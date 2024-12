Dank an Miriam Goldstein

30 jüdische Organisationen: Wir unterstützen UN-Menschenrechtsberichterstatterin Francesca Albanese

5. November 2024

IJV Kanada

Als jüdische Organisationen und Gruppen bringen wir unsere Unterstützung für Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Situation der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, zum Ausdruck.

Frau Albanese ist unerbittlichen Angriffen von politisch motivierten Organisationen wie „UN Watch“ ausgesetzt, die eine giftige Verleumdungskampagne führen, um sie zum Schweigen zu bringen und ihrem Menschenrechtsmandat zu schaden. Diese Organisationen verfolgen nur ein Ziel: die israelische Regierung vor internationaler Kritik und rechtlicher Rechenschaftspflicht zu schützen.

Bedauerlicherweise haben Vertreter einiger westlicher Regierungen diesen Verleumdungskampagnen starken Rückenwind gegeben, indem sie Frau Albanese des Antisemitismus beschuldigten. Wir weisen solche Anschuldigungen zurück, die unbegründet sind und rücksichtslos gegen Frau Albanese hetzen, auf die Gefahr hin, ihre persönliche Sicherheit zu gefährden.

Frau Albanese hat sich für die Verteidigung von mehr als zwei Millionen Zivilisten im Gazastreifen eingesetzt, deren Leben existenziell bedroht ist, unter anderem durch absichtliches Verhungern, und sie hat die politischen Absprachen und die militärische Komplizenschaft westlicher Regierungen bei der Vernichtung des Gazastreifens durch Israel angeprangert. Anstatt Israels Kriegsverbrechen zu stoppen, versuchen einige dieser Regierungen, den Boten zum Schweigen zu bringen.

Als Juden, die sich der Gerechtigkeit, der Gleichheit und den universellen Menschenrechten verschrieben haben, verurteilen wir aufs Schärfste die beschämende diplomatische und militärische Unterstützung, die viele westliche Regierungen, insbesondere die Vereinigten Staaten und Deutschland, Israels andauernder Kampagne der Massentötung palästinensischer Zivilisten und seiner barbarischen Zerstörung aller Grundlagen des palästinensischen Lebens in Gaza gewährt haben.

In diesem Zusammenhang verurteilen wir auch die eskalierende Instrumentalisierung des Antisemitismus, insbesondere durch die höchst umstrittene IHRA-Definition von Antisemitismus, die auch gegen Frau Albanese und die Vereinten Nationen im weiteren Sinne eingesetzt wird.

Unter dem Schutz der US-amerikanischen und europäischen Regierungen hat Israel im Namen des „Schutzes der Juden“ Zehntausende von palästinensischen Zivilisten getötet. Abgesehen von dem katastrophalen zivilisatorischen Versagen, das die internationale Duldung dieser Morde darstellt, wird diese schreckliche Gewalt und Grausamkeit den Juden keine Sicherheit bringen. Im Gegenteil, die ungenaue und unheilvolle Verquickung des Staates Israel mit dem jüdischen Volk stellt die Juden sogar bloß und gefährdet sie.

Geleitet von der langen humanistischen jüdischen Tradition und den universellen Lehren aus der Shoah, erheben wir uns, um die israelische Regierung bei ihrem völkermörderischen Angriff auf Gaza zu stoppen. Wir bedauern zutiefst, dass die etablierten jüdischen Organisationen, die für sich in Anspruch nehmen, die jüdischen Gemeinden in Europa und Nordamerika zu vertreten, sich entschieden haben, ihre blinde Unterstützung für die israelische Regierung aufrechtzuerhalten – trotz ihrer schrecklichen Kriegsverbrechen in Gaza und der eskalierenden Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland.

Ebenso bedauerlich ist die Tatsache, dass mehrere „nationale Koordinatoren für die Bekämpfung von Antisemitismus“ durch ihre enge Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung und ihre obsessive Förderung der IHRA-Definition zu Komplizen dieses unmoralischen und fehlgeleiteten Ansatzes geworden sind. Sie könnten dem Kampf gegen Antisemitismus, der von rechten Politikern, die sie zu ignorieren pflegen, zynisch angeheizt wird, keinen größeren Bärendienst erweisen.

Der einzige Weg zu Sicherheit und Stabilität für alle ist ein menschenrechtsbasierter Ansatz und die Bekräftigung der internationalen Rechtsordnung durch die konsequente Durchsetzung des Völkerrechts – genau das, wofür Frau Albanese steht und eintritt.

Wir würdigen die außergewöhnliche moralische Standhaftigkeit der UN-Menschenrechtsberichterstatterin Albanese inmitten des unsäglichen Leidens der Palästinenser und angesichts der bösartigen Angriffe gegen sie und ihr UN-Mandat.

Unterzeichner

Eine andere jüdische Stimme (Niederlande)

Antizionistische Jüdische Allianz in Belgien (Belgien)

Boykott von innen (Palästina/Israel)

Decolonizer (Belgien)

Een Andere Joodse Stem (Belgien)

Europäische Juden für einen gerechten Frieden (Europa)

Europäische Juden für Palästina (Europa)

IfNotNow Toronto (Kanada)

Independent Jewish Voices (Kanada)

Internationales Jüdisches Antizionistisches Netzwerk (Argentinien)

Internationales Jüdisches Antizionistisches Netzwerk (Spanien)

Internationales Jüdisches Antizionistisches Netzwerk (UK)

Israelis gegen Apartheid (Israel/Palästina)

Jüdischer Aufruf zum Frieden (Luxemburg)

Jüdische Stimme für Arbeit (UK)

Juden für Gerechtigkeit für Palästinenser (UK)

Juden für Palästina (Irland)

Jøder for Retfærdig Fred af 5784 (Dänemark)

Jødiske Stemmer für Rettferdig Fred (Norwegen)

Judeobolschewiener*innen (Österreich)

Judeus pela Paz e Justiça (Portugal)

Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina (Schweiz)

Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten (Deutschland)

Junts Associació Catalana de Jueus i Palestins (Spanien)

MARAD, Collectif juif decolonial (Schweiz)

Nahlieli – Juden für Gerechtigkeit in Palästina (Finnland)

Tsedek! (Frankreich)

Union des progressistes juifs de Belgique (Belgien)

Union juive française pour la paix (Frankreich)

United Jewish People’s Order (Kanada)

