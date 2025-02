https://www.middleeastmonitor.com/20250221-netanyahu-storms-palestinian-home-in-tulkarm-refugee-camp/



Netanjahu stürmt palästinensisches Haus im Flüchtlingslager Tulkarm

21. Februar 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Freitag, dem 7. Februar 2025, im US-Kapitol. [Tom Williams/CQ Roll Call/Getty Images]

In Begleitung von Soldaten betrat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Freitag ein palästinensisches Haus im Flüchtlingslager Tulkarem im nördlichen Westjordanland, berichteten die israelischen Staatsmedien.

Die israelische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt KAN veröffentlichte ein Foto von Netanjahu in dem Haus zusammen mit israelischen Militäroffizieren.

Den verfügbaren Daten zufolge war Netanjahus letzter öffentlich angekündigter Besuch im Westjordanland im September 2024, als er die jordanische Grenze im östlichen Teil des Gebiets bereiste.

Sein Besuch fand nur wenige Stunden nach dem Besuch des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz statt, der während seiner eigenen Tour durch das Gebiet dasselbe Haus betrat.

Das Bild zeigt auch israelische Soldaten, die eine israelische Flagge an einer der Hauswände anbringen.

Netanjahu kündigte auch eine neue Militäroperation im Westjordanland an, nachdem es am Vortag in Israel zu einer Reihe von Explosionen in Bussen gekommen war.

Am Donnerstag explodierten mehrere Sprengkörper in Bussen in Bat Yam und Holon in der Nähe von Tel Aviv, lösten Brände aus, verursachten jedoch keine Verletzungen. Die israelische Polizei hat noch keine palästinensische Gruppe für die Anschläge verantwortlich gemacht.

„Wir zerstören ganze Straßenzüge, schalten Militante aus, und ich habe Verstärkung in der Westbank sowie zusätzliche Militäroperationen angeordnet“, sagte Netanjahu in einer von seinem Büro veröffentlichten aufgezeichneten Erklärung aus Tulkarem.

Er fügte hinzu, dass die Militäraktion darauf abzielt, die Infrastruktur der bewaffneten palästinensischen Gruppen zu zerschlagen.

Seit fast zwei Monaten führen israelische Streitkräfte Militäroperationen in Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland durch, insbesondere in Dschenin, Tulkarem und Tubas.

Am Freitag zuvor hatte die israelische Armee die Entsendung von drei zusätzlichen Bataillonen in das Westjordanland angekündigt, nachdem Netanjahu eine „starke Operation“ angeordnet hatte.

Palästina in dieser Woche: Wird Gaza als Geisel für Netanjahus Verstöße genommen?

