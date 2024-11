https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-responds-to–witch-hunt–media-attacks



Netanjahu reagiert auf Medienangriffe im Rahmen der „Hexenjagd“

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

10. November 2024

Benjamin Netanjahu sagte, dass kritische undichte Stellen, von denen einige aus hochrangigen Regierungsdiskussionen stammten, die Sicherheit der Besatzung gefährdet hätten, indem sie sensible Informationen an libanesische und palästinensische Widerstandsbewegungen sowie an den Iran weitergegeben hätten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Zeremonie in Tel Aviv im besetzten Palästina am 18. Juni 2024. (AP)

Der Premierminister der israelischen Besatzung, Benjamin Netanjahu, bezeichnete die jüngsten Angriffe der israelischen Medien auf sein Büro als „wilden und unkontrollierten Angriff“ und beschuldigte die Medien und interne Quellen, eine „Hexenjagd“ zu inszenieren, die darauf abziele, seine Führung während des anhaltenden Krieges gegen Gaza zu untergraben.

Netanyahu hat eine dringende Untersuchung einer Reihe von Sicherheitslecks gefordert, bei denen es seit Beginn des Gaza-Krieges um „Staatsgeheimnisse“ geht, die einen wachsenden Skandal ausgelöst haben und in den auch Beamte aus dem Büro des Premierministers, darunter sein Sicherheitsbeauftragter, verwickelt sind.

In einer am Wochenende veröffentlichten Erklärung behauptete Netanjahu, dass die Medien seit Beginn des Krieges mit Fehlinformationen überschwemmt worden seien. Die undichten Stellen, so Netanjahu, seien „kriminell und schwerwiegend“ gewesen und oft von „Lügen und haltlosen Verleumdungen“ begleitet worden, die seiner Meinung nach nicht nur seinem Amt schaden, sondern auch die nationale Sicherheit gefährden.

„Während die Regierung und das Kabinett, das ich leite, unermüdlich daran arbeiten, unsere Feinde abzuwehren, kümmere ich mich um den Krieg und wehre internationale Angriffe ab, doch jetzt stehen wir vor einer weiteren Front – den Fake News aus den Medien“, sagte Netanjahu.

Er fuhr fort, dass kritische Leaks, von denen einige aus hochrangigen Regierungsdiskussionen stammten, die Sicherheit der Besatzung gefährdet hätten, indem sie sensible Informationen an die libanesischen und palästinensischen Widerstandsbewegungen sowie an den Iran weitergegeben hätten.

Er behauptete auch, dass solche undichten Stellen die Bemühungen um ein gefangenes Abkommen behinderten und das Leben der israelischen Besatzungstruppen gefährdeten.

Hamas, Hisbollah, Iran …

Netanjahu wies ausdrücklich darauf hin, dass die Hamas „Informationen aus den Diskussionen des israelischen Verhandlungsteams erhält!“, betonte er

Er gab zu, dass „die Hisbollah und der Iran manchmal sogar live Abschriften unserer Diskussionen über Strategien gegen sie und die Debatten in unseren eigenen Reihen erhalten“.

Trotz seiner wiederholten Forderungen nach Untersuchungen dieser undichten Stellen beklagte Netanyahu den Mangel an Maßnahmen und behauptete, dass keine Untersuchungen in dieser Angelegenheit eingeleitet worden seien. Er beschuldigte diejenigen, die hinter den undichten Stellen steckten, eine Agenda der Schwäche und der politischen Zugeständnisse zu verfolgen, anstatt der nationalen Sicherheit Vorrang einzuräumen.

In seiner Erklärung ging er auch auf den wachsenden Medienrummel um seine Regierung ein, den er als bewussten Versuch bezeichnete, Skandale zu schaffen und seine Führung zu untergraben. Er kritisierte die Medien dafür, dass sie die Geschichten aufbauschen, zu größeren Kontroversen aufblähen und in Kriegszeiten Verwirrung stiften.

„Plötzlich, in den letzten Tagen, versuchen sie, mich und mein Volk in einer zeitlich abgestimmten und orchestrierten Weise einzuschüchtern, mitten in einem Krieg, den ich führe – und sie schaffen Skandale aus dem Nichts“, gab er zu.

Netanjahu schwor, dass ihn der aktuelle Stand der Dinge nicht abschrecken würde.

Netanjahu entweder inkompetent oder mitschuldig an der undichten Stelle: Lapid

Letzte Woche erklärte der israelische Oppositionsführer Yair Lapid, dass Netanjahus Handlungen während der jüngsten undichten Stelle darauf hindeuten, dass er entweder zu inkompetent ist, um in Kriegszeiten zu führen, oder dass er „an einem der schwerwiegendsten Sicherheitsvergehen mitschuldig ist“.

Lapid erklärte in einer Pressekonferenz mit Benny Gantz unmittelbar nachdem das Amtsgericht Rishon Letzion eine Nachrichtensperre zur Nennung von Eliezer Feldstein, dem Hauptverdächtigen in einem mutmaßlichen Leck, aufgehoben hatte: „Netanyahus Verteidigung ist, dass er keinen Einfluss oder keine Kontrolle über das System hat, das er leitet. Wenn das wahr ist, ist er nicht wählbar. Er ist nicht qualifiziert, den Staat Israel im schwierigsten Krieg seiner Geschichte zu führen.“

„Dieser Fall kam aus dem Büro des Premierministers, und die Untersuchung sollte prüfen, ob er nicht auf Anweisung des Premierministers erfolgte. Wenn Netanjahu davon wusste, macht er sich mitschuldig an einem der schwersten Sicherheitsvergehen, die im Gesetzbuch stehen“, erklärte Lapid.

Dem Oppositionsführer zufolge, wenn Netanjahu keine Ahnung hatte, dass seine Mitarbeiter „Dokumente stehlen, Spione innerhalb der IDF einsetzen, Dokumente fälschen, Geheimdienstquellen preisgeben und geheime Dokumente an ausländische Zeitungen weitergeben“, um ein Abkommen zu Fall zu bringen, was wusste er dann?

Israelische Medien haben berichtet, dass die Ermittler vier verschiedene Aspekte des Falls untersuchen: die Weitergabe geheimer Dokumente, die Gewährung von Zugang zu vertraulichen Sitzungen und Büros für einen Berater ohne Sicherheitsüberprüfung, die unsachgemäße Handhabung von Verschlusssachen und die Verwendung dieser Dokumente, um die öffentliche Meinung über ein Abkommen über Gefangene zu beeinflussen.

Lapid fragte sich, wie es sein könne, dass Netanjahu keine Ahnung davon hatte, dass die Person, die er „als Teil seines engsten Gefolges“ in den Kabinettsraum mitbrachte, keine Sicherheitsfreigabe vom Shin Bet erhalten hatte.

Netanyahu hat bereits angedeutet, dass er von der Mount-Meron-Krise oder irgendetwas im Zusammenhang mit U-Boot-Angelegenheiten nichts gewusst habe, fuhr Lapid fort und bezog sich dabei auf zwei frühere Skandale. „Jetzt behauptet er, dass er nicht weiß, was sein Büro tut, während sich Israel mitten in einem existenziellen Krieg befindet.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …