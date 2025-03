Netanjahu beschuldigt den „tiefen Staat“, ihn wie Trump ins Visier zu nehmen, Elon Musk zeigt Unterstützung

20. März 2025

Netanjahu vergleicht seine Kämpfe mit dem „tiefen Staat“ in Israel mit Trumps Behauptungen. (Foto: Screenshot)

Netanjahu vergleicht seine Kämpfe mit dem „tiefen Staat“ in Israel mit Trumps Behauptungen, wobei Elon Musk seine Unterstützung zeigt.



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den „tiefen Staat“ beschuldigt, ihn in Israel ins Visier zu nehmen, und damit die Behauptungen von US-Präsident Donald Trump aufgegriffen.

In einer auf X veröffentlichten Erklärung sagte Netanjahu:

„Wenn in Amerika und in Israel ein starker rechtsgerichteter Politiker eine Wahl gewinnt, instrumentalisiert der linke Deep State das Justizsystem, um den Willen des Volkes zu vereiteln. Sie werden an keinem der beiden Orte gewinnen! Wir stehen fest zusammen.“



Der Beitrag wurde zwar schnell vom offiziellen Account des Premierministers gelöscht, aber später auf Netanyahus persönlichem Account erneut gepostet.

Seine Aussage spiegelt Trumps Rhetorik wider, in der die Justiz oft als von politischen Gegnern politisiert und instrumentalisiert dargestellt wird. Diese Darstellung hat insbesondere während Trumps jüngster Wahlkampagnen an Zugkraft gewonnen.



Trotz der militärischen Unterstützung in Milliardenhöhe und der politischen Rückendeckung durch die Biden-Administration, die es Israel ermöglichte, einen 15 Monate andauernden Völkermord an Gaza durchzuführen und aufrechtzuerhalten, scheint sich Netanjahu gegen seine Gönner in der Demokratischen Partei zu wenden, indem er sich Trumps politischer Ideologie anschließt.

Elon Musk, ein rechtsgerichteter Milliardär, unterstützte Netanjahus Aussage, indem er ein „100“-Emoji postete.



Netanyahus Äußerungen spiegeln seine allgemeine Kritik am „tiefen Staat“ wider, in der er argumentiert, dass linke Eliten wichtige Institutionen wie die Justiz und die Wissenschaft kontrollieren, um die Macht demokratisch gewählter Führungspersönlichkeiten einzuschränken und eine Politik zu blockieren, die mit rechten Agenden übereinstimmt.

Die Erklärung kommt inmitten zunehmender innerstaatlicher Proteste gegen Netanjahu, wobei Kritiker ihn beschuldigen, Entscheidungen auf der Grundlage politischer Berechnungen und persönlicher Interessen zu treffen, insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherheit, um seine Macht zu erhalten und seine Koalitionspartner zu beschwichtigen.



(MEMO, PC, Social Media)

Übersetzt mit Deepl.com