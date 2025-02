https://consortiumnews.com/2025/02/24/why-putin-entered-the-war/?eType=EmailBlastContent&eId=57b2c88e-4f77-4f01-86e9-ce4d6ede0b31



Warum Putin in den Krieg eintrat

24. Februar 2025

Am Montag vor drei Jahren kündigte Wladimir Putin die Intervention Russlands in der Ukraine an, um das Land zu „entmilitarisieren“ und „zu entnazifizieren“, nachdem der Westen Russland 30 Jahre lang zu sehr bedrängt hatte, schrieb Joe Lauria am 24. Februar 2022.

Putin erklärt seine Gründe für den Kriegseintritt. (AP-Screenshot von YouTube)

An diesem Tag vor drei Jahren trat die reguläre russische Armee nach einer Reihe von Provokationen durch die Vereinigten Staaten in den Bürgerkrieg in der Ukraine ein. Nach drei Jahren hat Russland Putins in diesem Artikel dargelegte Ziele immer noch nicht erreicht. Die NATO machte die Ukraine zu einer Stellvertreter-Kampftruppe, deren Ziel es war, Russland zu schwächen und seine Regierung zu stürzen. Aber Russland hat eindeutig überlebt, und seine Wirtschaft und sein Militär sind stärker denn je.

Der Westen verliert in diesem Stellvertreterkrieg auf entscheidende Weise an Boden, an Informationen und an Wirtschaftskraft. In der Ferne ist das Ende des Krieges in Sicht, nachdem die Trump-Regierung letzte Woche Friedensgespräche mit Russland aufgenommen hat. Dies sind die Gründe für die russische Intervention und die Ziele, die Putin in einer nationalen Fernsehansprache am 24. Februar 2022 dargelegt hat.

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

Erstmals veröffentlicht am 24. Februar 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte in einer Fernsehansprache am Donnerstagmorgen, dass das Ziel der russischen Militäroperation nicht darin bestehe, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, sondern das Land zu „entmilitarisieren“ und „von den Nazis zu befreien“. Kurz nachdem er gesprochen hatte, waren in mehreren ukrainischen Städten Explosionen zu hören.

Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass es sich um „Präzisionsangriffe“ auf ukrainische Militäreinrichtungen handele und dass Zivilisten nicht ins Visier genommen würden. Es hieß, die ukrainische Luftwaffe am Boden und ihre Luftabwehr seien zerstört worden.

Die ukrainische Regierung, die den Notstand ausrief und die diplomatischen Beziehungen zu Russland abbrach, erklärte, es sei eine Invasion im Gange und Russland habe Truppen in der Hafenstadt Odessa an der ukrainischen Schwarzmeerküste gelandet und sei auch von Belarus im Norden aus in das Land eingedrungen.

Sie gab an, 50 russische Soldaten getötet und sechs russische Kampfflugzeuge abgeschossen zu haben, was Russland bestritt.

Putin sagte, eines der Ziele der Operation sei die Verhaftung bestimmter Personen in der Ukraine, wahrscheinlich der Neonazis, die 2014 Dutzende unbewaffnete Menschen bei lebendigem Leib in einem Gebäude in Odessa verbrannt hatten. In seiner Rede am Montag sagte Putin, dass Moskau wisse, wer diese Personen seien. Russland erklärte, es wolle Neonazi-Brigaden wie den Rechten Sektor und das Asow-Bataillon vernichten.

Putin sagte, das Ziel sei nicht die Besetzung der Ukraine, aber er gab keinen Hinweis darauf, wann Russland das Land verlassen könnte. Es könnte schnell vorbei sein, wenn Russlands Ziele erreicht werden. Aber Krieg hat seine eigene Logik und macht militärische Pläne oft zunichte.

Die BBC berichtete, dass nach Angaben der ukrainischen Behörden bisher 50 Zivilisten getötet wurden. Präsident Joe Biden ist sich sicher, wie dies ausgehen wird.

„Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der katastrophale Verluste an Menschenleben und menschliches Leid mit sich bringen wird„, sagte Biden am Mittwochabend.

„Russland allein ist für den Tod und die Zerstörung verantwortlich, die dieser Angriff mit sich bringen wird, und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner werden geschlossen und entschlossen reagieren“, sagte Biden. „Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen.“

Russland schwächen

Biden spricht am vergangenen Freitag im Weißen Haus über die Ukraine. (Ruptly-Screenshot.)

Biden wird am Donnerstag eine Fernsehansprache halten, nachdem er mit der G7 und der NATO eine Reaktion auf die Militäraktion Russlands in der Ukraine koordiniert hat. Biden kündigte an, dass er zusätzlich zu den am Montag verhängten Sanktionen ein neues Paket wirtschaftlicher Sanktionen gegen Russland ankündigen werde, bekräftigte jedoch, dass die Streitkräfte der USA und der NATO nicht beteiligt werden würden.

Laut TASS, der russischen Nachrichtenagentur, erklärte die EU, sie beabsichtige, „Russlands wirtschaftliche Basis und die Fähigkeit des Landes zur Modernisierung“ zu schwächen.

Der britische Premierminister Boris Johnson deutete sogar ein militärisches Engagement Großbritanniens an. „Unsere Mission ist klar“, sagte er. „Diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und schließlich auch militärisch muss dieses abscheuliche und barbarische Unterfangen Wladimir Putins scheitern.“

In einer Mitteilung des Weißen Hauses nach dem letzten Telefonat zwischen Biden und Putin in diesem Monat sagte Biden, Russland würde „geschwächt“, wenn es einmarschiere, ein langjähriges Ziel der USA.

Zusätzlich zu den Sanktionen wurde Russland von den meisten Ländern der Welt scharf verurteilt, wie auf den Sitzungen der Vereinten Nationen in dieser Woche, einschließlich einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates am Mittwochabend, zum Ausdruck kam. Mehrere Nationen sprachen in pathetischen Tönen über die Veränderung der globalen Sicherheit durch die Militäroperation. Viele dieser Nationen unterstützten die Invasion der USA im Irak.

Am Montag erklärte Putin, er werde russische „Friedenstruppen“ nach Lugansk und Donezk entsenden, die er als von der Ukraine unabhängige Staaten anerkannte. Der Westen verurteilte dies als Invasion und leitete die erste Runde von Sanktionen gegen Russland ein.

Putin erklärte, die russischen Truppen seien entsandt worden, um ethnische Russen zu schützen, von denen viele nun über die Grenze nach Russland geflohen seien, um sich in Sicherheit zu bringen.

Kämpfe im Donbass

Am Donnerstag wurde von heftigen Kämpfen entlang der Trennlinie zwischen ukrainischen Streitkräften und Milizen aus Donezk und Lugansk berichtet. Es ist nicht klar, in welchem Umfang russische Streitkräfte an den Kämpfen im Donbass beteiligt sind und ob das Ziel darin besteht, die beiden abtrünnigen Provinzen vollständig zu erobern.

Beide hatten 2014 für die Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt, nachdem ein Putsch den gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch gestürzt hatte. Die neue ukrainische Regierung erklärte daraufhin den beiden Provinzen den Krieg, um deren Unabhängigkeitsbestrebungen zu zerschlagen – ein Krieg, der acht Jahre später immer noch andauert und bereits 14.000 Menschenleben gefordert hat.

Neonazigruppen wie der Rechte Sektor und das Asow-Bataillon, die den ukrainischen Faschistenführer Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg verehren, beteiligten sich sowohl am Putsch als auch am andauernden Krieg gegen Lugansk und Donezk.

Eine Frage von „Leben oder Tod“

Die russische Militäraktion folgt auf Forderungen, die Russland im Dezember in Form von Vertragsvorschlägen an die USA und die NATO gerichtet hatte. Diese sahen vor, dass die Ukraine und Georgien der NATO nicht beitreten dürfen, dass US-Raketen in Polen und Rumänien entfernt werden müssen und dass die NATO-Stationierungen in Osteuropa rückgängig gemacht werden müssen.

Die USA und die NATO lehnten die Vorschläge ab und entsandten stattdessen mehr NATO-Truppen nach Osteuropa und rüsteten die Ukraine massiv auf.

In seiner Ansprache am Donnerstagmorgen sagte Putin, dass die Militäroperation, die er starten würde, eine „Frage von Leben und Tod“ für Russland sei, und bezog sich dabei auf die NATO-Osterweiterung seit Ende der 1990er Jahre. Er sagte:

„Für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ist es eine Politik der Eindämmung Russlands, mit offensichtlichen geopolitischen Dividenden. Für unser Land ist es eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Das ist keine Übertreibung, das ist eine Tatsache. Es ist nicht nur eine sehr reale Bedrohung für unsere Interessen, sondern für die Existenz unseres Staates und seine Souveränität. Es ist die rote Linie, über die wir bei zahlreichen Gelegenheiten gesprochen haben. Sie haben sie überschritten.“

Detaillierte Erklärung der Ursachen und Ziele der Operation

Silets Sokalskyi Lvivska-Denkmal für sowjetische Soldaten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gegen Nazi-Invasoren. (Viacheslav Galievskyi/Wikimedia Commons)

In seiner 3.350 Wörter langen Rede legte Putin ausführlich dar, warum er sich für eine Militäraktion entschieden hat und was er sich davon erhofft. Die Rede ist eine vernichtende Kritik an der Politik der USA gegenüber Russland in den letzten 30 Jahren, die in Washington zweifellos auf taube Ohren stoßen wird.

Die westlichen Medien ignorieren die Rede bisher oder tun sie oberflächlich ab. Sie muss jedoch sorgfältig studiert werden, wenn man verstehen möchte, warum Russland diese Militäroperation gestartet hat. Putin einfach nur „Hitler“ zu nennen, wie Nancy Pelosi es am Mittwochabend tat, reicht nicht aus.

Tatsächlich spielt Hitler in Putins Ansprache eine Rolle. So sagte Putin beispielsweise in seiner Ansprache an das ukrainische Militär:

„Eure Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die Nazi-Besatzer gekämpft und unser gemeinsames Mutterland nicht verteidigt, damit die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine ergreifen können. Ihr habt dem ukrainischen Volk den Treueid geschworen und nicht der Junta, dem Gegner des Volkes, der die Ukraine plündert und das ukrainische Volk demütigt.“

Er stellte eine Verbindung zwischen dem Einmarsch der Nazis in Russland und der heutigen Bedrohung durch die NATO her und sagte, dass es diesmal keine Beschwichtigung geben würde:

„Natürlich wirft diese Situation eine Frage auf: Was kommt als Nächstes, was erwartet uns? Wenn wir uns an der Geschichte orientieren, wissen wir, dass die Sowjetunion 1940 und Anfang 1941 große Anstrengungen unternommen hat, um einen Krieg zu verhindern oder zumindest seinen Ausbruch hinauszuzögern. Zu diesem Zweck versuchte die UdSSR, den potenziellen Angreifer bis zum Schluss nicht zu provozieren, indem sie die dringendsten und offensichtlichsten Vorbereitungen, die sie zur Verteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff treffen musste, unterließ oder aufschob. Als sie schließlich handelte, war es zu spät.

Infolgedessen war das Land nicht darauf vorbereitet, der Invasion durch Nazi-Deutschland entgegenzutreten, das unser Mutterland am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung angriff. Das Land konnte den Feind aufhalten und ihn schließlich besiegen, aber der Preis dafür war enorm. Der Versuch, den Aggressor vor dem Großen Vaterländischen Krieg zu beschwichtigen, erwies sich als Fehler, der für unser Volk einen hohen Preis hatte. In den ersten Monaten nach Ausbruch der Feindseligkeiten verloren wir riesige Gebiete von strategischer Bedeutung und Millionen Menschenleben. Wir werden diesen Fehler kein zweites Mal begehen. Wir haben kein Recht dazu.“

Putin sagte, die existenzielle Bedrohung durch die NATO-Erweiterung sei der Hauptgrund für das militärische Vorgehen:

„Unsere größten Bedenken und Sorgen [sind] die grundlegenden Bedrohungen, die verantwortungslose westliche Politiker für Russland von Jahr zu Jahr konsequent, grob und ohne Umschweife geschaffen haben. Ich beziehe mich auf die Osterweiterung der NATO, die ihre militärische Infrastruktur immer näher an die russische Grenze rückt.

Es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren geduldig versucht haben, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Reaktion auf unsere Vorschläge sahen wir uns entweder zynischer Täuschung und Lügen oder Versuchen von Druck und Erpressung ausgesetzt, während die Nordatlantische Allianz trotz unserer Proteste und Bedenken weiter expandierte. Ihre Militärmaschinerie bewegt sich und nähert sich, wie gesagt, unserer Grenze.

Warum passiert das? Woher kommt diese unverschämte Art, von der Höhe ihrer Außergewöhnlichkeit, Unfehlbarkeit und Allzulässigkeit herabzureden? Wie lässt sich diese verächtliche und geringschätzige Haltung gegenüber unseren Interessen und absolut legitimen Forderungen erklären?“

Putin bezeichnete die Amerikaner als „Betrüger“, weil sie über die NATO-Erweiterung gelogen hätten. Er bezog sich auf:

„Versprechen, die NATO nicht einen Millimeter nach Osten auszudehnen. Um es noch einmal zu betonen: Sie haben uns getäuscht oder, um es einfach auszudrücken, sie haben uns zum Narren gehalten. Sicher, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Das mag sein, aber es sollte nicht so schmutzig sein wie jetzt, nicht in diesem Ausmaß. Diese Art von betrügerischem Verhalten widerspricht nicht nur den Grundsätzen internationaler Beziehungen, sondern vor allem auch den allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik.“

Putin sagte, Russland habe schon lange mit dem Westen zusammenarbeiten wollen. „Diejenigen, die nach globaler Dominanz streben, haben Russland öffentlich zu ihrem Feind erklärt. Sie taten dies ungestraft. Täuschen Sie sich nicht, sie hatten keinen Grund, sich so zu verhalten“, sagte er.

Triumphalismus des Kalten Krieges und seine Folgen

Ein US-Soldat durchsucht 2006 das Haus einer Familie im Irak. (Navy-Journalist 1. Klasse Jeremy L. Wood)

Putin sagte, der Zusammenbruch der Sowjetunion habe zu einer Neuaufteilung der Welt und einer Änderung des Völkerrechts und der Normen geführt. Neue Regeln seien erforderlich, aber anstatt dies „professionell, reibungslos, geduldig und mit gebührender Rücksichtnahme und Achtung auf die Interessen aller Staaten zu erreichen, … sahen wir einen Zustand der Euphorie, der durch das Gefühl absoluter Überlegenheit entstanden ist, eine Art moderner Absolutismus, gepaart mit dem niedrigen kulturellen Niveau und der Arroganz derer, die Entscheidungen formulierten und durchsetzten, die nur ihnen selbst dienten.“

Putin sagte dann, dass dieser „Absolutismus“, bei dem die Sowjetunion keine Barriere mehr darstellte, zu ungebremster Aggression der USA führte, angefangen mit den NATO-Bombardierungen Serbiens im Jahr 1999, der Invasion des Irak im Jahr 2003 und dem Engagement der USA in Syrien. Russland hat die von Washington angerichtete Zerstörung zur Kenntnis genommen, auch wenn sie in den Köpfen der Amerikaner offenbar weißgewaschen wurde.

„Zuerst wurde eine blutige Militäroperation gegen Belgrad geführt, ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats, aber mit Kampfflugzeugen und Raketen, die im Herzen Europas eingesetzt wurden. Die Bombardierung friedlicher Städte und lebenswichtiger Infrastrukturen dauerte mehrere Wochen. Ich muss an diese Fakten erinnern, weil einige westliche Kollegen sie lieber vergessen würden, und wenn wir das Ereignis erwähnen, sprechen sie lieber nicht über das Völkerrecht.

Dann waren der Irak, Libyen und Syrien an der Reihe. Der illegale Einsatz militärischer Gewalt gegen Libyen und die Verdrehung aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zu Libyen haben den Staat ruiniert, einen riesigen Stützpunkt des internationalen Terrorismus geschaffen und das Land in eine humanitäre Katastrophe gestürzt, in den Strudel eines Bürgerkriegs, der dort seit Jahren andauert. Die Tragödie, die für Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen nicht nur in Libyen, sondern in der gesamten Region geschaffen wurde, hat zu einer massiven Abwanderung aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa geführt.

Ein ähnliches Schicksal stand auch Syrien bevor. Die Kampfhandlungen, die von der westlichen Koalition in diesem Land ohne Zustimmung der syrischen Regierung oder Sanktionierung durch den UN-Sicherheitsrat durchgeführt wurden, können nur als Aggression und Intervention bezeichnet werden.

Aber das Beispiel, das sich von den oben genannten Ereignissen abhebt, ist natürlich die Invasion des Irak ohne jegliche rechtliche Grundlage. Sie benutzten den Vorwand angeblich zuverlässiger Informationen aus den Vereinigten Staaten über die Anwesenheit von Massenvernichtungswaffen im Irak. Um diese Behauptung zu beweisen, hielt der US-Außenminister öffentlich und für die ganze Welt sichtbar eine Phiole mit weißer Substanz hoch und versicherte der internationalen Gemeinschaft, dass es sich um einen im Irak hergestellten chemischen Kampfstoff handele.

Später stellte sich heraus, dass all dies eine Fälschung und Täuschung war und dass der Irak keine chemischen Waffen besaß. Unglaublich und schockierend, aber wahr. Wir wurden Zeugen von Lügen, die auf höchster staatlicher Ebene erfunden und von der hohen UN-Tribüne aus verkündet wurden. Infolgedessen sehen wir einen enormen Verlust an Menschenleben, Schaden, Zerstörung und einen kolossalen Anstieg des Terrorismus.

Insgesamt scheint es, dass fast überall, in vielen Regionen der Welt, in die die Vereinigten Staaten Recht und Ordnung gebracht haben, dies blutige, nicht heilende Wunden und den Fluch des internationalen Terrorismus und Extremismus verursacht hat.“

Putin sagte in den vergangenen Tagen: „Die NATO-Führung hat unmissverständlich erklärt, dass sie ihre Bemühungen beschleunigen und verstärken muss, um die Infrastruktur des Bündnisses näher an die russischen Grenzen zu bringen. Mit anderen Worten, sie hat ihre Position verschärft. Wir können nicht untätig bleiben und diese Entwicklungen passiv beobachten. Das wäre für uns absolut unverantwortlich.“

Die Ukraine, so sagte er, sei im Wesentlichen zu einem De-facto-NATO-Mitglied geworden, das die größte Bedrohung für Russland darstelle.

„Jede weitere Ausweitung der Infrastruktur des Nordatlantikbündnisses oder die anhaltenden Bemühungen, auf ukrainischem Gebiet militärisch Fuß zu fassen, sind für uns inakzeptabel. Natürlich geht es nicht um die NATO selbst. Sie dient lediglich als Werkzeug der US-Außenpolitik. Das Problem ist, dass in den an Russland angrenzenden Gebieten, die, wie ich anmerken muss, unser historisches Land sind, eine feindliche „Anti-Russland-Bewegung“ Gestalt annimmt. Sie wird vollständig von außen kontrolliert und tut alles, um NATO-Streitkräfte anzuziehen und modernste Waffen zu erhalten.“

Ein Schuss vor den Bug der europäischen Vasallen

Putin kritisierte auch die europäischen Verbündeten Amerikas dafür, dass sie nicht die Stärke der Prinzipien oder die moralische Kraft hätten, sich gegen Washington zu behaupten. Er sagte:

„Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor ein großartiges Land und eine systemprägende Macht. Alle ihre Satelliten sagen nicht nur demütig und gehorsam Ja und plappern sie bei der geringsten Gelegenheit nach, sondern ahmen auch ihr Verhalten nach und akzeptieren begeistert die Regeln, die sie ihnen auferlegen. Daher kann man mit gutem Grund und Zuversicht sagen, dass der gesamte sogenannte Westblock, den die Vereinigten Staaten nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis geformt haben, in seiner Gesamtheit dasselbe „Reich der Lügen“ ist.“

[Lesen Sie den vollständigen Text der Rede.] [Die Websites des Kremls und anderer russischer Regierungsstellen sind nach einem offensichtlichen Cyberangriff nicht erreichbar. Den vollständigen Text der Rede finden Sie hier auf Bloomberg News.]

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden und auf Twitter @unjoe verfolgt werden.

Schlagwörter: Joe Lauria Wladimir Putin

