Netanjahu löscht Palästina (erneut) aus

Michael F. Brown

8. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit einer seiner Requisitenkarten, allerdings in einem Winkel, der die Auslöschung des Westjordanlandes nicht deutlich zeigt.

Die Biden-Harris-Regierung, die bereits an Israels Völkermord im Gazastreifen beteiligt ist, verwickelt sich nun noch tiefer in Israels ethnische Säuberung des Westjordanlandes.

Die israelische Führung lässt sich eindeutig nicht von Präsident Joe Bidens Behauptung in der Washington Post vom November abschrecken, er habe „gegenüber Israels Führern betont, dass die extremistische Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland aufhören muss und dass diejenigen, die diese Gewalt ausüben, zur Verantwortung gezogen werden müssen“.

Das Außenministerium reagierte nicht auf Fragen von The Electronic Intifada, ob das israelische Militär für die Tötung von Ayşenur Ezgi Eygi, einem türkisch-amerikanischen Aktivisten, der in dem von israelischen Siedlern angegriffenen Dorf Beita im Westjordanland protestierte, zur Verantwortung gezogen wird.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, erklärte am Freitag gegenüber The Electronic Intifada und anderen: „Wir sind uns des tragischen Todes einer amerikanischen Bürgerin, Ayşenur Eygi, heute im Westjordanland bewusst. Wir sprechen ihrer Familie und ihren Angehörigen unser tiefstes Beileid aus. Wir sammeln derzeit dringend weitere Informationen über die Umstände ihres Todes und werden mehr dazu sagen, sobald wir mehr erfahren. Für uns gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit der amerikanischen Bürger“.

Dies ist eine Lüge. Die Regierung Biden liefert enorme Mengen an Waffen an ein israelisches Militär, das sowohl Palästinenser als auch amerikanische Bürger wie Omar Assad und Shireen Abu Akleh tötet. Die Priorität der Regierung liegt sicherlich nicht auf der „Sicherheit“ der palästinensischen Amerikaner oder der Amerikaner, die ihre Freiheit und gleichen Rechte unterstützen.

Phil Gordon, der nationale Sicherheitsberater von Vizepräsidentin Kamala Harris, twitterte vage über die Tötung von Eygi.

Weder Biden noch Harris haben sich in einem Tweet zu Eygis Tod geäußert, obwohl beide den Tod von Hersh Goldberg-Polin im Gazastreifen einige Tage zuvor thematisiert hatten. Biden sagte in einer Erklärung, die von Harris wiederholt wurde: „Die Hamas-Führer werden für diese Verbrechen bezahlen.“ Die beiden führenden Demokraten verwenden keine ähnliche Sprache, wenn Amerikaner vom israelischen Militär getötet werden – oder wenn Tausende palästinensischer Kinder mit amerikanischen Waffen getötet werden.

Im Gegensatz zu der schwachen Position der USA bezeichnete das türkische Außenministerium den Angriff auf Eygi als einen „von der Netanjahu-Regierung verübten Mord“. Israel versucht, alle einzuschüchtern, die dem palästinensischen Volk zu Hilfe kommen und friedlich gegen den Völkermord kämpfen“, so das Ministerium. Diese Politik der Gewalt wird nicht funktionieren.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verurteilte den Angriff auf Eygi und palästinensische Demonstranten als „barbarisch“ und versprach, sich für die „Beendigung der israelischen Besatzungs- und Völkermordpolitik“ einzusetzen.

Biden und Harris würden niemals so offen sprechen. Die israelischen Kriegsverbrecher treten nicht so sehr über sie hinweg, sondern die amerikanischen Führer machen aktiv Hand in Hand mit, um das Apartheidland zu bewaffnen, trotz der tödlichen Folgen für Palästinenser und Amerikaner gleichermaßen.

Amerikanische Kongressabgeordnete, die behaupten, sich für die Palästinenser zu interessieren, müssen sich viel deutlicher äußern als die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal, Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus.

Welche legislativen Konsequenzen wird die fortgesetzte Tötung amerikanischer Bürger mit US-Waffen durch Israels Apartheidarmee haben? Jayapal sagt es nicht, vermutlich weil es keine geben wird.

Netanjahu und seine Requisitenkarten

Am Dienstag hatte Miller nichts Substantielles zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zu sagen, der kürzlich eine Karte verwendete, auf der das besetzte Westjordanland – wo Eygi am Freitag getötet wurde – weggewischt wurde. Das gesamte Gebiet wurde als Israel markiert.

Politiker, die sich über die Idee der Gleichberechtigung zwischen dem Fluss und dem Meer aufregen – „Scheiß drauf“, wie der demokratische Senator John Fetterman in Anlehnung an den KKK sagte -, schweigen, wenn Netanjahu mit seinen eigenen Karten ethnische Säuberungen oder Apartheid darstellt. Netanjahus Präferenz ist nicht ganz klar (und ethnische Säuberung kann durchaus Teil eines Apartheidsystems sein).

Netanjahu erklärte diese Woche: „Wir haben nicht die Absicht, diese Menschen zu vertreiben. Sie wollen uns vertreiben.“ Seine Behauptung wird durch seine Karte und die Tatsache widerlegt, dass Palästinenser aus ihren Häusern im Westjordanland vertrieben werden. Die gewalttätigen israelischen Siedler agieren wie ein Arm des Staates.

Diese Karten sind Versuchsballons von Netanjahu – und es ist nicht das erste Mal, dass er sich expansionistischen Karten zuwendet, ohne dass sich die Regierung Biden öffentlich beschwert. Er tat dies auch im vergangenen September bei den Vereinten Nationen.

Von einem Journalisten auf die Karte angesprochen, behauptete Netanjahu: „Ich habe das Tote Meer nicht eingezeichnet. Es ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Ich habe den Jordan nicht eingezeichnet. Er ist nicht auf dieser Karte. Ich habe den See von Galiläa nicht eingezeichnet“.

Er fügte hinzu: „Es gibt ein ganzes Thema, wie man Frieden zwischen uns und den Palästinensern in Judäa und Samaria erreichen kann. Darauf bin ich nicht eingegangen. Das ist eine andere Pressekonferenz.“ Seine Verwendung von „Judäa und Samaria“ ist ein verbaler Versuch, das Westjordanland und den legitimen Anspruch der Palästinenser auf dieses besetzte Gebiet auszulöschen.

Wenn die Biden-Harris-Administration nicht bereit ist, sich zu wehren, dann wird es eine Trump-Administration sicher nicht tun, und die europäischen Staats- und Regierungschefs werden vielleicht nur ein paar Worte der „Besorgnis“ äußern.

Die Untätigkeit des Außenministers Antony Blinken hat zum Tod von Zehntausenden von Palästinensern im Gazastreifen geführt und gefährdet die Sicherheit und die Rechte der Palästinenser im besetzten Westjordanland.

Und Netanjahu gibt nicht nach. Warum sollte er auch, wenn er keinen nennenswerten Widerstand zu erwarten hat?

Nachdem er die Karte am Montagabend in einer Pressekonferenz vor israelischen Zuschauern eingesetzt hatte, twitterte Netanjahu solche Karten am nächsten Tag auf Englisch. Ihm ist sicher nicht entgangen, dass sein Landraub – ob real oder nur kartografisch dargestellt – in der US-Regierung kaum auf Widerspruch stößt.

Die Medien gaben sich alle Mühe, die Karten des Landraubs zu verschleiern, indem sie auf den Teil zoomten, der den Gazastreifen direkt neben Israel zeigt. Die New York Times, The Guardian, Haaretz, CNN und Reuters vermieden es in ihren Artikeln, Netanjahus Karte, auf der das Westjordanland durch Israel ersetzt wird, deutlich zu zeigen.

Ein Artikel von Jacob Magid in der Times of Israel warf Fragen auf, und Dahlia Scheindlin kritisierte Netanjahus Karte der Enteignung in einer Haaretz-Kolumne vom 5. September. Die BBC zeigte die Karte, aber in einer Bildunterschrift hieß es lediglich, die Karte scheine das besetzte Westjordanland ausgelöscht zu haben. In der Tat wurde es ausradiert.

Die US-amerikanischen und britischen Medien ignorierten weitgehend die Bedeutung der ausradierten Karte. Dies hat weiterhin tödliche Folgen für die Palästinenser – und für Amerikaner wie Ayşenur Ezgi Eygi.

