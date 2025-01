Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Netanjahu hätte schon vor 455 Tagen zurücktreten sollen, lange vor dem ehemaligen Verteidigungsminister Gallant

Alon Pinkas

3. Januar 2025

Netanjahu ist sich sicher, dass er Trump manipulieren kann, der sich seiner Meinung nach nicht weniger für den Gazastreifen interessiert und in Bezug auf den Iran nachgiebig sein wird. Die Kämpfe werden also ohne einen politischen Rahmen für die Zeit nach dem Krieg weitergehen, da die Israelis desensibilisiert bleiben.

Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant, rechts, bei einer Veranstaltung in Mitzpeh Ramon im Oktober.Credit: Ilan Assayag

„Nicht der Kritiker zählt, nicht der Mann, der darauf hinweist, wie der Starke strauchelt oder wo der Handelnde es besser hätte machen können. Das Lob gebührt dem Mann, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut gezeichnet ist, der sich tapfer abmüht, der sich irrt und immer wieder scheitert, weil es keine Anstrengung ohne Fehler oder Mangel gibt, der aber die großen Begeisterungen, die großen Hingaben kennt, der sich für eine würdige Sache aufopfert; der im besten Fall am Ende den Triumph der hohen Leistung kennt, und der im schlimmsten Fall, wenn er scheitert, wenigstens scheitert, während er Großes wagt, so dass sein Platz niemals bei jenen kalten und furchtsamen Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. „

Teddy Roosevelt 1910 in einer Rede an der Sorbonne, ein Jahr nach seiner zweiten Amtszeit als Präsident

Erinnern Sie sich, als Benjamin Netanjahu im März 2023, auf dem Höhepunkt des versuchten Verfassungsputsches, mit dem er Israel von einer Demokratie in eine quasi-autoritäre Türkei oder Ungarn verwandeln wollte, versuchte, Verteidigungsminister Yoav Gallant zu entlassen, weil er vor den Auswirkungen des Putsches auf die nationale Sicherheit gewarnt hatte? Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

