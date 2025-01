Netanjahu und seine bekannten und miesen Tricks, er versucht mit allen Mitteln das Abkommen doch noch zu verhindern, dass ihm und seinen rechtsextremistischen Kollegen überhaupt nicht in den Kram passt, zu verhindern. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.berliner-zeitung.de/news/gaza-abkommen-in-gefahr-israelisches-kabinett-vertagt-abstimmung-li.2289525



Gaza-Abkommen droht zu platzen: Netanjahu gibt Hamas die Schuld, Abstimmung vertagt Israels Premierminister Netanjahu wirft der Hamas vor, Teile des Gaza-Deals abzulehnen. Eine Kabinettssitzung dazu wird nun verschoben. Was hat es damit auf sich?

Palästinenser im Gazastreifen feiern die Ankündigung eines Waffenruheabkommens zwischen der Hamas und Israel. Mariam Dagga/dpa

Das israelische Sicherheitskabinett hat seine Sitzung zur Genehmigung des Abkommens über die Waffenruhe im Gazastreifen und die Rückkehr der dort festgehaltenen israelischen Geiseln verschoben. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete, die Hamas sei von den in den Verhandlungen getroffenen Vereinbarungen abgerückt und habe damit eine Krise in letzter Minute ausgelöst.

„Die Hamas zieht in einem Erpressungsversuch in letzter Minute ausdrückliche Vereinbarungen zurück, die mit den Vermittlern und Israel getroffen wurden“, heißt es in einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Erklärung des Büros von Netanjahu. „Israel wird keinen Termin für eine Kabinetts- oder Regierungssitzung festlegen, bis die Vermittler bekannt geben, dass die Hamas alle Einzelheiten des Abkommens gebilligt hat“, heißt es in der Erklärung abschließend. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

