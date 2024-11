https://thecradle.co/articles/netanyahu-wanted-a-landmark-legal-moment-in-the-palestinian-struggle



Netanjahu „gesucht“: Ein juristischer Meilenstein für den palästinensischen Kampf

Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Netanjahu und Gallant wirft ein grelles Licht auf Israels Kriegsverbrechen und ist ein wichtiger juristischer Schritt, um Tel Aviv für seine Gräueltaten im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen und gleichzeitig die internationale Diplomatie aufzurütteln.

Hussein Mehdi

NOV 24, 2024

Bildnachweis: The Cradle

„Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) ist eine der größten rechtlichen Entwicklungen in der Geschichte Israels. Die 124 Mitgliedsstaaten des Gerichtshofs werden rechtlich verpflichtet sein, Netanjahu und Gallant zu verhaften, wenn sie ihr Territorium betreten … und sie könnte weiterreichende Auswirkungen haben, die die Fähigkeit Dritter einschränken, mit der israelischen Armee zusammenzuarbeiten.“

So fasst Eliav Lieblich, Professor für internationales Recht an der Universität Tel Aviv, die möglichen Folgen der Ausstellung von Haftbefehlen durch den IStGH gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant zusammen.

Die Entscheidung ist ein historischer Schritt in Richtung internationale Gerechtigkeit für die palästinensische Sache, nachdem die israelische Führung jahrzehntelang straffrei geblieben war, vor allem angesichts des immensen Drucks, den Tel Aviv und sein US-Verbündeter auf den Ankläger und die Richter des IStGH ausübten.

In der Anklage gegen Netanjahu und Gallant werden sie für Folter, Gewalt, Mord, Vergewaltigung und die Zerstörung von Eigentum durch die ihnen unterstellten Besatzungstruppen zur Verantwortung gezogen.

Das Gericht fand „vernünftige Gründe für die Annahme, dass die Angeklagten der Zivilbevölkerung des Gazastreifens absichtlich und wissentlich Dinge vorenthalten haben, die für ihr Überleben notwendig sind, wie Nahrung, Wasser, Medikamente und medizinische Versorgung sowie Treibstoff und Elektrizität, und zwar mindestens vom 8. Oktober 2023 bis zum 20. Mai 2024.“

Ferner heißt es: „Durch die Einschränkung oder Verhinderung der Lieferung von medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten nach Gaza – einschließlich Anästhesiematerial und -maschinen – sind die beiden Angeklagten dafür verantwortlich, dass sie durch unmenschliche Handlungen Menschen, die eine Behandlung benötigen, großes Leid zufügen.“

Können die Haftbefehle vollstreckt werden?

Der IStGH verfügt nicht über eine eigene Vollstreckungsinstanz, sondern ist auf das Handeln der Mitgliedstaaten angewiesen. Sobald die Haftbefehle ausgestellt sind, werden sie für die 124 Länder, die dem Römischen Statut beigetreten sind, verbindlich. Wenn Netanjahu oder Gallant eines dieser Länder besuchen, sind die örtlichen Behörden verpflichtet, sie festzunehmen und nach Den Haag zu überstellen. Die Geschichte hat gezeigt, dass solche Haftbefehle die Reisemöglichkeiten für angeklagte Staatsoberhäupter erheblich einschränken, da sie in den teilnehmenden Ländern verhaftet werden könnten.

Doch was geschieht, wenn sich einige Länder weigern, der Aufforderung nachzukommen? Der Völkerrechtsexperte Dr. Mohamed Habhab informiert The Cradle darüber, dass die Entscheidungen des IStGH für die Mitglieder der Generalversammlung verbindlich sind und dass es drei mögliche Reaktionen gibt, wenn sich ein Land weigert, die Haftbefehle umzusetzen:

Erstens: Wenn der UN-Sicherheitsrat einen Fall an den IStGH verweist, kann der Sicherheitsrat weitere Maßnahmen gegen Länder ergreifen, die sich nicht an die Entscheidung des Gerichts halten. Das bedeutet, dass der UN-Sicherheitsrat befugt ist, Maßnahmen oder Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die sich nicht an die Vorgaben halten, um die Vollstreckung der Haftbefehle sicherzustellen.

Zweitens kann die Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts, wenn der Staatsanwalt ein Verfahren einleitet, Maßnahmen gegen Länder ergreifen, die sich weigern, dem Urteil nachzukommen. Das bedeutet, dass die Versammlung, die sich aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammensetzt, Druck auf Staaten ausüben kann, die sich nicht an das Statut halten, indem sie geeignete Maßnahmen ergreift, zu denen auch diplomatische Maßnahmen oder Sanktionen gehören können.

Drittens: Wenn die Mitgliedstaaten selbst einen Fall an den IStGH verweisen, wie es im Fall der Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant geschah, können Maßnahmen entweder durch die Versammlung der Vertragsstaaten oder durch den UN-Sicherheitsrat verfolgt werden. Dies bedeutet, dass die antragstellenden Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Versammlung auf die Einhaltung der Bestimmungen drängen und sicherstellen können, dass die Haftbefehle umgesetzt werden.

Nach Ansicht von Habhab ist es zwar unwahrscheinlich, dass Netanjahu in absehbarer Zeit hinter Gittern zu sehen sein wird, aber die Entscheidung des Gerichts ist ein „moralischer Sieg“ für die palästinensische Sache und kann genutzt werden, um die öffentliche Meinung weltweit gegen den Besatzungsstaat zu mobilisieren. Darüber hinaus könnte sie rechtlich gesehen den Weg für weitere Staaten ebnen, gemeinsame Verfahren wegen anderer von israelischen Streitkräften begangener Verbrechen einzuleiten.

Zusätzlich zu der ersten Klage von Palästina hat der IStGH weitere Klagen von Südafrika, Bangladesch, Bolivien, den Komoren, Dschibuti, Chile und Mexiko erhalten, was auf wachsende internationale Bemühungen hindeutet, Israel für seine ungeheuerlichen und weit verbreiteten Verbrechen im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen.

Wachsender internationaler Druck

Während Netanjahu und Gallant einer Verhaftung in mit Israel verbündeten Ländern entgehen könnten, stellen die ICC-Haftbefehle ein großes diplomatisches Problem für Tel Aviv dar. Der österreichische Außenminister bezeichnete die Haftbefehle als „unverständlich und lächerlich“, bekräftigte aber dennoch das Bekenntnis seines Landes zum Völkerrecht.

Auch der italienische Verteidigungsminister erklärte, Italien werde der Forderung des IStGH nachkommen, wenn Netanjahu oder Gallant einträfen, obwohl er die Entscheidung als „falsch“ bezeichnete. Der Außenminister des Landes erklärte außerdem: „Wir unterstützen den IStGH … der Gerichtshof muss eine rechtliche und keine politische Rolle spielen.“

Irlands Premierminister Simon Harris antwortete auf die Frage, ob Irland Netanjahu verhaften würde, mit „Ja, absolut“. „Wir unterstützen internationale Gerichte und wenden ihre Haftbefehle an“, sagte er.

Auch der stellvertretende spanische Premierminister und Arbeitsminister unterstützte diese Position und betonte, dass Spanien immer auf der Seite der Gerechtigkeit und des internationalen Rechts stehe und dass das Verbrechen der Ausrottung des palästinensischen Volkes nicht ungestraft bleiben dürfe.

Das Vereinigte Königreich – einer der wichtigsten Verbündeten Israels – deutete an, dass Netanjahu mit einer Verhaftung rechnen muss, wenn er dorthin reist. Wie der Sprecher des britischen Premierministers Keir Starmer diese Woche erklärte: „Es gibt einen klaren rechtlichen Mechanismus, der befolgt werden muss“, und fügte hinzu: “Das Vereinigte Königreich wird sich immer an die rechtlichen Verpflichtungen halten, die im nationalen und internationalen Recht festgelegt sind.“

Kanadas Premierminister Justin Trudeau wiederum bekräftigte, dass sein Land als eines der Gründungsmitglieder des IStGH das Völkerrecht verteidige und sich an alle Urteile und Entscheidungen des Gerichtshofs halte. „Es ist wirklich wichtig, dass sich jeder an das internationale Recht hält“, sagte Trudeau.

Andere Länder wie die Schweiz, die Niederlande und Schweden bestätigten, dass sie ihre rechtlichen Verpflichtungen gemäß dem Römischen Statut einhalten würden, was bedeutet, dass Netanjahu und Gallant bei ihrer Einreise in diese Staaten ein hohes Risiko der Verhaftung eingehen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, die Entscheidung des IStGH, die beiden festzunehmen, sei „bindend“, und die Mitgliedstaaten des Gerichtshofs müssten „die Entscheidung respektieren und umsetzen“.

Auf der anderen Seite haben sich einige israelische Verbündete wie Ungarn und Argentinien offen geweigert, die Verhaftungsanordnung des IStGH umzusetzen. Daraufhin haben Rechtsgruppen den Druck erhöht.

‚GESUCHT‘

Amnesty International (AI) erklärte Netanjahu zur „formellen Fahndung“ und forderte die Länder auf, ihn vor unabhängige Richter zu stellen. Auch Human Rights Watch unterstützte die Haftbefehle und kritisierte die Versuche Israels, die Justiz zu behindern. Die Generalsekretärin von Amnesty, Agnès Callamard, sagte jetzt:

„Premierminister Netanjahu ist nun offiziell ein gesuchter Mann. Nach seiner Anklage sowie den Anklagen gegen Gallant und Mohammed al-Masri, allgemein bekannt als Mohammed Deif, dürfen die IStGH-Mitgliedstaaten und die gesamte internationale Gemeinschaft nichts unversucht lassen, bis diese Personen vor den unabhängigen und unparteiischen Richtern des IStGH vor Gericht gestellt werden. Es darf keinen ’sicheren Hafen‘ für diejenigen geben, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben sollen.“

Human Rights Watch (HRW) sagte, dass die Entscheidung der ICC-Richter, Haftbefehle gegen zwei hochrangige israelische Beamte zu erlassen, internationale Unterstützung verdiene und dass diese Haftbefehle angesichts der dreisten Versuche Israels, den Lauf der Justiz vor dem Gericht zu behindern, von besonderer Bedeutung seien.

Eine Koalition aus 11 Nichtregierungsorganisationen, darunter die Französische Liga für Menschenrechte, forderte die französische Regierung auf, Netanjahu und Gallant zu verhaften, falls sie Frankreich betreten, und betonte, dass die Haftbefehle des IStGH die dringende Notwendigkeit von Sanktionen gegen israelische Beamte unterstreichen.

Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Christophe Lemoyne, vermied auf einer Pressekonferenz eine klare Antwort auf die Frage, ob sein Land den vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehl umsetzen werde: „Aus rechtlicher Sicht ist das ein komplexer Punkt“.

Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs hat in Israel Empörung ausgelöst. Netanjahu und andere Offizielle bezeichneten den Schritt als „antisemitisch“ und „beschämend“. Auch US-Präsident Joe Biden kritisierte die Entscheidung und bekräftigte Washingtons Unterstützung für Israels „Recht auf Selbstverteidigung“. Die möglichen Auswirkungen der Haftbefehle wurden dadurch jedoch nicht abgeschwächt.

Selbst wenn Netanjahu und Gallant nie in Den Haag vor Gericht gestellt werden, ist dieser Moment eine eindringliche Erinnerung daran, dass internationaler Druck das Bild verändern kann und dass das Streben nach Gerechtigkeit, so langsam es auch sein mag, erreichbar ist. Der Kampf der Palästinenser um Anerkennung und Rechenschaftspflicht hat einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht, und die Welt wird genau beobachten, was als nächstes kommt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …