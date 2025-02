https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/less-7-percent-pre-genocide-water-levels-available-gaza



Weniger als 7 Prozent des Wasserspiegels vor dem Genozid sind in Gaza verfügbar

Nora Barrows-Friedman

21. Februar 2025

Vertriebene Palästinenser leben in provisorischen Zelten zwischen den Trümmern von Gebäuden, die bei israelischen Angriffen zerstört wurden, Beit Lahiya, Gaza, 19. Februar.

Omar Ashtawy

Das Folgende ist ein Auszug aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams vom 20. Februar. Sehen Sie sich die gesamte Folge hier an.

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 19. Januar hat Israel mehr als 260 Verstöße gegen die Waffenstillstandsbedingungen begangen.

Laut palästinensischen Sicherheitsquellen umfassen diese Verstöße Angriffe auf Palästinenser, die in ihre Häuser zurückkehren, Angriffe auf zivile Fahrzeuge und schweres Gerät, Überfälle und Planierraupeneinsätze in den östlichen Gebieten, die Zerstörung von Häusern in der südlichen Stadt Rafah, das Fliegen von Drohnen über Gaza außerhalb der in den Bedingungen des Abkommens festgelegten Zeiten und die Durchführung von mehr als 130 Flugeinsätzen.

Euro-Med Human Rights Monitor dokumentierte diese Woche, dass israelische Quadrocopter-Drohnen aufgezeichnete Nachrichten sendeten, um die Palästinenser in Gaza zu bedrohen und zu verängstigen. Einige der Nachrichten warnen vor einer „zweiten und dritten Nakba“, womit die Vertreibung der Palästinenser von ihrem Land im Jahr 1948 gemeint ist.

Ismail al-Thawabta, der Generaldirektor des Medienbüros der Regierung von Gaza, erklärte, dass Gaza immer noch auf die Ankunft von provisorischen Unterkünften und Notunterkünften für vertriebene Familien wartet, zu deren Einreise Israel im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens verpflichtet ist.

Schwere Maschinen, darunter Bulldozer und Erdbewegungsmaschinen, die für die Beseitigung der Trümmer und die Reparatur wichtiger Infrastrukturen benötigt werden, werden von Israel ebenfalls an den Grenzübergängen aufgehalten. Al-Thawabta teilte der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu mit, dass Israel nur sechs kleine Fahrzeuge zur Beseitigung von Trümmern aus dem Gazastreifen zugelassen habe, während die Einreise von Hunderten weiteren dringend benötigten Fahrzeugen verhindert werde.

Er sagte, dass Gaza mindestens 500 Fahrzeuge mit schwerem Gerät benötigt, darunter Bulldozer, Bagger und Kräne.

Und das Ausmaß der Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen ist enorm.

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten in Gaza veröffentlichte diese Woche einen umfassenden Bericht, in dem das Ausmaß der katastrophalen Zerstörung von Wohnhäusern und Wohnungen in der gesamten Enklave durch Israel seit Oktober 2023 bewertet wird.

Dem Ministerium zufolge wurden etwa 170.000 Wohneinheiten zerstört und 80.000 Wohneinheiten sind weiterhin unbewohnbar. Die Zahl der vollständig zerstörten oder schwer beschädigten Wohneinheiten wird voraussichtlich 280.000 übersteigen.

Unterdessen berichtet die internationale Hilfsorganisation Oxfam, dass Israel sich weigert, die notwendigen Lieferungen zur Reparatur oder zum Ersatz der fast 1.700 Kilometer zerstörten Wasser- und Abwassernetze zu genehmigen.

Oxfam erklärte diese Woche, dass „die Lage weiterhin äußerst düster und gefährlich kritisch ist, insbesondere in den Gouvernements Nord-Gaza und Rafah“.

Weniger als 7 Prozent der Wasservorräte, die vor dem Genozid zur Verfügung standen, sind für die Menschen verfügbar, was laut der Gruppe die Ausbreitung von durch Wasser übertragenen Krankheiten begünstigt.

„Da die fragilen Waffenstillstandsverhandlungen auf der Kippe stehen, würde jede erneute Gewalt oder Unterbrechung der Treibstoffversorgung und der ohnehin unzureichenden Hilfe eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit auslösen“, so Oxfam.

Angriffe auf palästinensische Sicherheitskräfte

Gleichzeitig greift Israel weiterhin Helfer und Sicherheitskräfte an und tötet sie, die die Hilfslieferungen nach Gaza begleiten.

Am Sonntag richtete sich Israel gegen Polizeibeamte, die östlich von Rafah die Verteilung der Hilfsgüter sicherten.

In einer Stellungnahme erklärte die Hamas, dass der Luftangriff einen weiteren schweren Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen darstelle.

„Dieses Verbrechen und dieser Verstoß gegen den Waffenstillstand sind ein weiterer Beleg dafür, dass die Besatzungsmacht sich weiterhin weigert, die Bedingungen des Abkommens einzuhalten. Das jüngste Beispiel dafür ist die heutige Erklärung der Besatzungsmacht, dass sie die Einfuhr von Wohnmobilen und schweren Maschinen nicht zulassen wird, obwohl sie sich zuvor dazu verpflichtet und die Vermittler Ende letzter Woche über diese Vereinbarung informiert hatte“, erklärte die Hamas.

Dr. Hussam Abu Safiya in Handschellen

Israelische Medien veröffentlichten am Mittwoch ein Video, in dem bewaffnete und maskierte israelische Wachen den Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya, einen Kinderarzt, in Handschellen und Fußfesseln führen, angeblich zum Ofer-Gefängnis, wo er seit Anfang Januar festgehalten wird.

Abu Safiya wurde am 27. Dezember von israelischen Soldaten zusammen mit seinen Kollegen und Patienten aus seinem Krankenhaus entführt.

Der israelische Fernsehsender 13 strahlte ein Interview mit Abu Safiya im Gefängnis aus und hat laut seiner Familie seine Aussagen „absichtlich umformuliert und verzerrt“.

Abu Safiyas Familie fügte hinzu: „Das von den israelischen Medien ausgestrahlte Filmmaterial unseres Vaters, Dr. Husam Abu Safiya, des Direktors des Kamal-Adwan-Krankenhauses, ist eine weitere Form des psychologischen Terrors, der zu der Folter hinzukommt, die er in den letzten zwei Monaten erlitten hat. Es spiegelt auch eine klare Medienverzerrung durch die Manipulation und Verfälschung seiner Aussagen wider.“

Ein Monat Angriff auf das Westjordanland

Mit Blick auf das besetzte Westjordanland berichtet Tamara Nassar von The Electronic Intifada, dass neben Israels systematischen Kampagnen zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern im Rahmen eines weit verbreiteten, massiven Angriffs, der als Operation Iron Wall bezeichnet wird, auch die koloniale Siedlungsausweitung beschleunigt wird.

Nassar schreibt, dass im Flüchtlingslager Dschenin beispielsweise Zeugenaussagen von Bewohnern vorliegen, die vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen gesammelt wurden und denen von israelischen Streitkräften mitgeteilt wurde, dass sie nicht in das Flüchtlingslager zurückkehren dürften.

Einige Bewohner berichteten, dass ihnen von israelischen Streitkräften gesagt wurde, sie sollten das Flüchtlingslager „vergessen“.

Die Agentur berichtete sogar, dass sie Fotos aus dem Flüchtlingslager Dschenin erhalten habe, die „frisch planierte Straßen mit neuen Schildern zeigen, die anscheinend mehrere Straßen hebräisch benennen“.

Nassar fügt hinzu, dass Israel während der israelischen Militäroperation „Eiserne Wand“, die sich ihrem einmonatigen Ende nähert, nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros mindestens 44 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und viele weitere verletzt hat. Andere Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Getöteten höher ein.

Der Militäreinsatz, eine koordinierte Aktion, an der das israelische Militär, der inländische Geheimdienst Shin Bet und die israelische Grenzpolizei beteiligt sind, umfasst den Einsatz israelischer Scharfschützen in Wohngebieten, Hausdurchsuchungen, die Verhaftung von Jugendlichen, Luftangriffe und die Zerstörung von Gebäuden und kritischer Infrastruktur wie Wasser-, Strom- und Abwassersystemen.

Israelische Streitkräfte töteten am 12. Februar ein palästinensisches Kind im Flüchtlingslager Nur Shams und beschlagnahmten anschließend seinen Leichnam.

Ein 15-jähriger palästinensischer Junge starb am 17. Februar an den Verletzungen, die er drei Wochen zuvor erlitten hatte, als er von einem Splitter getroffen wurde, der von einem israelischen Drohnenangriff auf ein in der Nähe befindliches Fahrzeug stammte.

In der Zwischenzeit hat Israel mehrere Schulen für palästinensische Kinder in Flüchtlingslagern im Westjordanland angegriffen, um die Schließung der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) zu erreichen.

Im besetzten Jerusalem führte die israelische Polizei am Dienstag eine Razzia in der Jerusalem Elementary School in Silwan, direkt vor den Toren der Altstadt, durch.

Zeugen zufolge verhörten israelische Streitkräfte während des Angriffs Schulverwalter, darunter auch den Schulleiter. Eine Jungenschule im Stadtteil Wadi al-Joz wurde ins Visier genommen, als israelische Streitkräfte Schüler von ihren Schulbänken vertrieben und das Personal zwangen, die Schule zu schließen.

Israelische Truppen überfielen und stürmten auch eine Berufsschule im Flüchtlingslager Qalandiya und feuerten Tränengas und Schallbomben ab, während 350 Schüler und 30 Mitarbeiter anwesend waren.

Widerstandsfähigkeit hervorheben

Schließlich wollten wir, wie immer, Bilder von Menschen teilen, die nach der 15-monatigen Zerstörungskampagne Israels Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Am vergangenen Wochenende wurde der 22-jährige Adel Tayseer Sobeih im Rahmen des Gefangenenaustauschs aus israelischer Haft entlassen. Er war im März 2024 von israelischen Streitkräften aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt entführt worden.

Laut Al Jazeera wurde er irgendwann während seiner elfmonatigen Haft 50 Tage lang an ein Krankenhausbett gekettet.

Er berichtet von Misshandlungen und Folter durch israelische Streitkräfte und sagt, dass ihm aufgrund schwerer Folterungen gegen seinen Willen ein Bein amputiert wurde.

Adel sagt, er könne nicht glauben, dass er wieder in Gaza sei. Er sagt, die Israelis hätten ihm immer wieder gesagt, dass Gaza „am Ende“ sei, und er könne nicht glauben, dass es hier noch Menschen gibt, die noch am Leben sind.

„Noch gestern haben sie gesagt, dass Gaza am Ende ist“, sagt er. ‚Lang lebe Palästina, wir haben das Ego ganz Israels gebrochen, wir danken seinen Menschen, seinen Frauen, seinen Männern, seinen Kindern.“

Und die Journalistin und Forscherin Maha Husseini filmte diese Szene von der Küste Gazas aus mit der Bildunterschrift: ‘Guten Morgen aus Gaza.“

Übersetzt mit Deepl.com

