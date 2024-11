https://www.palestinechronicle.com/netanyahu-impeded-captive-swap-deal-to-appease-ben-gvir-smotrich-report/



Netanjahu behinderte Gefangenenaustausch, um Ben-Gvir und Smotrich zu beschwichtigen – Bericht

25. November 2024

Die israelischen rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

Eine ungenannte israelische Quelle, die von KAN zitiert wurde, sagte angeblich, dass Netanjahu sich geweigert habe, das Abkommen zu akzeptieren, um Ben-Gvir und Smotrich zufrieden zu stellen, die damit gedroht hatten, die Regierung zu verlassen, wenn das Abkommen unterzeichnet würde.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat im Juli die Gelegenheit verpasst, ein Abkommen über einen Gefangenenaustausch mit der Hamas zu erzielen, um seine rechtsextremen Koalitionspartner, den nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und den Finanzminister Bezalel Smotrich, zu beschwichtigen, wie die israelische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt (KAN) berichtet hat.

Dem Bericht zufolge, der am Sonntag von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wurde, war die Hamas bereit, mehrere israelische Geiseln freizulassen, ohne im Gegenzug einen vollständigen Waffenstillstand zu fordern.

Der Bericht deutet darauf hin, dass die damalige Bereitschaft der Hamas ein Versuch war, die erste und zweite Phase eines Waffenstillstandsvorschlags der USA zu verbinden, der humanitäre Hilfe beinhaltete.

Der Bericht enthielt jedoch keine weiteren Einzelheiten, obwohl die Hamas wiederholt erklärt hat, dass sie die israelischen Gefangenen nur dann freilassen würde, wenn das Abkommen zu einer vollständigen Einstellung des andauernden Angriffs Israels auf Gaza führen würde.

Die drei Phasen des Abkommens

Der Vorschlag der USA umfasste damals drei Phasen: Die erste beinhaltete einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung von Frauen, älteren Menschen und verwundeten israelischen Gefangenen sowie einen Gefangenenaustausch und den Abzug der israelischen Streitkräfte aus den besiedelten Gebieten des Gazastreifens.

Außerdem beinhaltete er die Erhöhung der humanitären Hilfe, den Wiederaufbau der Grundversorgung und die Erleichterung der Rückkehr von Zivilisten in ihre Häuser im gesamten Gazastreifen.

Die zweite Phase erforderte die Freilassung aller verbleibenden Geiseln und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, um die Krise endgültig zu beenden.

Die dritte Phase umfasste den Wiederaufbau des Gazastreifens über mehrere Jahre und die Rückführung der sterblichen Überreste israelischer Soldaten.

Drohungen

KAN sagte, dass Netanjahu den Vorschlag abgelehnt habe, insbesondere den Rückzug der Israelis aus Gaza, da Gebiete wie der Philadelphi-Korridor und die Netzarim-Achse laut Anadolu zu Hindernissen für den Waffenstillstandsprozess werden könnten.

Eine ungenannte israelische Quelle, die vom Sender zitiert wurde, sagte, dass Netanjahus Weigerung, das Abkommen zu akzeptieren, darin begründet liege, Ben-Gvir und Smotrich zufrieden zu stellen, die gedroht hatten, die Regierung zu verlassen, falls das Abkommen unterzeichnet würde.

Vermittlungsbemühungen unter der Leitung der USA, Ägyptens und Katars haben bisher nicht zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen und einem Gefangenenaustausch geführt.

Am Donnerstag erließ der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Priorität der Hamas

Der hochrangige Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri sagte am Sonntag, dass die oberste Priorität der palästinensischen Widerstandsbewegung darin bestehe, „die Aggression gegen Gaza zu stoppen und zu beenden“.

In einer Erklärung am Sonntag bekräftigte Abu Zuhri die Position der Hamas, sich nicht mit „Vereinbarungen zufrieden zu geben, die das Leid unseres Volkes nicht lindern, seine Rückkehr in seine Häuser nicht garantieren und den vollständigen Wiederaufbau aller lebenswichtigen Einrichtungen nicht sicherstellen“.

Er wies auch auf die Notlage des palästinensischen Volkes in Gaza hin und kritisierte den Westen und insbesondere die Vereinigten Staaten dafür, dass sie Israel weiterhin in seinem völkermörderischen Krieg im Gazastreifen unterstützen.

„Dieser brutale Feldzug hätte ohne die Unterstützung des Westens – insbesondere der USA – in Form von finanzieller und militärischer Hilfe sowie politischer und medialer Rückendeckung nicht fortgesetzt werden können“, sagte der Hamas-Führer und fügte hinzu, dass ‚eine solche Unterstützung die Verbrechen der Besatzung rechtfertigt und vertuscht und jegliche Rolle des UN-Sicherheitsrats bei der Beendigung dieses Völkermords behindert‘.

Andauernder Völkermord

Israel hat sich einer Resolution des UN-Sicherheitsrats widersetzt, die einen sofortigen Waffenstillstand forderte, und wurde angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive gegen Gaza international verurteilt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof steht, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher 44.211 Palästinenser getötet und 104.567 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen ums Leben gekommen sind.

Israel gibt an, dass bei der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet wurden. In israelischen Medien wurden Berichte veröffentlicht, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrheit der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Millionen Vertriebene

Der israelische Krieg hat zu einer akuten Hungersnot geführt, vor allem im Norden des Gazastreifens, die den Tod vieler Palästinenser, vor allem von Kindern, zur Folge hatte.

Die israelische Aggression hat außerdem zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte Stadt Rafah im Süden nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus in Palästina seit der Nakba im Jahr 1948 geführt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende Palästinenser, auf der ständigen Suche nach Sicherheit aus dem Süden in das Zentrum von Gaza zu ziehen.

(Anadolu, PC)

