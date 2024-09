https://www.commondreams.org/news/netanyahu-iran



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu richtet sich am 30. September 2024 in einer Rede an die iranische Bevölkerung.

(Foto: Büro des israelischen Premierministers/YouTube-Screenshot)

Netanjahu signalisiert nächstes Ziel und sagt dem Iran, dass der Wandel „schneller kommen wird, als die Menschen denken“

Von Brett Wilkins

30. September 2024

Ein Beobachter bemerkte, dass der israelische Premierminister „die Angewohnheit hat, so zu tun, als würde er auf die Menschen in den Ländern zugehen, die er als Nächstes bombardieren will“.

Die Befürchtung, dass Israel eine weitere Eskalation seines Mehrfrontenkrieges im Nahen Osten plane, wuchs am Montag, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine aufgezeichnete Rede an das iranische Volk gerichtet hatte, in der er versprach, dass es bald von seiner derzeitigen Führung „befreit“ sein werde.

In seiner Ansprache an das „edle persische Volk“ in englischer Sprache beschuldigte Netanjahu die theokratischen Herrscher des Iran, die Region „tiefer in die Dunkelheit zu stürzen“.

„Wenn der Iran endlich frei ist – und dieser Moment wird viel früher kommen, als die Menschen denken – wird alles anders sein„, sagte er.

„Er hat englische ‚Ansprachen‘ an die Menschen in Gaza und im Libanon gerichtet, kurz bevor er sie bombardiert hat.“

„Wenn dieser Tag kommt, wird das Terrornetzwerk, das das Regime auf fünf Kontinenten aufgebaut hat, bankrott und zerschlagen sein“, behauptete Netanjahu und fügte hinzu, dass der Iran dann „wie nie zuvor gedeihen“ werde.

Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass solche Ankündigungen des rechtsgerichteten israelischen Führers in der Vergangenheit bereits Angriffe auf die Menschen ankündigten, die er angeblich retten wollte.

„Er hat englische ‚Ansprachen‘ an die Menschen in Gaza und im Libanon gerichtet, kurz bevor er sie bombardiert hat“, sagte Prem Thakker, Reporter bei Zeteo News, in den sozialen Medien.

Trita Parsi, geschäftsführender Vizepräsident des Quincy Institute, einer in den USA ansässigen Denkfabrik für Außenpolitik, äußerte sich ähnlich.

In den letzten Wochen hat Israel den Iran, den Libanon, Syrien, den Jemen, das Westjordanland und Gaza angegriffen – wo sein Vorgehen Gegenstand eines Völkermordprozesses vor dem Internationalen Gerichtshof ist. Mehr als 147.000 Palästinenser wurden von israelischen Streitkräften in Gaza getötet oder verwundet.

Tausende weitere wurden im Libanon getötet oder verletzt, wo die israelischen Streitkräfte (IDF) am Freitag Berichten zufolge von den USA gelieferte 2.000-Pfund-Bomben einsetzten, um Hisbollah-Führer, darunter Generalsekretär Hassan Nasrallah, einen iranischen General und eine unbekannte Anzahl von Zivilisten in den dicht besiedelten südlichen Vororten von Beirut zu töten.

Israel hat den Iran bereits angegriffen und am 31. Juli in Teheran den politischen Hamas-Führer Ismail Haniyeh ermordet. Israel bombardierte im April auch das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien, und tötete dabei sieben Menschen, darunter Diplomaten und den Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, General Mohammad Reza Zahedi.

„Es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann“, behauptete Netanjahu in seiner Rede am Montag bedrohlich.

Netanjahus Rede fiel mit der Ansammlung von IDF-Panzern an der israelischen Grenze zum Libanon zusammen, was Ängste vor einer möglichen Bodeninvasion schürte.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant wandte sich an einige dieser IDF-Truppen in der Nähe der libanesischen Grenze und sagte: „Um die Rückkehr der israelischen Gemeinden im Norden zu gewährleisten, werden wir alle unsere Fähigkeiten einsetzen, und dazu gehören auch Sie.“

Hunderttausende Israelis und Libanesen haben ihre Häuser aufgrund der grenzüberschreitenden Kämpfe zwischen der IDF und der Hisbollah evakuiert. Die Hisbollah hatte Israel nach dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober und der massiven Vergeltung Israels aus Solidarität mit Gaza mit Raketen, Drohnen und anderen Waffen angegriffen.

Auf die Frage während einer Pressekonferenz am Montag, ob er mit der Invasion Israels im Libanon „einverstanden“ sei, sagte US-Präsident Joe Biden – dessen Regierung Israel diplomatische Rückendeckung und Milliarden Dollar an Waffen zur Verfügung gestellt hat: „Ich bin damit einverstanden, dass sie aufhören. Wir sollten jetzt einen Waffenstillstand haben.“

Israel ist 1978, 1982 und 2006 in den Libanon einmarschiert und hat dabei Zehntausende Zivilisten getötet und verwundet. Von 1982 bis 2000 besetzten israelische Streitkräfte den Südlibanon.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian sagte während einer Regierungssitzung am Sonntag, dass Teheran eine „entschlossene“ Antwort auf die Ermordung Nasrallahs durch Israel geben müsse.

„Dieses Verbrechen hat einmal mehr bewiesen, dass dieses kriminelle Regime sich an keine der internationalen Grundsätze und Regeln hält“, sagte Pezeshkian über Netanyahus rechtsextreme Regierung, wie aus iranischen Medienberichten hervorgeht.

Am Montag besuchte Pezeshkian das Teheraner Büro der Hisbollah und trug sich in ein Gedenkbuch zu Ehren von Nasrallah ein.

„Die USA und die Unterstützer des zionistischen Regimes haben der Welt gezeigt, wie Menschenrechte, Menschenwürde und internationale Vorschriften verletzt werden“, schrieb er.

