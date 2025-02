https://www.nachdenkseiten.de/?p=129049

Trump zertrümmert die westlichen Erzählungen zur Ukraine Ein Artikel von: Tobias Riegel

Der US-Präsident stellt sich mit aktuellen Äußerungen in fundamentaler Weise gegen zahlreiche Darstellungen des Ukrainekriegs, die in den letzten Jahren von westlichen Politikern und Journalisten vehement vertreten wurden. Ein propagandistisches Kartenhaus wackelt. Ein Kommentar von Tobias Riegel.

Der US-Präsident Donald Trump hat sich in einem auf Truthsocial veröffentlichten Beitrag zum Ukrainekrieg geäußert. Besonders Trumps Aussage, der ukrainische Präsident sei ein nicht durch Wahlen legitimierter „Diktator“, sorgt für große Aufregung im Lager der Kriegsverlängerer. Weiter unten folgt eine maschinelle Übersetzung im Wortlaut. Albrecht Müller ist heute bereits in diesem Artikel auf einige europäische Reaktionen eingegangen.

Es treffen nicht jeder Satz und jede Aussage zu, die Trump in dem Beitrag zum Ukrainekonflikt schreibt – aber das gilt ja für die „andere Seite“ in noch viel extremerem Maße: Ich weiß nicht, ob es in jüngerer Vergangenheit einen Konflikt gab, bei dem das westliche Publikum in ähnlich konsequenter Weise über so lange Zeit so grundfalsch informiert wurde wie im Fall Ukraine seit 2014 – und das vonseiten fast aller Politiker und etablierter Journalisten in Deutschland. Darum ist es überwiegend zu begrüßen, dass es nun ein „Gegengewicht“ gegen diese monolithische Darstellung gibt, auch wenn dieses Gegengewicht in manchen Aussagen inhaltlich oder stilistisch ebenfalls mit Vorsicht zu genießen ist – unter anderem die Äußerungen, die EU-Gelder für die Ukraine seien „garantiert“, und dazu, wer Kriegsprofiteur sei. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

