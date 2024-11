https://www.middleeastmonitor.com/20241110-israeli-prime-minister-admits-responsibility-for-mass-pager-explosions-in-lebanon/



Israelischer Premierminister gibt Verantwortung für massenhafte Pager-Explosionen im Libanon zu





10. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kommt am 14. März 2020 zu einer Rede in seinem Büro in Jerusalem [GALI TIBBON/AFP via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Sonntag erstmals die Verantwortung für die massenhaften Pager-Explosionen übernommen, die vor fast zwei Monaten den Libanon erschütterten, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Mindestens 26 Menschen wurden getötet und über 3.200 weitere verletzt, als am 17. und 18. September in mehreren Gebieten im Libanon Tausende von Pagern explodierten.

„Es gab hochrangige Beamte im Verteidigungsapparat und in der politischen Führung, die für sie verantwortlich waren und die sich sowohl gegen die Pager-Operation als auch gegen die Eliminierung von [Hisbollah-Führer Hassan] Nasrallah aussprachen„,

sagte Netanjahu während einer Kabinettssitzung am Sonntag, wie der israelische Sender Channel 12 berichtete.

„Vor der Pager-Operation sagten sie mir, dass die USA dagegen sein würden, aber ich habe nicht auf sie gehört“, fügte er hinzu.

Dies war das erste Mal, dass ein hochrangiger israelischer Beamter öffentlich die Verantwortung für die Massenexplosionen der drahtlosen Kommunikationsgeräte im Libanon zugab.

Nasrallah wurde am 27. September bei israelischen Luftangriffen im Süden Beiruts ermordet.

Seit Ende September läuft eine massive israelische Luftkampagne im Libanon gegen angebliche Hisbollah-Ziele, eine Eskalation in einem seit Beginn des Gaza-Krieges andauernden grenzüberschreitenden Krieg.

Nach Angaben der libanesischen Gesundheitsbehörden wurden bei den israelischen Angriffen seit Oktober 2023 mehr als 3.100 Menschen getötet und über 13.800 verletzt.

Israel startete am 1. Oktober einen Einfall in den Südlibanon.

