenn die europäischen Mächte vom Ende der „internationalen regelbasierten Ordnung“ sprechen und Trump dafür die Schuld geben, bereiten sie sich auf eine Rückkehr zur Durchsetzung ihrer eigenen imperialistischen Interessen mit Waffengewalt vor. Sie sind sich jetzt voll und ganz bewusst, dass dies nicht nur zu Konflikten mit Russland, sondern auch mit dem amerikanischen Imperialismus führen wird.

Deutschland, das bei der Aufrüstung eine Vorreiterrolle einnimmt, führte im 20. Jahrhundert zwei Kriege gegen die USA. Frankreich hat seine Unterordnung unter Washington durch die NATO nie akzeptiert und bestand auf einer unabhängigen Nuklearkapazität und militärischen Geheimdienststrukturen. Großbritannien hat sich daran gestört. Bedeutende Teile der herrschenden Elite haben Amerika nie verziehen, dass es nach der Suez-Krise von 1956 ihre Unterordnung unter sein Diktat sichergestellt hat.

Das Ausmaß der europäischen Ambitionen wird durch die enormen Summen deutlich, die für militärische Zwecke bereitgestellt werden und die weit über das hinausgehen, was für die behaupteten Bemühungen zur Überwachung einer eventuellen Friedensregelung in der Ukraine erforderlich ist. Ein Krieg mit Russland aus eigener Kraft Europas wird diskutiert.

Darüber hinaus sorgt diese Agenda zwar zunächst für einen einigenden Impuls, doch ihre Umsetzung muss unweigerlich den Wettbewerb und die Konflikte zwischen den europäischen Mächten selbst verschärfen.

Die brennende Frage, die sich Millionen von Arbeitnehmern und jungen Menschen stellt, ist, wie dieser wahnsinnige Drang zur Katastrophe gestoppt werden kann. Es gibt keine Grundlage dafür, sich dabei auf eine der Oppositionsparteien Europas zu verlassen, weder auf die Rechten noch auf die nominellen Linken oder die Gewerkschaften.

Genau wie in den Vereinigten Staaten, wo die einzige wesentliche Meinungsverschiedenheit der Demokratischen Partei mit Trump in der Fortsetzung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine und seiner Untergrabung der NATO besteht, unterstützt jede große Partei in Europa eine verstärkte Aggression gegen Russland und das Streben nach militärischer Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Dies wird als strategisches Ziel verfolgt, sei es unter Starmer’s Labour Party, Präsident Macron oder welcher Koalitionsregierung auch immer in Deutschland.

Die einzige Sorge der europäischen Gewerkschaften besteht darin, wie sie ihre eigene herrschende Klasse am besten im eskalierenden Handels- und Militärkrieg Europas unterstützen können, einschließlich der Unterstützung protektionistischer Maßnahmen gegen die USA und China und des raschen Ausbaus der nationalen Verteidigungsindustrie.

Arbeitnehmer und junge Menschen müssen mit ihrem eigenen Aufruf zu den Waffen reagieren und sich verpflichten, Krieg gegen den Krieg zu führen.

Dies muss auf dem Verständnis der weitreichenden Auswirkungen dessen, was gerade geschieht, basieren. Alle Behauptungen, dass Kriege in Europa der Vergangenheit angehören und ins 20. Jahrhundert verbannt wurden, haben sich als Betrug herausgestellt. Der europäische Militarismus, der als erloschener Vulkan dargestellt wird, bricht erneut aus und droht mit Katastrophen, die noch größer sind als die, die in den beiden Weltkriegen zig Millionen Menschenleben gefordert haben.

Das Kriegsprogramm ist mit selbst nominell demokratischen Herrschaftsformen völlig unvereinbar. Die herrschenden Eliten wenden sich erneut einem Programm des Faschismus und der Diktatur zu, um militaristische Politiken durchzusetzen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt werden.

Die enormen Summen, die für Kriegswaffen aufgewendet werden, bedeuten einen Angriff auf die Arbeiterklasse, der tiefer geht als jemals zuvor in den letzten 80 Jahren. Unter Bedingungen, in denen Streiks, Arbeitskampfmaßnahmen und Proteste bereits zunehmen, wird dies zu massiven Kämpfen der Arbeiterklasse führen.

Der Kampf gegen die Austerität muss mit dem Kampf gegen den Krieg verbunden werden. Beides kann nur durch einen Frontalangriff auf die herrschende Oligarchie vorangetrieben werden, deren räuberische Interessen das Kriegsprogramm im Ausland und den Klassenkampf im Inland diktieren.

Seit Jahrzehnten schlägt das Internationale Komitee der Vierten Internationale (IKVI) Alarm und warnt davor, dass eine neue Periode imperialistischer Kriege bevorsteht. Diese Warnungen haben sich voll und ganz bestätigt. Es muss gehandelt werden. Das bedeutet, eine einheitliche Bewegung der Arbeiterklasse in ganz Europa und international aufzubauen, die auf dem sozialistischen und revolutionären Programm basiert, das der einzige Weg ist, den Krieg und seine Quelle, den Kapitalismus selbst, zu stoppen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …