https://countercurrents.org/2025/02/netanyahu-says-israeli-forces-will-stay-in-parts-of-lebanon-and-syria-indefinitely/



Netanjahu sagt, dass die israelischen Streitkräfte auf unbestimmte Zeit in Teilen des Libanon und Syriens bleiben werden

in Palästina

von Quds News Network

24/02/2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Besetztes Palästina (Quds News Network) – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, dass die israelischen Streitkräfte weiterhin strategische Standorte im Libanon und in Syrien besetzen werden. Bei einer Abschlussfeier für Kampfoffiziere erklärte er: „Wir fordern die vollständige Entwaffnung des südlichen Syrien unter dem neuen Regime.“ Er benutzte die syrische drusische Gemeinschaft im Süden als Vorwand.

Netanyahu betonte, dass die israelischen Streitkräfte auf unbestimmte Zeit in den Golanhöhen und der Pufferzone bleiben werden, um israelische Siedlungen zu schützen und „jeglichen Bedrohungen entgegenzuwirken“. Er drohte, dass Israel weder von HTS geführten Streitkräften unter der neuen Führung Syriens noch der syrischen Armee erlauben werde, südlich von Damaskus vorzurücken.

Zum Libanon erklärte Netanjahu: „Wir halten an strategischen Positionen entlang unserer Nordgrenze im Libanon fest, bis die libanesische Armee und Regierung ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig nachkommen.“

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schloss sich Netanyahus Haltung an und erklärte: „Wir beobachten die Situation genau, insbesondere in Syrien. Wir haben uns geschworen, eine Rückkehr zur Realität vom 7. Oktober zu verhindern, und wir werden dies durchsetzen. In Südsyrien gibt es eine neue Realität, wie Netanjahu darlegte.“

Katz bekräftigte außerdem, dass die israelischen Streitkräfte gegen jede wahrgenommene Bedrohung in der Sicherheitszone in Südsyrien vorgehen würden. Er betonte das Engagement Israels, sich mit regionalen Verbündeten, insbesondere der drusischen Gemeinschaft, zu vernetzen, und bestätigte, dass die israelischen Streitkräfte auf unbestimmte Zeit in den Golanhöhen und der Pufferzone stationiert bleiben würden, um die Sicherheit der Siedlungen zu gewährleisten.

Einen Tag nach dem Sturz des Regimes von Baschar al-Assad drang das israelische Militär in die Pufferzone des Golan ein.

Im Libanon besetzten israelische Streitkräfte nach einem Waffenstillstandsabkommen mit der Hisbollah Teile des Sicherheitsgürtels, aus dem sie sich vor 25 Jahren zurückgezogen hatten. Die Armee hat fünf Militärstützpunkte errichtet, die nur wenige hundert Meter vom Sicherheitszaun entfernt sind.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …