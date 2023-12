Genocide in service of Nakba 2023 The ongoing genocidal war on Gaza is not about Hamas or Israeli captives, but the depopulation and ethnic cleansing of the Palestinian people which is being implemented in brutal but deliberate stages.



Der von Katar finanzierte Wohnkomplex Hamad Town in Khan Younis wurde am 2. Dezember 2023 bombardiert. (Foto: © Mohammed Talatene/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Im laufenden völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen geht es nicht um die Hamas oder israelische Gefangene, sondern um die Entvölkerung und ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes, die in brutalen, aber gezielten Schritten durchgeführt wird.

Völkermord im Dienste der Nakba 2023

Von Nour Odeh

4. Dezember 2023

Der von Katar finanzierte Wohnkomplex Hamad Town in Khan Younis wurde am 2. Dezember 2023 bombardiert. (Foto: © Mohammed Talatene/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Im laufenden völkermörderischen Krieg gegen Gaza geht es nicht um die Hamas oder die israelischen Gefangenen in Gaza. Israel verfolgt mit diesem Krieg eher strategische Ziele, die es nach und nach offenlegt und normalisiert. Dabei setzen die israelischen Offiziellen darauf, dass die Ungeheuerlichkeit und der Umfang der begangenen Verbrechen als perfekte Tarnung, wenn nicht gar als Ablenkung für die Verwirklichung dieser Ziele dienen.

Ein Ziel war von Anfang an glasklar: weitreichende Zerstörung und Abschlachten im industriellen Maßstab. Der israelische Premierminister berief sich auf Schriftstellen, in denen die Rache an Amalek beschrieben wird, und versprach damit völkermörderische Gewalt und Zerstörung. Dies wurde durch eine Vielzahl von Beamten ergänzt, die versprachen, „alles in Gaza zu beseitigen“ und es in „eine Stadt der Zelte“ zu verwandeln, während andere das versprochene Abschlachten durch systematische Entmenschlichung normalisierten, indem sie die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und „Kinder der Finsternis“ bezeichneten. Hochrangige Beamte, darunter der israelische Präsident, gingen sogar so weit zu sagen, dass es in Gaza keine unschuldigen Zivilisten gibt.

Ein weiteres Ziel dieses Krieges besteht darin, Netanjahus Bestreben, die palästinensischen Bestrebungen nach Eigenstaatlichkeit zu unterdrücken, voranzutreiben. Obwohl er der US-Regierung versprochen hatte, dass Israel nicht die Absicht habe, den Gazastreifen zu besetzen oder zu kontrollieren, sagt Israel nun, dass es die Enklave auf unbestimmte Zeit unter „Sicherheitskontrolle“ halten werde.

In diesem Zusammenhang erklärte die Regierung Biden, dass eine „wiederbelebte Palästinensische Autonomiebehörde“ den Gazastreifen nach dem Krieg übernehmen würde. Netanjahu schlug sofort zurück und beschuldigte die zahnlose Palästinensische Autonomiebehörde, den Terrorismus zu unterstützen und Hass zu schüren. Daraufhin passte das Weiße Haus seine Botschaft an und stimmte zu, dass die PA nicht in der Lage sei, den Gazastreifen zu regieren.

Für das israelische Establishment hat dies nichts mit der tiefen Legitimationskrise der PA zu tun, sondern vielmehr damit, dass es keine einheitliche palästinensische Regierung für das Westjordanland und den Gazastreifen gibt, egal wer an der Macht ist. Dieses Ziel wurde in einem durchgesickerten Dokument des Geheimdienstministeriums dargelegt, in dem jede palästinensische Regierungsformel als problematisch angesehen wird, wahrscheinlich weil man davon ausgeht, dass sie westliche Hauptstädte ermutigen würde, auf einen politischen Dialog zu drängen.

Um seine Ablehnung zu rechtfertigen, spricht Netanjahu von der „Deradikalisierung“ des Gazastreifens nach dem Krieg. Das gewünschte Ergebnis, das auch in dem durchgesickerten Dokument beschrieben wird, ist eine palästinensische Bevölkerung, die ihren Unterdrücker akzeptiert, nachdem sie einen „Bewusstseinswandel“ durchgemacht hat, der mit dem Prozess der Entnazifizierung im Nachkriegsdeutschland vergleichbar ist.

Ein solches „Ziel“ passt zu Netanjahus Verbündeten in der Regierung, die die Palästinenser, einschließlich derer im Westjordanland, weiterhin als Nazis abstempeln, die vernichtet werden müssen.

Israelische Beamte sprechen von einem langwierigen Krieg, der Monate dauern und die Schrumpfung der winzigen Enklave durch die Einrichtung großer entvölkerter „Pufferzonen“ im nördlichen und östlichen Gazastreifen zur Folge haben wird. Trotz des rhetorischen Widerstandes der Regierung Biden und der Europäischen Union führen die westlichen Staats- und Regierungschefs nun Gespräche über dieses Thema.

Netanjahus wichtigstes strategisches Ziel ist jedoch die Entvölkerung und ethnische Säuberung, die in brutalen, aber gezielten Schritten durchgeführt wird.

Zuerst kamen Hunger und Belagerung. Israel stellte die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten ein. Anstatt dieses Kriegsverbrechen abzulehnen, haben die Regierungen der Welt diese kriminelle Politik normalisiert und legitimiert. Sie hielten an Israels erdrosselnder Belagerung der humanitären Hilfe fest, bei der Israel entscheidet, welche und wie viel Hilfe in den Gazastreifen gelangt, nachdem es zunächst die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff eingestellt hatte.

Fast gleichzeitig wies Israel 1,2 Millionen Palästinenser und internationale humanitäre Organisationen an, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, begleitet von einer unerbittlichen Kampagne zur vollständigen Zerstörung der dortigen Gesundheitsversorgung, wodurch das Gebiet völlig unbewohnbar wurde.

Die Bodeninvasion im Süden ist die zweite, noch brutalere Phase. Hunderttausende von Einwohnern und Vertriebenen wurden aufgefordert, Khan Younis zu verlassen und nach Rafah zu gehen, während die östlichen und zentralen Teile dieser großen Stadt mit Teppichbomben beschossen werden. Verzweifelt, verängstigt und hungrig machen sich Zehntausende auf den Weg nach Rafah, wo sie wissen, dass sie keine Unterkunft, Nahrung oder Wasser finden werden.

Wie kürzlich in einer Untersuchung aufgedeckt wurde, übt Israel absichtlich „zivilen Druck“ auf die Bevölkerung aus, indem es zivile „Energieziele“ angreift, die ganze Stadtteile auslöschen und zu einem Massensterben führen. Diese Auslöschung ist beabsichtigt. Sie geschieht nicht zufällig und entlarvt die Behauptung, Israel wolle die Zivilbevölkerung verschonen, als grausame Farce.

Dieser Druck dient dem Ziel der vollständigen Zwangsvertreibung oder bestenfalls der „Ausdünnung der Bevölkerung in Gaza“. Netanjahu hat Ron Dermer mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Plans beauftragt. Selbst wenn die vollständige Vertreibung nicht erreicht wird, sieht der Plan vor, dass große Teile der Bevölkerung in Gaza nach Ägypten gedrängt werden oder die Möglichkeit erhalten, ins Meer zu fliehen. Diese geplante ethnische Säuberung wird normalisiert und sogar als humanitäre Lösung angepriesen. In den Vereinigten Staaten haben hochrangige US-Gesetzgeber Pläne geprüft, die Hilfe für arabische Länder an die Aufnahme von Palästinensern aus dem Gazastreifen zu knüpfen, sehr zur Freude von rechtsgerichteten rassistischen Politikern wie Daniel Pipes.

Heute ist die große Mehrheit der Bevölkerung in Gaza vertrieben und steht am Rande einer Hungersnot. Angesichts internationaler Untätigkeit und offener Komplizenschaft sind die humanitären Organisationen am Ende ihrer Kräfte und nicht in der Lage, die überwältigenden Bedürfnisse dieser von Israel herbeigeführten katastrophalen Krise zu erfüllen.

In einem solchen Umfeld ist eine ethnische Säuberung fast unvermeidlich, und der laufende Völkermord in Gaza wird als Mittel zu diesem Zweck eingesetzt. Rhetorische und zahnlose internationale Besorgnis ist belanglos. Deshalb wird Israel, wenn sich dieser tödliche Trend nicht ändert, sein Ziel der Nakba 2023 in Raten weiter vorantreiben und dabei nur stückweise internationale Unterstützung oder Duldung erhalten.

Übersetzt mit Deepl.com

Nour Odeh ist eine erfahrene Journalistin und Kommentatorin mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Berichterstattung und Analyse der palästinensischen Geschichte auf Englisch, Arabisch und Spanisch für palästinensische und internationale Medienorganisationen, darunter Al-Jazeera English. Im Jahr 2008 wurde Odehs Berichterstattung beim Monte Carlo Television Festival gewürdigt und mit der ersten Goldenen Nymphe von Al-Jazeera Network ausgezeichnet. Im Jahr 2003 gründete und leitete sie die Ramattan News Agency, Palästinas erste Video-Nachrichtenagentur mit Sitz in Gaza, die Kunden in aller Welt bedient. Odeh schreibt Meinungsbeiträge und Analysen auf Englisch und Arabisch und ist regelmäßig Gast in internationalen Nachrichtensendungen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …