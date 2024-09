https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/belgium-drops-terror-charge-case-involving-israeli-weapons-firm



Belgien lässt Anklage wegen Terrorismus im Zusammenhang mit israelischer Waffenfirma fallen

Von David Cronin

5 September 2024

Freddy Versluys vertritt den israelischen Waffenkonzern Elbit in Belgien. (Abaca Press)

Belgien hat in aller Stille einen Fall heruntergestuft, bei dem es um eine Fabrik im Besitz des größten israelischen Waffenherstellers ging.

Später in diesem Monat wird ein Prozess über einen Vorfall in der OIP-Fabrik in Oudenaarde, nahe der flämischen Stadt Gent, beginnen. OIP ist eine Tochtergesellschaft des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems.

Im August 2022 wurden Berichten zufolge zwei Militärfahrzeuge auf dem Parkplatz von OIP zerstört, als Molotowcocktails auf sie geworfen wurden. Am Tatort wurde der Slogan „shut Elbit down“ gefunden.

Kurz darauf erklärte die belgische Staatsanwaltschaft, dass ein Mann, der im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen wurde, wegen Brandstiftung in terroristischer Absicht angeklagt sei.

Der Mann steht zwar immer noch auf einer Beobachtungsliste der belgischen Koordinierungsstelle für Bedrohungsanalysen, doch die Anklage gegen ihn wurde geändert.

Der Mann wird nicht mehr beschuldigt, in terroristischer Absicht gehandelt zu haben. Stattdessen wird er nun wegen Brandstiftung an den Militärfahrzeugen und wegen versuchter Brandstiftung am OIP-Gebäude angeklagt.

Der Vorfall ereignete sich nachts, als das Gebäude unbewohnt war, und niemand wurde dabei verletzt.

Nach seiner Verhaftung verbrachte der Mann mehr als zwei Monate in Untersuchungshaft.

Neben der für den 25. September anberaumten Anhörung zu dem Vorfall wird Anfang nächsten Monats eine weitere Anhörung erwartet.

Bei der zweiten Anhörung wird es um eine Klage des belgischen Militärs gehen, dem die auf dem OIP-Gelände zerstörten Fahrzeuge gehören. Das Militär fordert eine Entschädigung von mehr als 2 Millionen Dollar.

Zu den von OIP erbrachten Dienstleistungen gehört die Aufrüstung von Kampffahrzeugen.

Die Bemühungen des belgischen Militärs um eine Entschädigung werfen ernsthafte Fragen darüber auf, warum es derartige Dienstleistungen von einer israelischen Tochtergesellschaft in Anspruch genommen hat.

OIP gehört zu einem israelischen Waffenkonzern, der direkt von Verbrechen gegen das palästinensische Volk profitiert hat. Dennoch sind die Verbindungen zwischen OIP und Elbit in Belgien so etwas wie ein Tabu.

Petra De Sutter, die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes, stammt aus Oudenaarde, wo OIP seinen Hauptsitz hat. Obwohl sie sich gegen den Völkermord im Gazastreifen ausgesprochen hat, hat sie sich – zumindest in der Öffentlichkeit – nicht dazu geäußert, dass ihre Heimatstadt eine israelische Waffenfabrik beherbergt.

Waffenhändler spielt Opfer

Freddy Versluys, der Leiter von OIP, hat sich in letzter Zeit in die Opferrolle begeben.

Als das Werk in Oudenaarde im Dezember letzten Jahres von Aktivisten mit Farbe besprüht wurde, beschuldigte Versluys sie des Vandalismus.

Versluys hat immer wieder betont, dass es einige Jahrzehnte her ist, dass die belgischen Behörden ihm Genehmigungen für den Export nach Israel erteilt haben. Offizielle Berichte über Waffenexporte, die von der Regierung in Flandern – dem niederländischsprachigen Teil Belgiens – veröffentlicht wurden, lassen Zweifel an seinen Beteuerungen und deren Wahrheitsgehalt aufkommen.

In den Berichten werden die Hersteller von Waffen und deren Komponenten, die nach Israel geliefert wurden, nicht genannt. Die Beschreibung dieser Exporte ähnelt jedoch stark der Beschreibung der Produkte von OIP.

Es sollte auch nicht vergessen werden, dass Elbit seit mehr als 20 Jahren Eigentümer von OIP ist. Durch die Übernahme des Unternehmens fasste Elbit in Europa Fuß, wo es später seine Aktivitäten ausbaute.

Bei der Bekanntgabe seiner jüngsten Quartalsergebnisse erklärte Elbit, dass es seine Unterstützung für Israel während des derzeitigen Krieges gegen den Gazastreifen verstärkt habe. Elbit fügte hinzu, dass es gleichzeitig seine „Aktivitäten auf dem internationalen Markt, auch durch seine lokalen Tochtergesellschaften“ fortsetze.

OIP ist eine solche Tochtergesellschaft – auch wenn Freddy Versluys versucht, sich von Israel zu distanzieren.

Belgien ist entlang sprachlicher Grenzen geteilt. Was die niederländisch- und französischsprachigen Behörden jedoch eint, ist die Tatsache, dass beide die Verbrechen Israels gegen die Menschlichkeit geduldet haben.

Durch akribische Recherchen haben Kriegsgegner aufgedeckt, dass seit Beginn der völkermörderischen Bombardierung des Gazastreifens im vergangenen Oktober mehr als 70 Tonnen für Israel bestimmte Munition über den wallonischen Flughafen Lüttich transportiert wurden. Die Enthüllungen waren so peinlich, dass die wallonische Regierung ein Schlupfloch schloss, das Flugzeugen mit Waffen an Bord eine Zwischenlandung in Lüttich erlaubte, sofern die Waffen an Bord blieben.

Mit der Schließung der Lücke ist die Angelegenheit noch nicht erledigt. Da Lüttich als Drehkreuz für die israelische Challenge Airlines dient, wäre es naiv zu glauben, dass alle Aktivitäten des Flughafens plötzlich harmlos geworden sind.

