Das Projektil, das das UN-Gästehaus in Gaza traf und UN-Mitarbeiter tötete, war israelisch

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: CNN

20. März 2025

Die Untersuchung folgt unmittelbar auf den Tod eines UN-Mitarbeiters in einem UN-Gästehaus in Deir al-Balah, Gaza, während „Israel“ seinen Krieg im Gazastreifen wieder aufnimmt.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung von CNN ergab, dass israelische Panzer das Feuer auf eine UN-Einrichtung in Deir al-Balah, Gaza, eröffneten und dabei einen UN-Mitarbeiter töteten, was nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen darstellt.

Ein von CNN gedrehtes Video zeigt ein Loch an der Seite des angegriffenen Gebäudes. Trevor Ball, ehemaliges Mitglied eines Sprengstoffräumungsteams der US-Armee, sagte, dass die am Tatort gefundenen Waffeilstücke mit dem M339, einem israelischen Panzerprojektil, übereinstimmen, und wies darauf hin, dass der am Gebäude verursachte Schaden mit einem direkten Einschlag einer Panzergeschoss übereinstimmt.

N.R. Jenzen-Jones, Direktor von Armament Research Services (ARES) und Analyst des Filmmaterials, erklärte, dass die „Überreste anscheinend von einem israelischen 120-mm-Panzerprojektil stammen, höchstwahrscheinlich vom Mehrzweckmodell M339“.

CNN fragte die IOF, ob sie untersuchen würden, ob der Angriff von einem israelischen Panzer verursacht wurde, woraufhin ein IOF-Sprecher antwortete: „Wir haben im Moment nichts hinzuzufügen. Wenn neue Informationen vorliegen, werden wir sie veröffentlichen.“

Die Vereinten Nationen gaben am Mittwoch bekannt, dass einer ihrer Mitarbeiter in Gaza durch ‚explosive Kampfmittel‘ getötet wurde, die auf ein UN-Gästehaus im Zentrum von Gaza abgefeuert wurden. Jorge Moreira da Silva, Leiter des UN-Büros für Projektdienste (UNOPS), gab an, dass der Angriff auf ein UN-Gästehaus gerichtet war, das häufig von der internationalen Organisation genutzt wurde.

Da Silva fügte hinzu: „Vor zwei Tagen gab es einen Beinahe-Treffer auf diesem Gelände, und gestern wurde das Gelände getroffen, und heute gab es einen weiteren Treffer, leider mit diesen Opfern.“

Er beschrieb den Ort als der israelischen Armee bekannt und in einer abgelegenen Gegend ohne andere Gebäude in der Nähe gelegen. Er wies darauf hin, dass das Gästehaus diese Woche mehrfach angegriffen worden sei, da Da Silva berichtete, dass es vor zwei Tagen einen Beinahe-Treffer gegeben habe, gefolgt von einem direkten Treffer einen Tag zuvor und dem Angriff, der tragischerweise zu Opfern geführt habe.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums berichtete am Mittwoch, dass ein bulgarischer UN-Mitarbeiter in Gaza gestorben sei, wobei unklar blieb, ob es sich um dieselbe Person handelte, auf die sich die UN-Erklärung bezog, da das palästinensische Gesundheitsministerium das israelische Militär für den Angriff verantwortlich machte, was die israelischen Streitkräfte bestritten und behaupteten, in der Nähe des Gästehauses keinen Luftangriff durchgeführt zu haben.

Dies geschieht inmitten der Wiederaufnahme des Krieges in Gaza durch „Israel“, nachdem es das Waffenstillstandsabkommen blockiert hatte, indem es sich weigerte, zur zweiten Phase des Waffenstillstands überzugehen, und sich stattdessen für einen Vorschlag der USA entschied, der die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens verlängern würde, was die Hamas ablehnte, um an der ursprünglichen Vereinbarung festzuhalten.

Children in Gaza ask one question: ‚Will the war be back?‘ UNICEF spokesperson in Palestine, Kazem Abu-Khalaf, discusses the worsening situation in Gaza following the renewal of Israeli aggression. At 2:00 AM, the sound of bombs shattered the night, leaving many to wake up in hospitals, unconscious or in even worse conditions.

UN-Chef „schockiert“ über Tod eines Mitarbeiters

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, verurteilte am Mittwoch die tödlichen Angriffe „Israels“ auf UN-Personal in Gaza und betonte, dass die „beteiligten Parteien“ die Standorte der UN-Einrichtungen genau kannten und dennoch weiterhin auf sie zielten.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hatte bestätigt, dass ein ausländischer Helfer getötet und fünf weitere schwer verletzt wurden, nachdem israelische Besatzungstruppen das Hauptquartier einer internationalen humanitären Organisation im zentralen Bezirk von Gaza beschossen hatten. Ärzteteams im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus nahmen die Opfer auf und verurteilten den Angriff auf Mitarbeiter, die sich für Hilfsmaßnahmen einsetzten.

„Der Generalsekretär war zutiefst traurig und schockiert, als er vom Tod eines Mitarbeiters des Büros der Vereinten Nationen für Projektdienste erfuhr, als zwei UN-Gästehäuser in Deir al-Balah getroffen wurden“, sagte der Sprecher von Guterres in einer Erklärung.

In der Erklärung wurde betont, dass ‚die Standorte aller UN-Gebäude den Konfliktparteien bekannt sind, die nach dem Völkerrecht verpflichtet sind, sie zu schützen und ihre absolute Unverletzlichkeit zu wahren‘.

Guterres sprach der Familie des getöteten Mitarbeiters sein Beileid aus und hob den verheerenden Tribut für humanitäre Helfer hervor. Er bestätigte, dass seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 280 UN-Mitarbeiter in Gaza getötet wurden.

Der jüngste Angriff auf UN-Einrichtungen ist Teil des anhaltenden Massakers in Gaza durch „Israel“, das vorsätzlich Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingsunterkünfte ins Visier nimmt und damit das Völkerrecht eklatant verletzt.

UN-Mitarbeiter in Gaza laufen nicht nur Gefahr, von den israelischen Besatzungstruppen ins Visier genommen zu werden, sondern auch zu verhungern, da „Israel“ weiterhin die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter blockiert.

Katz droht Gaza ausdrücklich mit Völkermord und ethnischer Säuberung

Dies kommt daher, dass der israelische Außenminister Israel Katz am Mittwoch den Palästinensern in Gaza mit der vollständigen Zerstörung der belagerten Enklave drohte und die bevorstehende Wiederaufnahme der Zwangsumsiedlung ihrer Bevölkerung ankündigte.

„Für die Menschen in Gaza ist dies die jüngste Warnung … Die Luftangriffe auf die Hamas waren nur der erste Schritt. Was als Nächstes kommt, wird viel härter sein, und Sie werden den Preis voll und ganz bezahlen müssen. Die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kriegsgebieten wird bald wieder beginnen. Wenn nicht alle entführten Israelis freigelassen werden und die Hamas nicht aus dem Gazastreifen vertrieben wird, wird Israel mit einer Kraft handeln, die Sie noch nie zuvor gesehen haben“, sagte Katz in einer direkten Ansprache an die Menschen in Gaza.

Die Erklärung signalisiert eine weitere Eskalation des brutalen Angriffs der israelischen Besatzung im Gazastreifen, bei dem bereits Zehntausende Palästinenser getötet und die überwältigende Mehrheit der Bewohner der Enklave vertrieben wurden.

Katz forderte die Menschen in Gaza außerdem auf, dem Rat des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu folgen, und behauptete, dass die Erfüllung der israelischen Forderungen zu alternativen „Optionen“ für sie führen könnte, einschließlich der erzwungenen Vertreibung aus Gaza auf Dauer.

„Gebt die Entführten zurück und werdet die Hamas los, dann werden sich euch andere Möglichkeiten eröffnen, einschließlich der Ausreise in andere Teile der Welt. Die Alternative ist totale Zerstörung und Verwüstung“, fügte er hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

