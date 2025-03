https://english.almayadeen.net/articles/opinion/owen-jones-changes-tune-about–israel—from-europe-s-holoca



Owen Jones ändert seine Meinung zu Israel: Vom Holocaust in Europa zurück zur Balfour-Erklärung

Nu’man Abd al-Wahid

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Owen Jones ist zu einem lautstarken Gegner des zionistischen Völkermords in Gaza geworden, aber seine frühere Verteidigung des Zionismus und seine Angriffe auf Corbyn-Anhänger werfen Fragen nach seiner politischen Konsequenz auf.

Der bekannteste britische Journalist der Linken und bis vor kurzem der führende Fürsprecher der Labour Party, Owen Jones, hat mit seiner willkommenen kompromisslosen Opposition gegen den zionistischen Völkermord in Gaza, Palästina, sicherlich viele überrascht. Mit über einer Million Followern auf X/Twitter und einem YouTube-Kanal mit über siebenhunderttausend Abonnenten hat er den Stimmen gegen den Völkermord auf galante Weise eine dringend benötigte prominente Social-Media-Plattform gegeben. Vor dem Völkermord war Jones jedoch dafür bekannt, Zionisten, den Zionismus und sein Siedlerkolonialprojekt im besetzten Palästina, d. h. „Israel“, zu verteidigen.

Als Verteidiger der Zionisten war Jones ein Soldat der alten Medien und ein vollwertiger Partner bei den zionistisch motivierten Antisemitismusvorwürfen, die sich während der Amtszeit des ehemaligen Labour-Parteipolitikers Jeremy Corbyn zwischen 2015 und 2020 gegen dessen Anhänger richteten. Jedes Mal, wenn die etablierten Medien die Trommel für eine antisemitische Anschuldigung rührten, war Jones meistens zur Stelle, um der falschen Anklage Glaubwürdigkeit zu verleihen. Jones bezeichnete die Suspendierung des ehemaligen Labour-Abgeordneten Chris Williamson als „verdient“, da dieser angeblich „wiederholt die Zionisten (oder das ‚jüdische Volk‘, wie Jones sie verharmlosend bezeichnet) beleidigt“ habe. Die schwarz-jüdische Aktivistin Jackie Walker war eine weitere Person, die unter Jones‘ politischer Kampagne zu leiden hatte, als sie das Tabuthema einer Beteiligung von Juden am transatlantischen Sklavenhandel ansprach, ein Thema, das in der britischen Gelehrtenwelt tabu ist. In einer Rede auf einer zionistischen Konferenz hatte Jones ihren Ausschluss gefordert und hegt bis heute Verachtung für sie.

In Bezug auf den Zionismus hat Jones einen der langlebigsten hegemonialen westlichen Mythen über die Gründe für die Gründung „Israels“ unterstützt. In seinem Buch „This Land: The Struggle for the Left“ über die Jahre der Führung von Corbyn schreibt er, dass es nach dem Holocaust in Europa „offensichtlich eine unbestreitbare Notwendigkeit für eine jüdische Heimat gab …“ Arrogant erklärt er nicht, warum gerade Palästina an europäische jüdische Flüchtlinge übergeben werden sollte. Dann behauptet er, „Israel“ sei einfach ein Land, das „zum Teil von Holocaust-Überlebenden gegründet wurde“. Als solches unterscheide es sich von anderen „europäischen Siedlerkolonialismen“. Er führt den Unterschied weiter aus: „… Israels Gründer flohen vor den Flaggen ihrer alten Nationen. Rhodesien zum Beispiel wurde nicht von Überlebenden eines Völkermords gegründet, die bereits zwei Jahrtausende lang Verfolgung erlitten hatten.“ Dies ist sowohl eine rassistische Darstellung als auch ignorant, denn in Jones‘ Darstellung der Gründung der zionistischen Kolonialmacht existieren Palästinenser nicht.

Erstens ist es eine rassistische Darstellung, weil sie impliziert, dass es legitim ist, dass Europäer, die vor Pogromen und Verfolgung fliehen, ohne Rücksprache mit der indigenen Bevölkerung Anspruch auf Land in Westasien erheben. In einer zweiseitigen Diskussion in seinem Buch über die Gründung „Israels“ fehlt die Stimme der indigenen Palästinenser gnadenlos. Der Gedanke, dass Palästinenser die indigene Bevölkerung sind, existiert in Jones‘ Nacherzählung der Gründung „Israels“ nicht einmal.

Zweitens ist es zutiefst ignorant, wenn nicht gar irreführend, denn die Idee eines jüdischen Staates in Palästina geht auf die Zeit vor dem europäischen Holocaust in den 1940er Jahren zurück. Das Kolonialdokument, die Balfour-Erklärung (benannt nach dem rassistischen, weißen, britischen Außenminister Arthur Balfour), ebnete buchstäblich den Weg für den europäischen Kolonialismus in Palästina. Sie wurde 1917 vom britischen Empire herausgegeben, lange bevor es ein deutsches Drittes Reich oder gar einen europäischen Politiker namens Adolf Hitler gab. Das Dokument verpflichtete das britische Empire, die Schaffung einer jüdischen Heimat in Palästina zu „erleichtern“.

Für eine Interpretation des Dokuments hätte sich Jones an das wenden können, was sein Arbeitgeber, die Zeitung The Guardian, in einem Leitartikel über die Veröffentlichung der Erklärung durch die britische Regierung im November 1917 schrieb. Der hochgelobte Herausgeber C.P. Scott schrieb, dass Palästina „kein Land ist … Aber es wird ein Land sein; es wird das Land der Juden sein. Das ist die Bedeutung von …“ der Balfour-Erklärung. Die Tatsache, dass die Bevölkerung Palästinas 1917 aus 80.000 Juden und 700.000 arabischen Palästinensern bestand, bedeutete Scott buchstäblich nichts (und Jones bis dahin auch nichts). Scott erklärte außerdem jubelnd, dass die absichtliche Politik der britischen Regierung dann darin bestehen werde, „die jüdische Einwanderung auf jede uns mögliche Weise zu fördern … mit dem Ziel, letztendlich einen jüdischen Staat zu gründen“. Warum Jones beschließt, die Aufzeichnungen seiner eigenen Zeitung über die Gründung der Kolonisierung Palästinas zu übersehen, ist ein Rätsel. Scott lobte die zionistische Kolonisierung lange vor dem Holocaust, ebenso wie ein anderer Arbeitgeber von Jones, die langjährige linke Zeitschrift New Statesman, die sich ebenfalls für die vom britischen Imperialismus betriebene zionistische Kolonisierung in Palästina einsetzte. Im November 1917 hieß es in einem Leitartikel, dass die „derzeitige Position der Juden als nicht assimilierte Fremde in jedem Land außer ihrem eigenen niemals zufriedenstellend werden kann …“ … „Daher ist es weitaus besser, … aus ihnen eine Nation zu machen“ in Palästina.

Um Jones gerecht zu werden: Seine Auslassung der Rolle des britischen Empires in Palästina ist nicht nur in britischen Analysen zu finden. Die meisten Kommentare zu Palästina, ob zur Unterstützung der einheimischen Palästinenser oder zur Unterstützung der zionistischen Kolonialsiedler, haben die Folgezeit zwischen 1917 und 1948, als die britische imperialistische Besatzung den Grundstein für den zionistischen Staat legte, immer wie eine Seuche vermieden. Das unausgesprochene Standardverfahren in britischen historischen Kommentaren zu Palästina erwähnt die Balfour-Erklärung flapsig und beiläufig und springt dann zum Mai 1948 (als Großbritannien offiziell abreiste), wodurch die Folgezeit der britischen Besatzung Palästinas vermieden wird.

Das Besondere an Jones‘ Darstellung der Ursprünge des zionistischen Staates ist, dass er nicht einmal die Balfour-Erklärung erwähnt und fälschlicherweise argumentiert, dass die Ursprünge des Staates in der Zeit nach dem europäischen Holocaust liegen. Dies impliziert, dass diejenigen von uns, die sich gegen die Schaffung eines Staates für überlebende Flüchtlinge des Holocaust aussprechen, moralisch auf einer Stufe mit denjenigen stehen, die den Holocaust in Europa begangen haben. Die Vorstellung, dass die einheimische palästinensische Bevölkerung sich von Anfang an, im Jahr 1917, gegen ein von den Briten verwaltetes Kolonialprojekt gewehrt haben könnte, ist Jones offenbar nicht bewusst.

Es ist Jones jedoch hoch anzurechnen, dass er dieses Versäumnis während des Völkermords im Gazastreifen wiedergutgemacht zu haben scheint. Im März 2024, fünf Monate nach Beginn des Völkermords, verunstaltete ein palästinenserfreundlicher Aktivist der Bürgerinitiative „Palestine Action“ ein Porträt von Arthur Balfour, das im Trinity College der Universität Cambridge ausgestellt war. Dies scheint Jones eindeutig dazu veranlasst zu haben, die Balfour-Erklärung zu „entdecken“, und er informierte seine Anhänger anschließend auf der Social-Media-Plattform X darüber, dass „Arthur Balfour für die ‚Balfour-Erklärung‘ bekannt ist, in der er der zionistischen Bewegung Palästina anbot und gleichzeitig versprach, die Rechte der Nichtjuden, die über 90 % der Bevölkerung ausmachten, zu schützen“. Es ist schade, dass es fünf Monate nach Beginn eines Völkermords eines Graswurzelaktivisten bedurfte, damit Jones die Existenz der Balfour-Erklärung anerkannte und damit indirekt zugab, dass die Idee einer jüdischen Heimstätte vor dem Holocaust existierte.

Wie bereits erwähnt, ist die Art und Weise, wie Großbritannien nach der Veröffentlichung der Balfour-Erklärung den Grundstein für die ethnische Säuberung Palästinas legte, ein Thema, das von den Briten nur selten diskutiert wird. Ein Wissenschaftler, der zu diesem Thema geschrieben hat, ist der Historiker Professor Rashid Khalidi. Im Dezember 2024 teilte Jones einen X-Post-Clip von Khalidi, in dem dieser die inzwischen abgesetzte syrische Regierung von Baschar al-Assad und den iranischen Beitrag zum Widerstand gegen das zionistische Kolonial-Siedler-Projekt Großbritanniens herabsetzt.

Obwohl die Hamas, die Hisbollah und andere palästinensische und libanesische Widerstandsgruppen dem Iran stets ihre Anerkennung für seine Unterstützung ausgesprochen haben, ist Khalidi abweisend und zynisch. Khalidi hat jedoch auch über die militärische Rolle Großbritanniens bei der Niederschlagung der einheimischen Bevölkerung geschrieben, um den Weg für die Gründung „Israels“ zu ebnen. In einem Artikel im Guardian argumentiert Khalidi, dass die völkermörderische Doktrin des zionistischen Kolonialgebildes von britischen Imperialisten gelehrt wurde. Er argumentiert, dass die Doktrin „in der Tat von dem aggressiven Ansatz abgeleitet ist, der zuerst den Gründern der israelischen Streitkräfte beigebracht wurde – Offizieren wie Moshe Dayan, Yigal Allon und Yitzhak Sadeh, ausgewählten Mitgliedern der Haganah- und Palmach-Milizen, die Ende der 1930er Jahre von erfahrenen britischen Kolonialexperten für Aufstandsbekämpfung ausgebildet wurden.

Die Doktrin besagt, dass der Feind durch einen Präventiv- oder Vergeltungsschlag mit überwältigender Gewalt und durch direkte Angriffe auf Zivilbevölkerungen, die als Unterstützer der Aufständischen gelten, entscheidend besiegt, dauerhaft eingeschüchtert und gezwungen werden kann, die Bedingungen des Kolonialherren zu akzeptieren.“ Man könnte logisch und moralisch argumentieren, dass der derzeitige Völkermord in Gaza seine Wurzeln in der Umsetzung der Balfour-Deklaration durch die britischen Kolonialstreitkräfte in den 1920er und 1930er Jahren hat. Anfang der 1940er Jahre hatte Großbritannien seine zionistischen Kolonial- und Siedlerprotegés alles gelehrt, was es konnte, und es war an der Zeit zu gehen. Es ist diese böse Kolonialdoktrin, die „Israel“ ins Leben gerufen hat, und nicht das grandiose „unbestreitbare Bedürfnis nach einer jüdischen Heimat“ des weißen Mannes in Europa nach dem Holocaust.

Dennoch sollte Jones dafür gelobt werden, dass er die koloniale „Balfour-Deklaration“ nur 106 Jahre nach ihrer Veröffentlichung durch das Empire auf noble und bescheidene Weise anerkennt. Hoffen wir, dass es nicht noch so viele Generationen dauern wird, bis er die zentrale militärische und koloniale Rolle der britischen imperialen Streitkräfte bei der Schaffung der Grundlagen für die ethnische Säuberung Palästinas in den 1930er Jahren anerkennt – aber es sind nur noch knapp fünf Jahre, bis wir dieses Jubiläum erreichen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider.

