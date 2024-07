https://consortiumnews.com/2024/07/24/netanyahu-commands-us-obeys/



Netanjahu befiehlt, die USA gehorchen

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

24. Juli 2024

Die Unterstützung der USA für Israels Völkermord an Palästina hat ihre Wurzeln nicht nur in der Wahlkampffinanzierung, sondern auch in anderen Faktoren, einschließlich einer starren Ideologie, die im Schatten des Zweiten Weltkriegs feststeckt, schreibt Joe Lauria.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach am Dienstag, den 3. März 2015, vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. (U.S. Congress/Wikimedia Commons)

Dieweltgeschichtliche Krise in Gaza könnte langfristig einen radikalen Wandel in beiden Ländern herbeiführen, aber in der Zwischenzeit haben die größten Verbrechen, an denen beide Nationen gemeinsam beteiligt waren, ihre Abwehr gegen beispiellose Kritik gestärkt.

Die Angst, Israel zu beschimpfen, ist gebrochen. Das Tabu ist gebrochen. Tel Aviv und Washington waren damit noch nie konfrontiert. Da es sich bei beiden um Siedlernationen handelt, die die Ureinwohner des Landes ausgerottet haben, stehen sie vor einer neuen Grenze. Sie können darauf nur mit tiefster Verleugnung und Bösartigkeit reagieren.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der am Mittwoch vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses spricht und gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs beantragt wurde, hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, Israel vor Kritik zu schützen, während sie seinen Völkermord weiterhin bewaffnen und unterstützen – und die USA sind seinem Ruf gefolgt.

Als die Regierung Biden eine symbolische Waffenlieferung an Israel zurückhielt, zählte Netanjahu auf den Kongress, um ein Gesetz zu entwerfen, das die Finanzierung des Außenministeriums und des Pentagons einschränken würde, wenn Biden Netanjahu nicht die Waffen gäbe, die er braucht, um die Arbeit in Gaza zu beenden“.

Mit der Zurückhaltung der Lieferung wollte Biden die US-Wähler täuschen, die seiner Gaza-Politik kritisch gegenüberstehen. Doch der Angriff auf Rafah geht – trotz Bidens angeblicher roter Linie – weiter, und damit auch die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel. Die Frage ist, warum.

Warum werden US-Politiker den Verlust von Wahlen riskieren, um weiterhin die unvorstellbarsten Verbrechen zu unterstützen? Die Antwort liegt jenseits von Wahlen und einzelnen Politikern.

Die fortgesetzte Unterstützung Israels inmitten eines Völkermordes bedroht die Legitimität der US-Nachkriegsregierung, da sich die Welt zunehmend gegen die USA und Israel wendet.

Warum sind die führenden Politiker der USA trotzdem so begeistert von einer fremden Nation und einem fremden Führer, der mehrere US-Präsidenten verärgert hat?

Warum zum Beispiel haben sich US-Führer, im Wesentlichen auf Anweisung dieses ausländischen Führers, gegen ihre eigenen Universitätsstudenten gewandt, die auf amerikanischem Boden friedlich gegen Israels Völkermord und Washingtons Mitschuld daran protestierten?

In einer Videoansprache an Amerika, die am 24. April in seinem Englisch mit amerikanischem Akzent gehalten wurde, ordnete Netanjahu an, dass die Proteste gegen den Völkermord auf dem US-Campus zu unterbinden sind. Und das haben sie auch getan. Es lohnt sich, seine gesamten Äußerungen zu zitieren. Er sagte:

„Was auf amerikanischen Universitäten geschieht, ist entsetzlich. Antisemitische Mobs haben führende Universitäten in ihre Gewalt gebracht. Sie rufen zur Vernichtung von Israel auf. Sie greifen jüdische Studenten an. Sie greifen jüdische Lehrkräfte an.

Dies erinnert an die Vorgänge an deutschen Universitäten in den 1930er Jahren. Das ist unverzeihlich. Das muss gestoppt werden. Es muss verurteilt werden, und zwar unmissverständlich.

Aber genau das ist nicht geschehen. Die Reaktion einiger Universitätspräsidenten war beschämend. Glücklicherweise haben die Beamten auf Landes-, Kommunal- und Bundesebene anders reagiert, aber es muss mehr getan werden. Es muss mehr getan werden.

Es muss nicht nur getan werden, weil sie Israel angreifen, das ist schlimm genug. Nicht nur, weil sie Juden töten wollen, wo immer sie sind. Das ist schon schlimm genug. Wenn man ihnen zuhört, dann auch, weil sie nicht nur den Tod für Israel und die Juden, sondern auch den Tod für Amerika fordern.

Und das zeigt uns, dass es hier eine antisemitische Welle gibt, die schreckliche Folgen hat. Wir sehen diesen exponentiellen Anstieg des Antisemitismus in ganz Amerika und in den westlichen Gesellschaften, während Israel versucht, sich gegen völkermordende Terroristen zu verteidigen, die sich hinter Zivilisten verstecken.

Doch es ist Israel, das fälschlicherweise des Völkermordes beschuldigt wird. Israel wird fälschlicherweise des Aushungerns und aller möglichen Kriegsverbrechen beschuldigt. Es ist alles eine große Verleumdung. Aber das ist nicht neu.

Wir haben in der Geschichte gesehen, dass antisemitischen Angriffen immer Verunglimpfungen und Verleumdungen vorausgegangen sind. Lügen, die über das jüdische Volk verbreitet wurden, die unglaublich sind, aber die Menschen glauben sie.

Und jetzt ist es wichtig, dass wir alle, die wir an unseren Werten und unserer Zivilisation interessiert sind und sie hochhalten, gemeinsam aufstehen und sagen: Genug ist genug.

Wir müssen dem Antisemitismus Einhalt gebieten, denn der Antisemitismus ist der Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Er geht immer größeren Feuersbrünsten voraus, die die ganze Welt verschlingen.

Deshalb bitte ich Sie alle, Juden und Nicht-Juden gleichermaßen, die Sie sich um unsere gemeinsame Zukunft und unsere gemeinsamen Werte sorgen, eines zu tun: Stehen Sie auf, erheben Sie Ihre Stimme, zeigen Sie Flagge. Stoppt den Antisemitismus jetzt.“

Unverschämtheit

Netanjahu verbreitete in dieser 339 Wörter umfassenden Botschaft, die auf X 18,4 Millionen Mal aufgerufen wurde, ein Dutzend Lügen. Allein die ersten fünf Sätze enthalten fünf Lügen:

1). die Studenten sind kein „antisemitischer Mob“, sondern protestieren, viele Juden, gegen den Völkermord; 2.) sie fordern ein freies und unabhängiges Palästina, nicht die „Vernichtung“ Israels; 3.) sie greifen keine jüdischen Studenten an, sondern Israels Krieg; 4.) sie greifen keine jüdischen Dozenten an, es sei denn, das Aufzeigen von Israels Verbrechen wird als Angriff auf Juden betrachtet; und 5.) Juden waren in den 1930er Jahren von deutschen Universitäten verbannt, so dass ein solcher Vergleich mit den USA heute eine lächerliche Lüge ist.

Und was genau meint Netanjahu mit der „Vernichtung“ Israels, die er immer wieder ankündigt?

Wenn Israel den Palästinensern in Israel, im Gazastreifen und im Westjordanland die vollen Staatsbürgerrechte gewähren würde, wäre das dann die „Vernichtung“ Israels oder die Vernichtung der Apartheid in Israel? Die wirkliche Vernichtung ist die des Gazastreifens durch Israel.

Noch ungeheuerlicher war Netanjahus Lüge, dass amerikanische Studentenprotestler „Juden töten wollen , wo immer sie sind“ und Israel und Amerika „den Tod“ wünschen. Er lügt über eine „Welle“ von Antisemitismus. In einem klinischen Fall von Projektion sagte Netanyahu, Israel werde „fälschlicherweise des Völkermordes“, des „Aushungerns“ und „aller möglichen Kriegsverbrechen“ beschuldigt.

Im Gleichschritt

Anstatt sich über diese Litanei offensichtlicher Unwahrheiten zu empören, schlossen sich US-Beamte und Medien Netanjahus Worten an. Das Weiße Haus, der Kongress, Zeitungen, Universitäten und die Polizei reagierten im Gleichschritt und kriminalisierten Studenten in ihrem eigenen Land, weil sie sich einem aktiven Völkermord widersetzten.

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 7. Mai im Kapitol stellte Biden den Anschlag vom 7. Oktober als rein jüdisch motiviert dar und beschönigte die gesamte 80-jährige Geschichte der ethnischen Säuberung und Besetzung der Palästinenser durch Israel. Er wiederholte Netanyahu und sagte:

„Dieser uralte Judenhass begann nicht mit dem Holocaust; er endete auch nicht mit dem Holocaust oder danach – oder sogar nach unserem Sieg im Zweiten Weltkrieg. Dieser Hass sitzt noch immer tief in den Herzen zu vieler Menschen auf der Welt, und er erfordert unsere ständige Wachsamkeit und Offenheit. Dieser Hass wurde am 7. Oktober 2023 zum Leben erweckt.

Getrieben von dem uralten Wunsch, das jüdische Volk vom Angesicht der Erde zu tilgen, wurden mehr als 1.200 unschuldige Menschen – Babys, Eltern, Großeltern – in ihrem Kibbuz abgeschlachtet, bei einem Musikfestival massakriert, brutal vergewaltigt, verstümmelt und sexuell missbraucht.

Und während Juden auf der ganzen Welt immer noch mit den Gräueltaten und dem Trauma dieses Tages und seiner Folgen zu kämpfen haben, haben wir in Amerika und auf der ganzen Welt einen heftigen Anstieg des Antisemitismus erlebt: bösartige Propaganda in den sozialen Medien, Juden, die gezwungen werden, ihre Kippa unter einer Baseballmütze zu verstecken, ihre Judensterne in ihre Hemden zu stecken.

Auf dem Universitätsgelände werden jüdische Studenten auf dem Weg zum Unterricht blockiert, belästigt und angegriffen.

Antisemitismus – antisemitische Plakate, Slogans, die zur Vernichtung Israels, des einzigen jüdischen Staates der Welt, aufrufen“.

Biden verbreitete die Lüge, dass die palästinensische Gewalt gegen Israelis durch Antisemitismus motiviert sei und nicht gegen die Besatzung. Sicherlich gibt es Antisemiten unter den Palästinensern, aber wir haben es nicht mit einem Volk zu tun, das ein anderes aus keinem anderen Grund als dem irrationalen Hass auf seine ethnische Zugehörigkeit angreift.

Während einer Reise nach Israel im Jahr 2011 habe ich fast jedem Israeli, den ich getroffen habe, die gleiche Frage gestellt: „Warum hassen sie euch?“ Je weniger gebildet der Befragte war, desto häufiger hörte ich: „Weil wir Juden sind“, und je gebildeter er war, desto häufiger hörte ich das Eingeständnis, dass Israel palästinensisches Land gestohlen hat.

Biden geht mit derselben Propaganda hausieren wie Netanjahu, der bei den Israelis immer wieder irrationale Ängste vor der „Vernichtung“ – mit anderen Worten einem neuen Holocaust – schürt und sich dann als ihr Retter und Beschützer präsentiert. Seine Macht scheint davon abzuhängen. Aber was ist die Motivation von Biden und anderen US-Politikern?

Besetztes Kapitol-Territorium

Marsch für Israel, Washington, 14. November 2023. (tedeytan/Wikimedia Commons)

Auf dem Capitol Hill, lange Zeit der fruchtbarste Boden für Israel in Amerika, gibt es nur wenige Anzeichen von Empathie für Gaza.

Nach Netanjahus Rede vom 24. April sagte der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, im Plenum, dass es „inakzeptabel ist, wenn jüdische Studenten ins Visier genommen werden, weil sie Juden sind, wenn Proteste verbale Beschimpfungen, systematische Einschüchterung oder Verherrlichung der mörderischen und hasserfüllten Hamas oder der Gewalt vom 7. Oktober zeigen“.

Der extremistische Senator Tom Cotton ging noch weiter und erklärte auf Fox News, dass „Joe Biden die Pflicht hat, diese jüdischen Studenten vor einem sich anbahnenden Pogrom an diesen Universitäten zu schützen. Das sind Szenen, wie man sie aus den 1930er Jahren in Deutschland kennt“.

Vier Tage später sagte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, auf dem Capitol Hill:

„Antisemitismus ist ein Virus, und weil die Verwaltung und die wachen Universitätspräsidenten nicht eingreifen, sehen wir, wie er sich ausbreitet…. Nahezu jeder Ausschuss hier muss eine Rolle bei diesen Bemühungen spielen, den Wahnsinn zu stoppen, der daraus entstanden ist.

Das Ergebnis war, dass das US-Repräsentantenhaus am 1. Mai, eine Woche nach Netanjahus Rede, einen Gesetzesentwurf verabschiedete, der Antisemitismus radikal neu definiert und im Wesentlichen Äußerungen verbietet, die die israelische Regierung oder den Zionismus kritisieren. Universitäten könnten unter Umständen ihre Bundesmittel verlieren, wenn sie solche Äußerungen nicht unterbinden.

Sehen Sie sich die 11 Fälle von Antisemitismus an, die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagen werden, einschließlich der Kritik an Israel, der an den Senat weitergeleitet wurde. Der Kongress ist auch bereit, dem Internationalen Strafgerichtshof zu Hilfe zu kommen, wenn dieser tatsächlich israelische Führer wegen Kriegsverbrechen anklagen würde.

Gehorsame Medien

Die US-Medien haben die Geschichte lange Zeit fast ausschließlich aus Israels Sicht erzählt. Das hat die US-Öffentlichkeit und ihre politischen Führer darauf konditioniert, Israel bedingungslos zu unterstützen und mit Ächtung zu rechnen, wenn sie es kritisieren.

Die politische Chefkorrespondentin von CNN, Dana Bash, erklärte beispielsweise in einer Nachrichtensendung eine Woche, nachdem Netanjahu über die US-Campusproteste gesprochen hatte, dass die Studenten „den Verstand verloren“ hätten. …

„Man hört die pro-palästinensischen Demonstranten nicht über den 7. Oktober reden“, sagte sie wütend. „Was Sie gesehen haben, ist 2024 in Los Angeles, erinnert an die 1930er Jahre in Europa. Und ich sage das nicht leichtfertig. Die Angst unter den Juden in diesem Land ist greifbar“. Fast wortwörtlich Netanyahu.

Und seine Worte, gefiltert durch US-Politiker und Medien, hatten Folgen. Stunden nach Netanjahus Rede am 24. April griff die Polizei an der Columbia University aggressiv ein, um Studenten zu verhaften.

„Antisemitismus oder Gewaltandrohungen gegen jüdische Studenten sollten auf keinem Campus und in keinem Land der Welt geduldet werden“, hatte Biden gesagt. „Nichts davon ist ein friedlicher Protest“.

Aber, so fragt Walt Mearsheimer, Professor an der Universität Chicago, gab es schon vor Israels Angriff auf Gaza ein Antisemitismusproblem an amerikanischen Universitäten?

Hätte es stoppen können

Biden hätte den Völkermord sofort stoppen können, indem er alle Waffen, die Militärhilfe und die diplomatische Deckung zurückgehalten hätte – was jeder anständige Mann mit solcher Macht getan hätte. Stattdessen betrieb Biden Öffentlichkeitsarbeit, während die Bevölkerung des Gazastreifens dezimiert wurde, und gab vor, gegen Netanjahu zu sein und sich um die palästinensische Zivilbevölkerung zu kümmern.

Auch Bidens Außenministerium versuchte, beide Seiten zu bedienen: Es täuschte der amerikanischen Öffentlichkeit vor, dass es bereit sei, Israel für seine Misshandlung von Zivilisten zu kritisieren, während es selbst nichts unternahm. Das Außenministerium sagte sogar, es habe Beweise dafür, dass Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen habe, aber nicht genug, um Waffenlieferungen zu stoppen.

Wie die New York Times berichtete:

„Die Biden-Administration glaubt, dass Israel höchstwahrscheinlich gegen internationale Standards verstoßen hat, indem es Zivilisten im Gazastreifen nicht geschützt hat, aber sie hat keine spezifischen Fälle gefunden, die das Zurückhalten von Militärhilfe rechtfertigen würden, sagte das Außenministerium dem Kongress … der Bericht – der an einigen Stellen mit sich selbst im Widerspruch zu stehen schien – sagte, dass die USA keine harten Beweise für israelische Verstöße hätten.“

Für Netanjahu und die Mitglieder seines Kabinetts, die völkermörderische Absichten geäußert haben, ist dies die Chance, auf die sie gewartet haben, um das Versprechen des israelischen Gründervaters David Ben Gurion von einem Groß-Israel zu erfüllen. Der Krieg zur Auslöschung der Hamas ist eine Tarnung für die Auslöschung der Palästinenser in Gaza.

Was auch immer Biden oder das Außenministerium sagen, Israel wird seinen völkermörderischen Plan zur Stadterneuerung in Gaza fortsetzen, indem es Gebäude bombardiert, in denen noch Menschen leben, um sie durch israelische und westliche Strandgrundstücke zu ersetzen (durch die eine israelische Gaspipeline führt). Offensichtlich sind Biden und Blinken, und vermutlich auch Kamala Harris, mit diesem Plan einverstanden.

Nach Angaben des Jewish News Syndicate:

„Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir erklärte auf der Veranstaltung [am 14. Mai], dass die Regierung die freiwillige Auswanderung von Palästinensern aus dem Streifen fördern sollte.

Zwei Dinge müssen getan werden: Erstens: Rückkehr nach Gaza jetzt, Rückkehr nach Hause, Rückkehr in unser heiliges Land. Und zweitens: Ermutigung zur Auswanderung. Die freiwillige Ausreise der Bewohner des Gazastreifens fördern. Das ist moralisch, das ist rational, das ist richtig, das ist die Wahrheit. Das ist die Thora und das ist der einzige Weg – ja, es ist auch humanitär“, sagte der Minister den Anwesenden.

Als Reaktion auf Bidens „Lieferstopp“ sagte Netanjahu, Israel werde in Rafah mit seinen „Fingernägeln“ kämpfen, wenn es nötig sei.

Verärgerte US-Präsidenten

1. September 2010: Von links: Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, der ägyptische Präsident Hosni Mubarak und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor einem Arbeitsessen mit US-Präsident Barack Obama (rechts). (Weißes Haus/ Pete Souza)

Mehrere amerikanische Präsidenten haben sich in seltenen Fällen gegen Israel gestellt. Präsident Dwight D. Eisenhower drohte Israel wegen der Suez-Krise 1956 mit Sanktionen, um Tel Aviv, Paris und London zur Beendigung seiner Militäroperation gegen Ägypten und zum Rückzug Israels von der Sinai-Halbinsel zu bewegen.

Ronald Reagan verweigerte 1983 die Lieferung von F16 an Israel, bis es sich aus dem Libanon zurückzog. Solange sich diese Streitkräfte in der Position befinden, ein anderes Land zu besetzen, das sie nun aufgefordert hat, zu gehen, ist es uns gesetzlich untersagt, diese Flugzeuge freizugeben„, sagte er.

Und 1992 drohte George H.W. Bush damit, eine Darlehensgarantie in Höhe von 10 Milliarden Dollar zurückzuhalten, wenn Israel den Bau von Siedlungen im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen fortsetzt, wie die Washington Post berichtet. Und doch scheint Israel immer seinen Willen zu bekommen.

In seiner Rezension von Netanjahus Memoiren Bibi: My Story, schrieb As’ad AbuKhalil letztes Jahr in Consortium News:

Netanjahus Analyse der amerikanisch-israelischen Beziehungen ist einfach: Egal, was Israel tut, und egal, wie viele Kriege und Invasionen es anzettelt, die Allianz mit den USA wird sich von selbst erledigen“. Er glaubt zu Recht, dass die US-Präsidenten zu Israel stehen werden, egal was passiert … „ (S. 84).

Trotzdem erfahren wir aus dem Buch, dass eine Reihe von US-Präsidenten Netanjahu nicht mochten, ihm aber auch nicht die Stirn boten, wie es frühere Präsidenten gegenüber früheren Premierministern taten. AbuKhalil schreibt:

„Netanjahu stört sich nicht daran, dass sein rüdes Verhalten und seine politische Chuzpe die US-Präsidenten verärgert haben.

Er zitiert den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, der ihn aufforderte: ‚Wer ist der verdammte Führer der freien Welt?‘ (S. 227). Aber Netanjahu ist sich sicher, dass kein amerikanischer Präsident jemals zulassen würde, dass seine Verärgerung über ihn die Politik der USA ändert, weil der Kongress niemals die bedingungslose Unterstützung der USA für die israelische Besatzung und Aggression beenden würde.“

Über Barack Obama und Biden zitiert er Netanjahu wie folgt:

„Netanjahu behauptet, Obama habe versucht, ihn einzuschüchtern, indem er ihn daran erinnerte, dass er aus Chicago komme (S. 371). Netanjahu sagt: ‚Der israelische Premierminister wurde wie ein kleiner Ganove in der Nachbarschaft behandelt.‘ Doch dann versicherte Vizepräsident Joe Biden Netanjahu, dass er immer auf ihn zählen könne, indem er sagte: „Ich bin der einzige Freund, den Sie haben. Rufen Sie mich also an, wenn Sie mich brauchen.

Doch später protestierte sogar Biden gegen Netanjahus Unhöflichkeit gegenüber Obama, als dieser ihn im Oval Office vor der Presse belehrte. Biden sagte ihm: „Wir sind ein stolzes Land. Und niemand, aber auch wirklich niemand, hat das Recht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu demütigen.'“

AbuKhalil schreibt:

„Netanjahu gibt zu, dass Obama 2011 beschloss, ‚den Druck auf ihn zu verringern‘, um seine Wiederwahl zu sichern. Obama hielt eine Rede bei den Vereinten Nationen, die Netanjahu als ‚die israelfreundlichste Rede, die er je gehalten hat‘ (S. 419) beschreibt. Obama sprach in dieser Rede davon, dass die Araber [Israel] von der Landkarte tilgen wollen“. Wer ruft dazu auf, Israel von der Landkarte zu tilgen, wenn es kein einziges Land im Nahen Osten gibt, das die Macht hätte, irgendeine Nation auszulöschen?

Natürlich ist Israel mit seinen Atomwaffen das einzige Land, das in der Lage ist, andere Länder auszulöschen. Außerdem hat kein amerikanischer Führer, wenn er von „Drohungen“ mit der Auslöschung Israels spricht, jemals in Betracht gezogen, dass die palästinensische Nation 1948 tatsächlich von zionistischen Kräften ausgelöscht wurde. Die Geschichte des heiligen Landes beginnt 1948, soweit es die amerikanischen Führer betrifft“.

Vier Jahre später demütigten die Republikaner im Kongress Obama, indem sie Netanjahu zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses einluden, ohne den Präsidenten auch nur zu informieren.

Amerika ist leicht zu bewegen

Der ultimative Gehorsam gegenüber Netanjahu in den USA erinnert an ein Video, in dem er 2001 zu einer israelischen Siedlerfamilie auf Hebräisch darüber spricht, wie leicht die Amerikaner zu manipulieren sind.

Er sagt: „Bei den USA weiß ich, wie sie sind. Amerika ist eine Sache, die man leicht manövrieren und in die richtige Richtung lenken kann. Selbst wenn sie etwas sagen, was soll’s? Achtzig Prozent der Amerikaner unterstützen uns.“

Über die Palästinenser sagt Netanjahu: „Die Hauptsache ist, sie zu treffen, nicht nur einmal, sondern mehrmals, so schmerzhaft, dass der Preis, den sie zahlen, unerträglich wird. Bis jetzt ist der Preis nicht unerträglich“.

Einer aus der Familie sagt: „Aber dann wird die Welt sagen, wir seien die Aggressoren“.

„Sie können sagen, was sie wollen“, antwortet Netanjahu.

Seine Gelegenheit, den Schmerz „unerträglich“ zu machen, bietet sich jetzt, 23 Jahre später, da er bereits offiziell mehr als 39.000 Palästinenser getötet hat [fast 200.000 laut The Lancet, was den gerechten Zorn amerikanischer Studenten hervorrief, die er mit Nazis zu vergleichen wagte.

Und warum?

Warum folgen amerikanische Politiker, Universitäten und Medien sklavisch allem, was Israel verlangt? Darauf gibt es mehr als eine Antwort:

1. Die Wahlkampffinanzierung der AIPAC;

2. Nachklingende Schuldgefühle wegen des Holocausts und die Angst, als Antisemit abgestempelt zu werden;

3. Eine natürliche, historische Verbindung zwischen Siedler- und Kolonialnationen, die auf ethnischen Säuberungen und Völkermord beruhen;

4. Die Aufteilung der Macht im Nahen Osten mit sich überschneidenden regionalen und internationalen Imperien;

5. Der israelische Geheimdienst ist im Besitz von kompromittierten Informationen über US-Politiker.

6. Die Aufrechterhaltung einer Ideologie des Zweiten Weltkriegs zur Rechtfertigung globaler und lokaler Vorherrschaft.

Geld

Die Antwort, die auf diese Frage am häufigsten gegeben wird, sind Wahlkampfspenden für Politiker, die vermeiden wollen, von den Geldern der Israel-Lobby „übervorteilt“ zu werden. Das American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) sammelt jährlich mehr als 100 Millionen Dollar, die es für Lobbyarbeit und Wahlkampfspenden an politische Kandidaten in den USA ausgibt.

Auch die Universitäten sind von wohlhabenden Spendern abhängig, von denen viele totale Loyalität gegenüber Israel verlangen, was erklärt, warum US-Universitäten die Polizei gebeten haben, friedliche Anti-Völkermord-Proteste auf ihrem Campus aufzulösen.

Aber es geht nicht nur um Geld.

Holocaust

Die westlichen Regierungen tragen eine vererbte Schuld für ihr beklagenswertes Verhalten während des Zweiten Weltkriegs im Zusammenhang mit dem Holocaust. Deutschland steht natürlich ganz oben auf der Liste der noch immer schuldigen Parteien und ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Waffenlieferant an Israel.

Diese Restschuld hat einen Zustand geschaffen, in dem die Nachkommen der Opfer auch 80 Jahre später noch immun gegen Kritik sind – ein schier unerschöpflicher Vorrat an Sympathie, den die israelische Führung offensichtlich ausnutzt.

Die ehemalige israelische Ministerin Shulamit Aloni wurde 2002 von Amy Goodman in einem Interview gefragt: „Wenn in den Vereinigten Staaten Widerspruch gegen die Politik der israelischen Regierung geäußert wird, werden die Menschen hier oft als antisemitisch bezeichnet. Wie reagieren Sie als israelische Jüdin darauf?“

Sie antwortete: „Nun, das ist ein Trick, den wir immer anwenden. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann erwähnen wir den Holocaust. Wenn in diesem Land [den USA] Leute Israel kritisieren, dann sind sie antisemitisch.“

Es gibt eine „Israel, mein Land, ob richtig oder falsch“ Haltung und „sie sind nicht bereit, Kritik zu hören“, sagte sie. Antisemitismus, der Holocaust und „das Leiden des jüdischen Volkes“ würden ausgenutzt, um „alles zu rechtfertigen, was wir den Palästinensern antun“, sagte Aloni.

Cowboys und Indianer

2011 interviewte ich Georges Corm, einen ehemaligen libanesischen Finanzminister, in seinem Büro in Beirut. Um den amerikanischen Zuhörern die israelische Besetzung des gesamten historischen Palästinas näher zu bringen, verglich er Israels Handeln mit der Geschichte von „Cowboys und Indianern, und die Palästinenser sind die Indianer.“

Auf diese Weise schaffe die gemeinsame koloniale Erfahrung der Siedler, die ihr erobertes Land von der bestehenden Bevölkerung säubern, ein starkes Band zwischen Israel und Amerika, sagte er. Auch die mythologische Rolle der alttestamentarischen Suche nach dem „gelobten Land“ verbinde die beiden Völker noch immer.

In Amerika herrscht eine tiefe Unkenntnis über die Gründung Israels, die von einigen israelischen Historikern, insbesondere von Ilan Pappé, in seinem Buch Die ethnische Säuberung Palästinas dokumentiert wurde. Darin wird die Absicht der Gründer Israels dokumentiert, mehr als 700.000 der einheimischen Bevölkerung von ihrem Land in die Nachbarländer zu vertreiben und in einem ununterbrochenen Prozess, der sich jetzt im Gazastreifen abspielt, Hunderttausende zu töten.

Sich überschneidende Reiche

(Amoruso/Wikipedia/Wikimedia Commons)

Nach Angaben von Electronic Intifada:

„Bereits 1937 schrieb Ben-Gurion, dass die ‚Grenzen der zionistischen Bestrebungen die Angelegenheit des jüdischen Volkes sind und kein äußerer Faktor in der Lage sein wird, sie zu begrenzen‘.

Ben-Gurion hoffte auch auf die Ausweitung der „zionistischen Bestrebungen“ auf die „biblischen Grenzen“ Israels (die sich bis zum Irak erstrecken). Die indigene Bevölkerung wird in dieser Vision weder erwähnt noch erwähnt.“

Eine biblische Erklärung der Geographie des biblischen Landes Israel findet sich in Genesis 15,18-21, wo das den Kindern Abrahams versprochene Land definiert wird:

„An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sagte: ‚Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Wadi Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat – 19 das Land der Keniter, Kenisiter, Kadmoniter, 20 Hethiter, Perisiter, Rephaiter, 21 Amoriter, Kanaaniter, Girgaschiter und Jebusiter.‘“

Von Ägypten bis zum Euphrat.

In diesem Interviewausschnitt sagt Ben-Gurion, Israel habe die arabischen Palästinenser nicht „gezwungen“, ihr Land zu verlassen.

Aber andere frühe israelische Führer waren ziemlich offen über ihr Projekt. So äußerte sich Moshe Dayan, der damalige Chef des israelischen Generalstabs, 1956 über Gaza:

„Welchen Grund haben wir, uns über ihren heftigen Hass auf uns zu beklagen? Seit acht Jahren sitzen sie in ihren Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen machen wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorväter gelebt haben, zu unserer Heimstatt. … Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne Stahlhelm und Gewehrlauf werden wir keinen Baum pflanzen und kein Haus bauen können. . . Wir sollten keine Angst haben, den Hass zu sehen, der das Leben von Hunderttausenden von Arabern begleitet und verzehrt, die um uns herum sitzen und auf den Moment warten, in dem ihre Hände unser Blut erreichen können.“

Die Gründung Israels und des Projekts Groß-Israel fiel mit dem Beginn des globalen US-Imperiums der Nachkriegszeit zusammen, das sich im Nahen Osten mit Israels aufkeimendem regionalen Imperium überschnitt. Israel und seine regionalen Ambitionen wurden zu einer natürlichen Grundlage für die Vorherrschaft der USA in der Region, nämlich die Unterwerfung der arabischen Völker und Herrscher.

Für den Fortbestand des US-Imperiums und all die Vorteile, die es den US-Herrschern angesichts des wachsenden weltweiten Widerstands bringt, ist es daher nur natürlich, dass Washington den israelischen Expansionismus weiterhin unterstützt – ungeachtet der horrenden menschlichen Kosten.

Erpressung

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der israelische Geheimdienst erpresserische Informationen über amerikanische Politiker sammelt, um sie jenseits von Bestechungsgeldern für den Wahlkampf bei der Stange zu halten. Laut Ari Ben-Menashe, einem ehemaligen Beamten des israelischen Militärgeheimdienstes, ist eine solche Erpressung Teil der israelischen Taktik. So erzählte er beiCN Live! von Consortium News im Jahr 2020, dass der Kindersexhändler Jeffrey Epstein solche Informationen über einflussreiche Amerikaner sammelte.

Im Zweiten Weltkrieg verwurzelt

Ein Teil der Ideologie, die die regionale und globale Vorherrschaft Amerikas und Israels antreibt, steht im Schatten des Zweiten Weltkriegs: die Illusion, dass die USA immer noch der Retter der Welt sind und dass die Juden immer noch aktive Opfer der Geschichte sind. Es ist, als ob 80 Jahre nicht vergangen wären.

Die Juden gehörten sicherlich zu den größten Opfern des Krieges, aber Amerika war nicht der einzige oder sogar der wichtigste Retter, da die Sowjetunion bei der Vernichtung der Nazis eine überragende Rolle spielte.

Nach dem Krieg verfügten die Vereinigten Staaten über Truppen rund um den Globus, in Gebieten mit großen natürlichen Ressourcen in einer verwüsteten Welt, deren Verwüstung das amerikanische Festland nicht berührte.

Ein weltweites Imperium war das Ergebnis. Seitdem haben sich die US-Führer der Ausweitung und Aufrechterhaltung dieses Imperiums verschrieben, indem sie Regierungen einsetzten und stützten, die den wirtschaftlichen und strategischen Interessen der USA dienten, und diejenigen absetzten, die dies nicht taten. Dies geschieht durch Einmischung in Wahlen, Putsche und Invasionen, die in Südostasien, im Nahen Osten, in Lateinamerika und anderswo Millionen von unschuldigen Menschenleben gekostet haben.

Um eine Art moralischen Anstrich aufrechtzuerhalten, der Amerikas globales Marodieren als „Verbreitung der Demokratie“ rechtfertigt, muss eine Verbindung zum moralischen Krieg gegen den Faschismus aufrechterhalten werden. Daher berufen sich die amerikanischen Führer ständig auf den Zweiten Weltkrieg, wenn sie sich auf neue Abenteuer in Übersee einlassen.

Ein verräterisches Zeichen dafür, dass Washington plant, eine ausländische Regierung zu stürzen, weil sie Amerika nicht gehorcht, ist, wenn US-Beamte sich auf den Zweiten Weltkrieg berufen, um diesen Führer „Hitler“ zu nennen.

Saddam Hussein war Hitler. Slobodan Milosevic war Hitler. Manuel Noriega war Hitler. Moamar Gadaffi war Hitler. Und Wladimir Putin ist Hitler.

Um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie eine Kraft des Guten sind und keine blutrünstigen Abenteurer, die sich an den Ressourcen anderer Völker laben, hüllen sich die amerikanischen Führer in das Banner des Zweiten Weltkriegs.

Wie zynisch ist es, wenn Nachkommen von Überlebenden des Völkermords im Zweiten Weltkrieg sich auf den Holocaust berufen, um ihren eigenen Völkermord zu begehen?

Diese Verwirrung ist in Deutschland bis heute deutlich zu spüren. In ihrer Schuld über den Völkermord an den Juden und ihrer Entschlossenheit, dies nie wieder zuzulassen, sind sie in der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs verhaftet und können nicht akzeptieren, dass Israel 80 Jahre später ein Völkermord begangen haben könnte.

Daher werden Proteste gegen israelische Aktionen in Deutschland als Proteste gegen Juden angesehen und müssen unterbunden werden, wie es die Polizei im Mai an der Humboldt-Universität in Berlin auf dem Platz tat, auf dem Josef Goebbels die Bücherverbrennung der Nazis anführte.

Im selben Monat schloss die deutsche Polizei eine akademische Konferenz über Gaza in Berlin. In ihrem fehlgeleiteten Eifer, einen weiteren Völkermord zu verhindern, unterstützen die Deutschen einen solchen, indem sie mehr Waffen für die Massaker in Gaza liefern als jede andere Nation außer den Vereinigten Staaten.

Die letzte Szene in dem Film Defamation des israelischen Filmemachers Yoav Shamir aus dem Jahr 2009 zeigt einen israelischen Teenager, der auf einer Klassenfahrt nach Auschwitz war. Sie war ein typischer Teenager, der sich darauf freute, zum ersten Mal ein Flugzeug zu besteigen. Am Ende des Ausflugs sagt sie, sie würde am liebsten alle Nazis töten, die ihrem Volk das angetan haben. Als man ihr sagt, dass sie jetzt tot sind, sagt sie mit Schrecken: „Sie haben Erben.“

Der 15 Jahre alte Film zeigt, wie eine irrationale Übertreibung des Antisemitismus und die Angst vor einem neuen Völkermord an den Juden von Israel bewusst gefördert wird, und der Film ist ein Plädoyer dafür, dass die Israelis aufhören sollten, sich auf die Vergangenheit zu fixieren und in die Zukunft zu schauen.

Aber dafür scheint es viel zu spät zu sein.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist der Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …