Netanjahu predigt der Welt, als sei es ein grundlegendes Menschenrecht, Völkermord zu begehen

10. Oktober 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) am 27. September 2024 in New York, Vereinigte Staaten. [Fatih Aktaş – Anadolu Agency]

Am ersten Jahrestag des grenzüberschreitenden Einfalls am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Völkermords Israels an den Palästinensern in Gaza lässt sich alles, womit die UNO sich brüsten kann, in einem Wort zusammenfassen: Mittäterschaft. Westliche Länder haben Israel entweder mit Waffen versorgt oder den Völkermord gebilligt, indem sie Israels erfundene Sicherheits- und „Selbstverteidigungs“-Erzählung wiederholt haben. Wenn eine koloniale Besatzungsmacht das „Recht auf Selbstverteidigung“ hat, was ist dann mit den Menschen unter Besatzung? Laut dem Westen und den Vereinten Nationen verdient das kolonisierte palästinensische Volk einen Völkermord, unterbrochen von seltenen humanitären Pausen, nach denen Israel Tausende weitere Menschen töten kann.

Nach den Handlungen des Westens und der UN kann nun behauptet werden, dass die Begehung von Völkermord ein grundlegendes Menschenrecht ist. Genau das hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 8. Oktober in seiner Botschaft an das libanesische Volk verkündet.

„Sie haben die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führt, wie wir es in Gaza sehen“, sagte Netanjahu, während das libanesische Volk getötet und gewaltsam vertrieben wurde, genau wie die Palästinenser in Gaza. ‚Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, Israel hat auch das Recht zu gewinnen! Und Israel wird gewinnen!‘, fügte der Kriegsverbrecher hinzu.

Und das ist eine Gelegenheit, den Libanon zu retten?

Was genau ist ein „Recht zu gewinnen“, wenn Israel einen Völkermord begeht? Die Unverhältnismäßigkeit der israelischen Militäroffensive ist grotesk und bereits etabliert. Es gibt kein solches „Recht“, sondern nur ein unerbittliches Bombardement und gezielte Angriffe auf libanesische Zivilisten und zivile Infrastruktur, weil Israel in der Region einen qualitativen militärischen Vorteil genießt, der durch unbegrenzte Waffenlieferungen der USA aufrechterhalten wird. Israel profitiert auch von der offensichtlichen Heuchelei Europas, das das Regime tadelt, als wäre es ein ungezogenes Kleinkind, aber nichts anderes tut.

USA: Ehemaliger Berater des Weißen Hauses fordert Israel auf, irische Friedenstruppen im Libanon mit „Flächenbombardements“ zu belegen

Während die Palästinenser in Gaza weiterhin abgeschlachtet werden, wird den Menschen im Libanon im Voraus gesagt, dass sie dasselbe Schicksal erleiden werden. Tatsächlich erleiden sie bereits dasselbe Schicksal. Die gleiche Taktik, die in Gaza verfeinert wurde, wird im Libanon unter dem Deckmantel der „Bekämpfung der Hisbollah“ angewendet.

„Befreit euer Land von der Hisbollah“, sagte Netanjahu den Libanesen. Aber ist es nicht das, was Israel tun sollte? Und wenn Israel den Libanon nicht von der Hisbollah ‚befreit‘, was macht Israel dann im Libanon? Es ist unglaublich, dass ein Staatsoberhaupt nach allen Maßstäben der Menschenrechte offen seine Ziele darlegen kann und dann buchstäblich mit Mord davonkommt.

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung gab Netanjahu den Libanesen die Schuld für die Existenz der Hisbollah. Er erfand Geschichten über Raketen und Raketen in Garagen und Küchen – nur eine Rakete in jedem Raum – was absurd ist. Als Nächstes wird der Libanon von Israel bombardiert und die Libanesen werden für die Aggression Israels verantwortlich gemacht, denn laut Netanjahu ist es das libanesische Volk, das diesen neuen Völkermord beenden kann, obwohl in Wirklichkeit nur Israel und seine Komplizen im Westen dafür verantwortlich sind.

Netanjahu bedient sich keiner undurchdringlichen Rhetorik, er lügt einfach. Und das ist offenbar für die UNO und die „moralischen Standards“ des Westens akzeptabel.

Damit Israel existieren kann, muss ein Völkermord begangen werden, darauf bestehen Netanjahu und die Verbündeten des Siedlerkolonial- und Apartheidstaates. Ist es für westliche Staats- und Regierungschefs möglich, noch tiefer zu sinken, nachdem sie im Grunde genommen Israels „Recht“ auf Völkermord gebilligt haben?

Egal, was es kostet: Was uns der israelische Völkermord in Gaza über Palästina und die Welt gelehrt hat

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

