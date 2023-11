Warum Angelina Jolie „ermordete Familien“ beklagt, nicht Gaza-„Tragödie“ David Goeßmann

Mediensplitter (51): Oscar-Preisträgerin sagt: Israel begeht schwere Verbrechen. In Tel Aviv ist das eine Schlagzeile, deutsche Medien winden sich. Über Denkverbote.

Am Mittwoch postete die prominente Schauspielerin, Oscar-Preisträgerin und ehemalige Botschafterin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR eine Nachricht auf Instagram. Darin kritisiert sie Israel und diejenigen Staaten, die sich hinter die Netanjahu-Regierung stellen und einen Waffenstillstand blockieren, in klaren und unmissverständlichen Worten.

Hier der Post in ganzer Länge:

Es handelt sich um die vorsätzliche Bombardierung einer eingeschlossenen Bevölkerung, die nirgendwo hin fliehen kann. Der Gazastreifen ist seit fast zwei Jahrzehnten ein Freiluftgefängnis und entwickelt sich schnell zu einem Massengrab. 40 Prozent der Getöteten sind unschuldige Kinder. Ganze Familien werden ermordet. Während die Welt zuschaut und mit aktiver Unterstützung vieler Regierungen werden Millionen palästinensischer Zivilisten – Kinder, Frauen, Familien – kollektiv bestraft und entmenschlicht, während ihnen gleichzeitig Lebensmittel, Medikamente und humanitäre Hilfe völkerrechtswidrig vorenthalten werden. Indem sie sich weigern, einen humanitären Waffenstillstand zu fordern und den UN-Sicherheitsrat daran hindern, beiden Parteien einen solchen aufzuerlegen, machen sich die führenden Politiker der Welt mitschuldig an diesen Verbrechen.

In Israel wurde darüber breit und prominent berichtet. Die führende Tageszeitung Haaretz titelte: „Angelina Jolie kritisiert Israels ‚vorsätzliche Bombardierung der eingeschlossenen Bevölkerung‘ in Gaza“. Weiter heißt es: „In einem Instagram-Post kritisiert Jolie Israels ‚vorsätzliche Bombardierung‘ von ‚Kindern, Frauen und Familien‘, denen ‚gegen internationales Recht Lebensmittel, Medikamente und humanitäre Hilfe vorenthalten werden‘.“

Der Bericht von The Times of Israel trägt die Schlagzeile: „Angelina Jolie: Israelische Angriffe in Gaza sind ‚gezielte Bombardierung der Bevölkerung, Mord‘“. Auch in diesem Artikel werden die zentralen Vorwürfe gegen Israel und die Komplizenschaft der Unterstützerstaaten wiedergegeben: Absichtliche Bombardierung von Zivilisten, Mord an ganzen Familien, humanitäre Totalblockade an Bevölkerung, Bruch internationalen Rechts, Blockade einer Waffenruhe, Verbrechen.Weiterlesen bei telepolis.de