Nicht in unserem Namen“: Hunderte Verhaftungen bei jüdisch geführtem Protest vor Netanjahus Rede von Jake Johnson

Nicht in unserem Namen“: Hunderte Verhaftungen bei jüdisch geführtem Protest vor Netanjahus Rede

24. Juli 2024

Hunderte von jüdischen Demonstranten und Verbündeten protestieren am 23. Juli 2024 auf dem Capitol Hill in Washington, D.C. gegen Israels Angriff auf Gaza. (Foto: Astrid Riecken/The Washington Post via Getty Images)

Hunderte von Demonstranten wurden am Dienstag in einem Gebäude des US-Repräsentantenhauses festgenommen, als sie gegen die anhaltende Unterstützung der amerikanischen Regierung für Israels Angriff auf den Gazastreifen und die bevorstehende Rede von Premierminister Benjamin Netanjahu vor dem Kongress protestierten.

Der Protest wurde von der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP) angeführt, der sich Mitglieder mehrerer anderer Organisationen anschlossen, darunter IfNotNow, Democratic Socialists of America und Shoresh, eine Gruppe antizionistischer Israelis mit Sitz in den USA.

Nach Angaben der JVP wurden 400 Demonstranten – darunter mehr als ein Dutzend Rabbiner – bei dem friedlichen Sit-in in der Rotunde des Cannon House Office Building verhaftet. Die Demonstranten trugen Shirts mit der Aufschrift „Not in Our Name“ und „Jews Say Stop Arming Israel“.

„Neun Monate lang haben wir mit Entsetzen beobachtet, wie die israelische Regierung einen Völkermord verübt hat, bewaffnet und finanziert von den USA“, sagte Stefanie Fox, Geschäftsführerin der JVP. „Der Kongress und die Regierung Biden haben die Macht, diesen Horror heute zu beenden. Stattdessen bereitet sich unser Präsident auf ein Treffen mit Netanjahu vor, und die Führung des Kongresses hat ihn mit einer Einladung zu einer Rede im Kongress geehrt. Genug ist genug.“

Präsident Joe Biden und der Kongress „müssen auf die Menschen hören“, fügte Fox hinzu. „Wir brauchen jetzt ein Waffenembargo, um Leben zu retten.“

Jane Hirschmann, Tochter von Holocaust-Überlebenden und Mitglied der JVP, sagte, dass „die israelische Regierung US-Gelder und Waffen benutzt, um Palästinenser in Gaza abzuschlachten und auszuhungern“.

„Amerikaner – auch jüdische Amerikaner – sind angewidert von der Komplizenschaft unserer eigenen Regierung bei diesem Völkermord“, sagte Hirschmann. „Die einzige Möglichkeit, einen Waffenstillstand zu erreichen und eine gerechte Zukunft aufzubauen, besteht darin, dass die USA die Waffenlieferungen an Israel jetzt einstellen.“

Netanjahus Besuch in Washington D.C. findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Zahl der Todesopfer des israelischen Großangriffs auf den Gazastreifen nach fast zehnmonatiger unerbittlicher Bombardierung, die einen Großteil der Infrastruktur der Enklave zerstört und 90 % der Bevölkerung vertrieben hat, der 40.000-Marke nähert. Anfang dieser Woche ordnete das israelische Militär die Evakuierung eines weiteren Gebiets an, das zuvor als Sicherheitszone ausgewiesen war, und tötete bei einer neuen Runde von Angriffen Dutzende von Palästinensern.

Netanjahu hat vor dem Kongress mehr als jeder andere Staatschef der Welt gesprochen. Wie Ishaan Tharoor von der Washington Postam Mittwoch feststellte, „sprach Netanjahu zum ersten Mal vor fast drei Jahrzehnten im Jahr 1996 vor dem Kongress, als er und seine rechtsgerichteten Verbündeten nach der Ermordung von Premierminister Yitzhak Rabin, dessen Bemühungen um einen Frieden mit den Palästinensern Netanjahu abgelehnt hatte, gerade an die Macht gekommen waren“.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.), luden Netanjahu Ende Mai offiziell zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses ein, nur wenige Tage nachdem bekannt geworden war, dass die israelischen Streitkräfte bei einem verheerenden Angriff auf ein Lager für vertriebene Palästinenser Bomben aus amerikanischer Produktion eingesetzt hatten.

„Es ist äußerst beschämend, dass US-Gesetzgeber den Kriegsverbrecher Netanjahu einladen, vor dem Kongress zu sprechen“, sagte Sonya Meyerson-Knox, Kommunikationsdirektorin der JVP, in einer Erklärung nach dem Protest vom Dienstag. „Wir sind Hunderte amerikanischer Juden, die unsere gewählten Führer auffordern, diesen Völkermord nicht länger zu finanzieren und anzuheizen.“

Zusätzlich zu den Basisprotesten gegen Netanjahus Besuch – die vor und während seiner Rede fortgesetzt werden sollen – planen Dutzende von demokratischen Gesetzgebern, die Rede des Premierministers zu boykottieren, die um 14:00 Uhr ET beginnen soll. Nach seiner Rede vor dem Kongress will Netanjahu am Donnerstag mit Präsident Joe Biden im Weißen Haus zusammentreffen, bevor er nach Mar-a-Lago reist, um sich mit Donald Trump, dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, zu treffen.

Vizepräsidentin Kamala Harris, von der erwartet wird, dass sie nach Bidens Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 die demokratische Präsidentschaftskandidatin wird, hat sich dafür entschieden, an einer bereits geplanten Veranstaltung in Indianapolis teilzunehmen, anstatt Netanjahus Ausführungen vorzustehen.

Die Abgeordnete Cori Bush (D-Mo.), eine der progressiven Gesetzgeber, die Netanjahus Rede boykottieren, sagte am Dienstag in einer Erklärung, dass „der Kongress, indem er Premierminister Netanjahu eine gemeinsame Rede schenkt, nicht nur weiterhin grünes Licht für den Völkermord gibt, sondern aktiv den Mann feiert, der an der Spitze dieses Völkermordes steht“.

„Anstatt einem Kriegsverbrecher eine Plattform zu bieten, sollte der Kongress ein Waffenembargo verhängen und sein Druckmittel einsetzen, um Netanjahu zu zwingen, die Bombardierung und das Blutvergießen zu beenden, bei denen bereits über 39.000 Palästinenser getötet wurden und die sichere Freilassung der meisten Geiseln nicht gewährleistet werden konnte, während gleichzeitig Schulen, Krankenhäuser, Häuser und humanitäre Konvois zerstört wurden“, fügte Bush hinzu.

In einer Rede vor dem US-Senat am Dienstag bezeichnete Senator Bernie Sanders (I-Vt.) Netanjahu ebenfalls als Kriegsverbrecher und sagte, es sei eine „Schande“, dass er eingeladen wurde, vor dem Kongress zu sprechen.

„Netanjahu ist ein Rechtsextremist und ein Kriegsverbrecher, der seine Karriere dem Ziel gewidmet hat, die Aussichten auf eine Zweistaatenlösung und einen dauerhaften Frieden in der Region zu zerstören“, sagte Sanders. „Er sollte nicht im Kongress der Vereinigten Staaten willkommen geheißen werden. Im Gegenteil, seine Politik in Gaza und im Westjordanland sollte aufs Schärfste verurteilt werden und seine rechtsextreme Regierung sollte keinen weiteren Cent von den amerikanischen Steuerzahlern erhalten.“

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

Ursprünglich veröffentlicht in CommonDreams.org

Übersetzt mit deepl.com

