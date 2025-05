Live: Israel schießt auf 20 Menschen, die in Gaza Hilfe suchen, tötet 18 im gesamten Gazastreifen.

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/30/live-israel-forces-new-displacement-in-north-gaza-as-strikes-intensify



Von Urooba Jamal und Federica Marsi

Veröffentlicht am 30. Mai 2025

Israelische Streitkräfte haben mindestens 20 Menschen erschossen und verletzt, die an der neuesten Verteilungsstelle der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation im Zentrum von Gaza Hilfe suchten.

Die Hamas prüft derzeit einen neuen Waffenstillstandsvorschlag, der laut den Vereinigten Staaten von Israel unterzeichnet wurde, aber in seiner jetzigen Form nur zu weiteren Toten in Gaza führen würde.

Das Gesundheitsministerium in Gaza bezeichnet die Anordnung Israels zur Schließung des Al-Awda-Krankenhauses als „Verbrechen“, da die Palästinenser in einem durch israelische Angriffe zerstörten Gesundheitssystem um medizinische Versorgung kämpfen.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 54.249 Palästinenser getötet und 123.492 verletzt. Das Regierungsmedienbüro aktualisierte seine Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien.

Schätzungsweise 1.139 Menschen wurden während der von der Hamas angeführten Angriffe am 7. Oktober 2023 in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt heute erneut

Mindestens 28 Palästinenser sind seit Tagesanbruch bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen getötet worden, wie medizinische Quellen in Krankenhäusern in Gaza Al Jazeera mitteilten.

Israel setzt seine unerbittlichen Angriffe auf den Norden des Gazastreifens fort, wo das israelische Militär heute früh Zwangsevakuierungen angeordnet hatte.

Katz wehrt sich gegen Macrons Warnung

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat auf die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagiert, wonach Frankreich seine Haltung gegenüber Israel verschärfen könnte, sollte das Land weiterhin humanitäre Hilfe für den Gazastreifen blockieren.

„Dies ist ein historischer Moment für die Siedlungspolitik, eine vernichtende Antwort an die Terrororganisationen und eine klare Botschaft an Macron und seine Freunde: Ihr werdet einen palästinensischen Staat auf dem Papier anerkennen, und dieses Papier wird in den Mülleimer der Geschichte geworfen werden“, Katz wurde von israelischen Medien während eines Besuchs in der israelischen Siedlung Sha Nur zitiert.

Der Minister versprach außerdem, einen „jüdisch-israelischen Staat“ im besetzten Westjordanland zu errichten, einen Tag nachdem die Regierung die Schaffung von 22 neuen Siedlungen in dem Gebiet angekündigt hatte.

Israelische Armee gibt Angriff auf Hisbollah-Einrichtung im libanesischen Bekaa-Tal bekannt

Das israelische Militär hat eine Erklärung veröffentlicht, wonach es eine Infrastruktur mit Waffen der Hisbollah im Bekaa-Tal im Osten des Libanon angegriffen habe.

Es fügte hinzu, dass die Anlage zuvor zerstört worden sei, der jüngste Angriff jedoch auf Versuche folgte, sie wieder aufzubauen.

Über den Ort des Angriffs wurden keine Angaben gemacht, aber libanesische Medien berichteten, dass vier israelische Luftangriffe die Vororte der Stadt Shmestar im Bekaa-Tal getroffen hätten.

Lokale Nachrichtenagenturen berichteten außerdem, dass Israel in der Nacht etwa 20 Luftangriffe auf Gebiete im Süden und Osten des Libanon geflogen habe, in denen sich angeblich Stellungen und Waffen der Hisbollah befanden.

Finnland verurteilt Israels Genehmigung neuer Siedlungen

Finnland hat die Genehmigung von 22 neuen Siedlungen im Westjordanland durch Israel verurteilt.

„Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal“, erklärte die finnische Außenministerin Elina Valtonen in einem Beitrag auf X.

„Die absichtliche Schaffung von Hindernissen für die Zwei-Staaten-Lösung ist inakzeptabel und läuft den internationalen Bemühungen um Frieden zuwider.“

Verzweifelte Szenen: Palästinenser bei dem Versuch, Hilfe zu erhalten, beschossen

Tareq Abu Azzoum

Berichterstattung aus Deir el-Balah, Gaza.

Israelische Streitkräfte haben heute Morgen das Feuer auf verzweifelte Zivilisten eröffnet, die sich in der Salah al-Din-Straße versammelt hatten, um in einer verzweifelten Aktion Lebensmittel aus den kürzlich eingerichteten Verteilungszentren der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation zu erhalten.

Es ist verzweifelt, jeden Morgen ähnliche Szenen zu sehen.

Medizinischen Quellen zufolge wurden mindestens 20 Palästinenser verletzt. Bei einem separaten Vorfall wurde ein Palästinenser in der Nähe der Stadt Rafah von israelischen Scharfschützen angeschossen und verletzt, als er sich der ausgewiesenen Verteilungsstelle näherte.

Die Zahl der Palästinenser, die in den letzten 72 Stunden bei dem Versuch, Hilfe zu erhalten, getötet wurden, ist auf 10 gestiegen. Diese wiederholten Vorfälle verdeutlichen die ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren, denen Palästinenser ausgesetzt sind, wenn sie Hilfe erhalten wollen.

Israelische Hilfsblockade macht Gaza zur „hungrigsten Region der Welt“: UN

Israel blockiert fast alle humanitären Hilfslieferungen nach Gaza, teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) mit. Fast keine verzehrfertigen Lebensmittel gelangen in das Gebiet, das der Sprecher als „den hungrigsten Ort der Welt“ bezeichnete.

Sprecher Jens Laerke sagte, nur 600 von 900 Hilfs-Lkw hätten die Genehmigung erhalten, bis zur israelischen Grenze zu Gaza vorzudringen, und von dort aus machten bürokratische und sicherheitstechnische Hindernisse es praktisch unmöglich, die Hilfsgüter sicher in die Region zu transportieren.

„Was wir bringen konnten, ist Mehl“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Das ist nicht essfertig, oder? Es muss gekocht werden … 100 Prozent der Bevölkerung in Gaza sind von einer Hungersnot bedroht.“

Übersetzt mit Deepl.com

