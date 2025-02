https://www.middleeastmonitor.com/20250220-netanyahu-vows-retaliation-against-gaza-after-hamas-returns-bodies-of-4-israeli-prisoners/



Netanjahu schwört Vergeltung gegen Gaza, nachdem die Hamas die Leichen von vier israelischen Gefangenen zurückgegeben hat

20. Februar 2025Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Außenminister in seinem Büro in Jerusalem am 16. Februar 2025 [EVELYN HOCKSTEIN/POOL/AFP via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schwor am Donnerstag Rache gegen den Gazastreifen, nachdem die Hamas die Leichen von vier israelischen Gefangenen freigegeben hatte, trotz der Anschuldigungen, dass seine anhaltende Weigerung, über ihre Freilassung zu verhandeln, zu ihrem Tod geführt habe, berichtet Anadolu.

Die Hamas übergab die Leichen von Shiri Bibas, ihren beiden Kindern Ariel und Kfir sowie Oded Lifshitz im Süden der Stadt Gaza in Khan Younis im Rahmen eines Waffenstillstands- und Gefangenenaustauschabkommens mit Israel.

Die palästinensische Widerstandsgruppe gab an, dass sie während des 16-monatigen Völkermords an der Enklave bei wahllosen israelischen Luftangriffen getötet wurden.

In seiner ersten Erklärung nach der Übergabe, die von seinem Büro veröffentlicht wurde, erklärte Netanjahu, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza angeklagt ist: „Die Stimme des Bluts unserer Lieben schreit uns vom Boden aus an. Wir müssen mit den verkommenen Mördern abrechnen – und wir werden mit ihnen abrechnen.“

Er sagte: „Die Rückgabe dieser vier Leichen zwingt uns sicherzustellen, dass sich das, was am 7. Oktober passiert ist, nie wiederholt“, was auf seine Absicht hindeutet, den Krieg gegen Gaza wieder aufzunehmen.

LESEN: Hamas übergibt Leichen von 4 Gefangenen, die bei israelischen Bombenangriffen auf Gaza getötet wurden

Die Hamas gab an, dass israelische Streitkräfte für den Tod der Gefangenen verantwortlich seien, indem sie Orte bombardierten, an denen sie festgehalten wurden. Die Gruppe betonte, dass sie die Gefangenen menschlich behandelte und versuchte, sie zu schützen.

Sie wies darauf hin, dass bei denselben israelischen Angriffen, bei denen die vier Gefangenen getötet wurden, auch 17.881 palästinensische Kinder getötet wurden, was die Gruppe als Israels „kriminelle Bombardierung von Gaza“ bezeichnete.

„Netanjahu trauert nun um die Überreste seiner Gefangenen und versucht, sich der Verantwortung für ihren Tod zu entziehen“, sagte die Hamas in einer Erklärung und beschuldigte ihn, die Situation für sein politisches Überleben zu nutzen.

Netanyahus Drohungen gegen Gaza kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die öffentliche Wut über die Rückführung israelischer Gefangener in Särgen zum ersten Mal im Rahmen des Austauschabkommens zunimmt.

Die Gegenreaktion zwang den Premierminister, seine Pläne zur Teilnahme an der Beisetzung der Toten abzusagen, da er befürchtete, dass sich die Optik des Augenblicks gegen ihn wenden würde, wie Medien berichten

Die israelische Opposition hat Netanjahu für die Todesfälle verantwortlich gemacht und argumentiert, er habe einen Gefangenenaustausch monatelang hinausgezögert, um seine fragile Koalition nicht zu gefährden, der rechtsextreme Minister angehören, die auf eine Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen drängen.

Das Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen trat letzten Monat in Kraft und beendete Israels völkermörderischen Krieg, der mehr als 48.300 Opfer, hauptsächlich Frauen und Kinder, gefordert und die Enklave in Trümmer gelegt hat.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ im November Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel droht außerdem ein Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seines Krieges gegen die Enklave.

LESEN: Israel wirft Flugblätter über Gaza ab und bedroht die palästinensische Existenz dort

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …