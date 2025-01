Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel im Krieg Tag 468 |

Netanjahu: Hamas hat Krise um Geiselnahmen verursacht, Kabinett tritt erst nach Zustimmung zum Abkommen zusammen

Eine jemenitische Frau hält eine Attrappe einer Rakete, die mit den Farben der palästinensischen Flagge und der karierten Keffiyeh verziert ist, vor Porträts des getöteten Hamas-Führers Ismail Haniyeh (L) und des Führers der Houthi-Bewegung, Abdel Malek al-Huthi, während einer Protestkundgebung in Sanaa am 15. Januar 2025. Bildnachweis: AFP/MOHAMMED HUWAIS

1 von 7 |

Eine Maske, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu darstellt, wird auf einen Stock gesteckt, um gegen die Regierung zu protestieren und die Unterstützung für die Geiseln in Tel Aviv letzte Woche zu zeigen. Bildnachweis: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Israelische Polizeikräfte entfernen Personen, die eine Straße blockieren, um gegen ein Waffenstillstandsabkommen zu protestieren, das ihrer Meinung nach die Sicherheit Israels gefährdet, in der Nähe des Büros des Premierministers in Jerusalem, 15. Januar 2025. Bildnachweis: Ammar Awad/REUTERS

16. Januar 2025 Aktualisiert: 11:34 Uhr IST Hochrangiger US-Beamter: Fünf israelische Soldatinnen werden voraussichtlich am Sonntag freigelassen

GEISELGESPÄCHE: Israel und die Hamas haben sich auf ein Geisel-/Waffenstillstandsabkommen geeinigt, sagen Beamte aus Israel, Ägypten und den USA; hochrangiger US-Beamter: Fünf israelische Soldatinnen werden voraussichtlich am Sonntag freigelassen ■ GAZA: Palästinenserpräsident sagt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Gaza in Zukunft verwalten sollte ■ WESTJORDANLAND: IDF und Shin Bet sagen, dass sie einen Angriff im westjordanischen Dschenin durchgeführt haben ■ IStGH: Italien wird Haftbefehle des IStGH gegen Netanjahu nicht vollstrecken, wenn er das Land besucht, sagen italienische Minister. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

