Haaretz-Enthüllung |

Netanjahu griff ein und blockierte Ermittlungen des Shin Bet gegen jüdischen Terrorismus

In einem Brief an Netanjahu protestierte Shin-Bet-Chef Ronen Bar gegen mehrere Fälle, in denen der Premierminister die Genehmigung für die Abhörung von Verdächtigen nationalistisch motivierter Verbrechen durch die Behörde verweigert hatte. Nach Bars Brief lenkte Netanjahu ein und genehmigte die Maßnahmen.

Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch in der Knesset. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Gidi Weitz

Amos Harel

29. Mai 2025, 21:34 Uhr IDT

Der Direktor des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet, Ronen Bar, protestierte bei Premierminister Benjamin Netanjahu gegen dessen Weigerung, in mehreren Fällen, in denen Verdächtige nationalistisch motivierte Straftaten und jüdischen Terrorismus begangen hatten, Abhörmaßnahmen zu genehmigen. In einem Brief an Netanjahu vor einigen Wochen warnte Bar vor den möglichen Gefahren dieser Entscheidung für die nationale Sicherheit.

Eine mit den Details vertraute politische Quelle sagte gegenüber Haaretz, Netanjahus Vorgehen sei „beispiellos“. Sicherheitsquellen bezeichneten Netanjahus Verhalten in dieser Angelegenheit als außergewöhnlich und gefährlich.

Ihnen zufolge habe Netanjahu in der Vergangenheit den Warnungen des Geheimdienstes hinsichtlich der Pläne und Absichten jüdischer Terroraktivisten große Aufmerksamkeit geschenkt und Forderungen nach Maßnahmen zu deren Überwachung nachgekommen. Manchmal, wenn der Premierminister im Ausland war, zogen es Beamte auf fachlicher Ebene vor, auf seine Rückkehr zu warten, anstatt die Genehmigung des amtierenden Premierministers, Justizminister Yariv Levin, einzuholen.

Einer anderen Quelle zufolge hob Netanjahu nach Bars Brief die von ihm verhängte umfassende Beschränkung auf. Der Inhalt des Briefes wurde auch an Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara weitergeleitet, so die Quelle.

Auf Anfrage von Haaretz erklärte das Büro des Premierministers, Netanjahu habe nach der Veröffentlichung von Aufnahmen des Leiters der jüdischen Abteilung des Shin Bet, der nur als A. identifiziert wurde, Klarstellungen zu den Kriterien für die Durchführung der Abhörmaßnahmen verlangt. In den Aufnahmen ist zu hören, wie A. sagt, dass seine Mitarbeiter Verdächtige in Fällen nationalistischer Handlungen und jüdischen Terrorismus „auch ohne Beweise“ festnehmen. Erst danach habe er die Ermittlungen genehmigt, erklärte Netanjahu in seiner Antwort.

Das Gesetz räumt dem Premierminister weitreichende Befugnisse ein, um vertrauliche Maßnahmen der Sicherheitsdienste zur Bekämpfung des Terrorismus zu genehmigen. Das Abhörgesetz erlaubt es dem Premierminister und dem Verteidigungsminister, den Shin Bet oder den Nachrichtendienst der israelischen Streitkräfte zu ermächtigen, verdeckte Abhörmaßnahmen durchzuführen, um Gefahren für die nationale Sicherheit abzuwenden. Diese Ermächtigung ist auf drei Monate begrenzt, kann aber verlängert werden.

Abschnitt 10 des Gesetzes über den Shin Bet sieht vor, dass der Premierminister gemäß den Vorschriften der Behörde bestimmte Mitarbeiter des Shin Bet schriftlich ermächtigen kann, Fahrzeuge oder Wohnungen zu betreten und ohne Anwesenheit oder Wissen der Eigentümer oder Besitzer Durchsuchungen und Informationsbeschaffungen durchzuführen. Er muss davon überzeugt sein, dass Informationen vorliegen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Behörde von entscheidender Bedeutung sind – in erster Linie zur Verhinderung und Vereitelung illegaler Aktivitäten, die die nationale Sicherheit, die demokratische Regierungsführung oder ihre Institutionen gefährden.

Shin-Bet-Direktor Ronen Bar im vergangenen Monat. Bildnachweis: Naama Grynbaum

Die Genehmigung für verdeckte Durchsuchungen wird erteilt, wenn die Ziele einer Durchsuchung mit anderen Mitteln nur schwer zu erreichen sind. Das Gesetz verpflichtet den Shin-Bet-Direktor, dem Generalstaatsanwalt monatlich über Fälle zu berichten, in denen eine solche Genehmigung erteilt wurde.

Netanjahus Schritt steht im Einklang mit der Entscheidung von Verteidigungsminister Israel Katz, die Anwendung von Verwaltungshaftanordnungen gegen Juden im Westjordanland einzustellen. Seit der Ernennung von Itamar Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit hat der Shin Bet der Polizei vorgeworfen, sich gegenüber jüdischen Angriffen auf Palästinenser in den Gebieten machtlos zu zeigen. Im vergangenen Jahr schrieb Bar einen Brief an Netanjahu, in dem er warnte, dass jüdischer Terrorismus die nationale Sicherheit gefährde.

„Die Anführer dieses Phänomens wollen das System in einen Kontrollverlust treiben. Der Schaden für den Staat Israel ist unbeschreiblich“, schrieb Bar in dem Brief, der von Channel 12 News veröffentlicht wurde. Nach dem Bericht von Channel 12 forderte Ben-Gvir bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts die Entlassung des Shin-Bet-Direktors und verließ die Sitzung wütend.

„Ich schreibe Ihnen diesen Brief voller Schmerz und großer Sorge als Jude, Israeli und Sicherheitsbeamter angesichts des wachsenden Phänomens des jüdischen Terrorismus durch ‚Hilltop Youth‘“, schrieb Bar damals. „Das Phänomen der ‚Hilltop Youth‘ ist seit langem zu einem weiten Feld gewalttätiger Aktivitäten gegen Palästinenser geworden. Ich habe mich nie mit dem Begriff ‚nationalistisches Verbrechen‘ identifiziert. Es handelt sich nicht um ein Verbrechen, weil Gewalt eingesetzt wird, um Angst zu schüren, also um Terrorismus. Es ist kein ‚nationalistisches Verbrechen‘ und schon gar nicht national, weil es die Nation herausfordert.“

Bar argumentierte in dem Brief, dass die Randalierer die Unterstützung hochrangiger Persönlichkeiten in Machtpositionen genießen, was die Gewalt noch verschärft. „Die Ohnmacht der Polizei und möglicherweise sogar das Gefühl einer verdeckten Unterstützung gewinnen an Dynamik und verändern das Gesicht der Bewegung: von den Aktionen Einzelner zu Aktivitäten Hunderter – eine erhebliche Ausweitung des Kreises der Beteiligten, der Verlust der Angst vor Verwaltungshaft angesichts der Bedingungen, die sie im Gefängnis genießen, und des Geldes, das sie nach ihrer Entlassung von Knesset-Abgeordneten erhalten, verbunden mit Legitimierung und Lob sowie einer Delegitimierungskampagne gegen Sicherheitsbeamte.“

