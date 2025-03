https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-announces-decision-to-fire-shin-bet-chief–later-r



Netanjahu kündigt Entscheidung an, Shin-Bet-Chef zu entlassen, dieser weigert sich

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

16. März 2025

Die Generalstaatsanwaltschaft hat interveniert und in einem Schreiben an Netanjahu die rechtlichen Verfahren dargelegt, die erforderlich sind, bevor Shin-Bet-Chef Ronen Bar entlassen werden kann.

Die israelische Website Ynet berichtete am Sonntag, dass Premierminister Benjamin Netanjahu beschlossen hat, Shin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen, und ihn aufgefordert hat, ihn über die Entscheidung zu informieren.

Das Büro des Premierministers gab bekannt, dass die Angelegenheit in der Kabinettssitzung diese Woche zur Abstimmung gestellt wird, wodurch Bars Amtszeit beim internen Sicherheitsdienst effektiv beendet wird. Quellen aus dem Büro des Premierministers gaben an, dass Netanjahu Bar aufgefordert hatte, freiwillig zurückzutreten, aber nachdem dieser sich geweigert hatte, entschied sich der Premierminister für eine Entlassung.

Bar, der zuvor die Mängel des Shin Bet im Vorfeld der Operation vom 7. Oktober eingestanden hatte, hatte seine Absicht bekundet, mindestens bis Mai im Amt zu bleiben. Er hat sich für eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt, die die Versäumnisse der Führung, der israelischen Besatzungstruppen (IOF) und der Sicherheitsbehörden untersuchen soll – ein Schritt, den Netanjahu entschieden ablehnt.

In einer aufgezeichneten Erklärung sagte Netanjahu, dass er im Laufe der Zeit „zunehmend das Vertrauen“ in Bar verloren habe, und betonte, dass es in Kriegszeiten von entscheidender Bedeutung sei, das Vertrauen in den Leiter des Sicherheitsdienstes aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung, Bar zu entlassen, könnte jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines möglichen Interessenkonflikts vor Gericht angefochten werden.

Der Axios-Reporter Barak Ravid sagte, dass Netanjahus Berater nach dem Besuch des Premierministers in Washington Anfang Februar beschlossen hätten, die Entlassung des Shin-Bet-Chefs voranzutreiben.

Ravid zitierte diese Berater mit den Worten: „Er ließ sich von den Schritten Trumps ‚gegen den tiefen Staat‘ und seiner Entscheidung, Loyalisten auf alle Schlüsselpositionen zu ernennen, inspirieren.“

In einer Erklärung sagte Ronen Bar, er habe Netanjahu mitgeteilt, dass er „mehrere heikle Untersuchungen“ abschließen und die noch in israelischer Gefangenschaft befindlichen Personen befreien müsse, bevor er seinen Rücktritt anbiete und zwei interne Kandidaten für seine Nachfolge vorschlage.

Er sagte, er beabsichtige weiterhin, diese Aufgaben vor seinem Rücktritt zu erledigen, und lehne Netanjahus Entscheidung, ihn zu entlassen, ab.

Der israelische Rechtsberater der Regierung schrieb an Premierminister Netanjahu, dass Bedenken bestehen, dass seine Entscheidung, den Chef des Shin Bet zu entlassen, mit Rechtswidrigkeit und einem Interessenkonflikt behaftet ist.

Der Shin Bet kämpft mit Netanjahu

Der Machtkampf zwischen Netanjahu und Bar eskalierte letzte Woche, als der Premierminister den Shin-Bet-Chef öffentlich der Erpressung beschuldigte. In einer auf X veröffentlichten Erklärung behauptete Netanjahu, dass „Israel“ eine „ernsthafte rote Linie“ überschritten habe, und behauptete, dass ein namentlich nicht genannter ehemaliger Sicherheitsbeamter – von dem allgemein angenommen wird, dass es sich um den ehemaligen Shin-Bet-Chef Nadav Argaman handelt – direkte Drohungen gegen ihn ausgesprochen habe. Er beschuldigte Bar außerdem, eine Medienkampagne inszeniert zu haben, um ihn wegen Entscheidungen über die Führung des Geheimdienstes unter Druck zu setzen.

Bars Entlassung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Shin Bet Vorwürfe untersucht, wonach einige der engen Berater Netanyahus, die im Büro des Premierministers tätig sind, im Auftrag Katars gehandelt haben. Darüber hinaus geht die Behörde Behauptungen nach, wonach ein Sprecher Netanyahus während des Krieges falsche Informationen an internationale Medien weitergegeben hat.

Rechtliche Anfechtung von Netanjahus Schritt

Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und in einem Schreiben an Netanjahu die rechtlichen Verfahren dargelegt, die erforderlich sind, bevor Bar entlassen werden kann. Dem Schreiben zufolge muss der Premierminister seinen Antrag zur Prüfung einreichen und sicherstellen, dass die Entscheidung auf stichhaltigen Beweisen und nicht auf externen Einflüssen beruht.

Ein stellvertretender Generalstaatsanwalt, der das Schreiben unterzeichnet hat, betonte, dass die Regierung zwar befugt sei, den Shin-Bet-Chef zu entlassen, der Prozess jedoch den geltenden Verwaltungs- und Rechtsnormen entsprechen müsse.

Netanjahus Säuberungsaktion löst Gegenreaktion aus

Kritiker des Schritts argumentieren, dass die Entlassung politisch motiviert ist. Oppositionsführer Yair Lapid warf Netanyahu vor, er wolle seinen inneren Kreis vor einer genauen Prüfung schützen.

„Bar sagte viele Male, dass er zurücktreten und seine Verantwortung für die Fehler beim Massaker im Oktober übernehmen werde, nach der Rückkehr der Geiseln. Er ist ein Profi, hat die Verhandlungen geleitet, und seine Entlassung zu diesem Zeitpunkt ist unverantwortlich und ein Mangel an Engagement für das Schicksal der Geiseln“, sagte Lapid.

Er prangerte Netanyahus Entscheidung weiter an und behauptete, dass sie eine Priorisierung persönlicher Interessen vor der nationalen Sicherheit widerspiegele.

„Dies ist ein Beweis für einen moralischen Zusammenbruch„, fügte er hinzu. ‚Netanjahu stellt einmal mehr seine privaten Interessen über die des Landes und seiner Sicherheit. Es wird ihm nicht gelingen, die Schuld für die Fehler, die zu dem Massaker geführt haben, auf die Sicherheitsbehörden zu schieben. Er ist in erster Linie selbst verantwortlich.“

Lapid bestätigte auch, dass seine Partei beabsichtigt, gegen die Entlassung von Bar vor Gericht Berufung einzulegen.

Eine sich verschärfende Krise in der Sicherheitsführung ‘Israels“

Die politische und sicherheitspolitische Krise um Netanjahus Regierung hat sich verschärft, da seine Weigerung, eine offizielle Untersuchung des Angriffs vom 7. Oktober einzuleiten, weiterhin auf breite Kritik stößt. Eine vom Obersten Gerichtshof angeordnete Kabinettssitzung im Februar endete ohne Maßnahmen, was den Vorwurf nährt, der Premierminister behindere die Bemühungen um Rechenschaftspflicht.

Der ehemalige Shin-Bet-Chef Nadav Argaman hat die Kontroverse weiter angeheizt, indem er in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12 warnte, er würde sensible Informationen preisgeben, falls sich Netanjahu an illegalen Handlungen beteiligen würde.

Unterdessen haben die Familien der israelischen Gefangenen, Rechtsexperten und Menschenrechtsorganisationen Netanjahus Weigerung, die Versäumnisse der Geheimdienste zu untersuchen, verurteilt und ihn beschuldigt, sein eigenes politisches Überleben über die nationale Sicherheit zu stellen.

Auf internationaler Ebene isoliert das Vorgehen des Premierministers „Israel“ weiter, da das Regime seinen Angriff auf Gaza fortsetzt und sich gleichzeitig der Verantwortung für seine Fehler entzieht. Hamas-Funktionäre haben gewarnt, dass „Israel“ einen „hohen Preis“ zahlen werde, wenn es sich nicht an die Waffenstillstandsvereinbarung hält.

Übersetzt mit Deepl.com

