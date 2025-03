Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Netanjahu ernennt neuen Shin-Bet-Chef trotz des vom Obersten Gerichtshof verhängten Einfrierens der Amtsenthebung des derzeitigen Chefs

Die Ankündigung erfolgt trotz der Missbilligung des Generalstaatsanwalts, dass Netanjahu das Verfahren fortsetzt, und angesichts der Shin-Bet-Untersuchung der Mitarbeiter des Premierministers und ihrer Beziehung zu Katar, bekannt als „Qatargate“

Eli SharvitBildnachweis: Israel Hadari

Noa Shpigel

Yaniv Kubovich

Chen Maanit

31. März 2025, 9:42 Uhr IDT

Premierminister Benjamin Netanjahu gab am Montagmorgen bekannt, dass er beschlossen hat, Eli Sharvit, einen ehemaligen Marinekommandeur, zum nächsten Chef des Shin Bet zu ernennen.

Die Ankündigung erfolgte trotz der beim Obersten Gerichtshof eingereichten Petitionen gegen die Entlassung des derzeitigen Shin-Bet-Chefs Ronen Bar, die erst am 8. April verhandelt werden. Das Gericht setzte Bars Entlassung aus, erlaubte aber Netanjahu, Kandidaten für seine Nachfolge zu befragen.

Anwälte, die mit Haaretz sprachen, sagten, dass Netanyahus Ankündigung des neuen Chefs vor den Anhörungen zur Petition gegen Bars Entlassung „problematisch“ sei.

Einer von ihnen sagte: „Wenn das Verfahren, das Netanjahu durchführt, aufgrund der Ermittlungen des Shin Bet gegen seine Mitarbeiter in einem Interessenkonflikt steht und es sachfremde Erwägungen für Bars Absetzung gibt, dann kann er sicherlich keinen Nachfolger bekannt geben.“ Er sagte auch, dass das Gericht die Erlaubnis erteilt habe, andere Kandidaten zu befragen, und fragte: „Was haben sie erwartet, dass er sie befragt und seine Entscheidung geheim hält?“

Am Sonntag wurde die Tel Aviv Stock Exchange darüber informiert, dass das Ökostromunternehmen ELGRY, zu dessen Gründern Sharvit gehört und dessen Vorstandsvorsitzender er ist, laut Börsenmitteilung an Internet Gold verkauft und mit diesem fusioniert wurde.

Adrian Yeshurun, laut Mitteilung eines der drei Vorstandsmitglieder, sagte gegenüber Haaretz: „Wir wussten in keiner Weise von seiner Ernennung. Ich war überrascht, aber auch voller Stolz, es gibt niemanden, der würdiger wäre als er.“

Letzte Woche gab Netanjahu bekannt, dass er vier Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen habe, um Bar zu ersetzen, aber Sharvit war nicht dabei. In einer Erklärung aus Netanjahus Büro hieß es, der Premierminister habe die Entscheidung getroffen, Sharvit nach „ausführlichen Gesprächen mit sieben geeigneten Kandidaten“ für die Position zu ernennen.

Sharvit diente 36 Jahre lang in den israelischen Streitkräften, davon fünf Jahre als Marinekommandeur. Am 30. Dezember 2022, einen Tag nach der Vereidigung der derzeitigen Regierung Netanjahu, unterzeichnete Sharvit zusammen mit 622 anderen Reservisten der israelischen Marine einen Brief an die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Esther Hayut, und den Generalstaatsanwalt, in dem er davor warnte, dass die Demokratie Israels in Gefahr sei.

Sharvit kritisierte auch die Politik von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf den Klimawandel, nachdem dieser in seine zweite Amtszeit im Weißen Haus zurückgekehrt war. In einem Artikel, der vor zwei Monaten von Calcalist veröffentlicht wurde, schrieb Sharvit, dass „Trump die Erde in den Untergang treibt“.

Aufgrund seiner Position als Marinekommandant wurde er 2020 in einem Interview auf Channel 13 gefragt, ob die Auswirkungen der „U-Boot-Affäre“ (bei der es um mutmaßliche Korruption bei der Beschaffung von U-Booten und anderen Marineschiffen durch Israel ging) in der Marine zu spüren seien, und antwortete, dass die U-Boote für die operativen Bedürfnisse der Marine geeignet seien und die besten ihrer Art seien.

Sharvit unterstützte das Abkommen über die Seegrenze zwischen Israel und dem Libanon unter der Führung der Regierung von Naftali Bennet und Yair Lapid. „Israel wird noch für Generationen Gas haben. Der Libanon ist ein völlig energiearmer Staat – es liegt in unserem Interesse, ihnen eine Gasplattform zu ermöglichen“, sagte er in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Kan Reshet Bet im Dezember 2022. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

