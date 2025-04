https://www.aljazeera.com/news/2025/4/10/netanyahu-slams-reservists-urging-end-to-gaza-war-as-army-warns-dismissal



Netanjahu unterstützt Entlassung israelischer Reservisten, die ein Ende des Gaza-Krieges fordern

Rund 1.000 aktive und pensionierte Piloten der israelischen Luftwaffe unterzeichnen einen Brief, in dem es heißt, der Gaza-Krieg diene nur „politischen Interessen“.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte in einer Stellungnahme, der Premierminister unterstütze die Entscheidung des Generalstabschefs der Armee, Eyal Zamir (links) [Datei: Sebastian Scheiner/EPA]

Veröffentlicht am 10. April 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat etwa 1.000 aktive und pensionierte Reservisten der israelischen Luftwaffe, die in einem Brief ein Ende des Krieges in Gaza forderten, als „marginal und extremistisch“ bezeichnet und sich für die Entlassung der diensthabenden Piloten ausgesprochen.

In einer am Donnerstag auf X veröffentlichten Erklärung teilte Netanyahus Büro mit, dass der Premierminister „die Entscheidung“ des Verteidigungsministers und des israelischen Generalstabschefs „unterstützt, diejenigen zu entlassen, die den Brief unterzeichnet haben“.

Das Dokument, das in Israel einen politischen Aufruhr auslöste, forderte alle israelischen Bürger auf, ein Ende des Krieges zu fordern, und warnte, dass die Bombardierung des Gazastreifens die in der Enklave festgehaltenen israelischen Gefangenen in Gefahr bringe.

„Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, kann nur ein [Waffenstillstands-]Abkommen die Geiseln sicher zurückbringen, während militärischer Druck hauptsächlich dazu führt, dass die Geiseln getötet werden und unsere Soldaten in Gefahr geraten„, sagten die Soldaten.

„Derzeit dient der Krieg hauptsächlich politischen und persönlichen Interessen, nicht Sicherheitsinteressen“, fügte das Dokument hinzu.

Netanjahu sagte, dass „Äußerungen, die das Militär schwächen und unsere Feinde im Krieg stärken, unverzeihlich sind“.

„Dies ist eine marginale und extremistische Gruppe, die erneut versucht, die israelische Gesellschaft von innen heraus zu spalten“, fügte er hinzu und beschuldigte sie, die Regierung stürzen zu wollen. “Sie haben bereits vor dem 7. Oktober versucht, dies zu tun, und die Hamas interpretierte den Aufruf, den Dienst zu verweigern, als Schwäche.“

Laut israelischen Medien fordert der Brief keine allgemeine Dienstverweigerung, sondern fordert israelische Beamte auf, der Freilassung von Gefangenen Vorrang vor der Fortsetzung des tödlichen Krieges einzuräumen.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass sich unter den Unterzeichnern viele aktive Reservisten befinden, darunter hochrangige Offiziere und Piloten, sowie andere, die nicht mehr im aktiven Reservedienst sind.

Der Bericht fügte hinzu, dass nach der Veröffentlichung des Dokuments Militärbeamte die Unterzeichner anriefen und sie auf Befehl des Kommandanten der israelischen Luftwaffe, Tomer Bar, aufforderten, ihre Unterschrift zurückzuziehen

Bar drohte auch damit, dass die Reservistenpiloten, die den Brief unterzeichnet hatten, vom Dienst ausgeschlossen würden, so der öffentlich-rechtliche israelische Sender Kan.

Haaretz berichtete, dass nur 25 ihre Unterschriften zurückgezogen hätten, während acht weitere aus Protest unterschrieben hätten.

Die Zeitung berichtete später, dass Israels Militärstabschef Eyal Zamir und der Kommandeur der Luftwaffe Bar beschlossen hätten, die Reservisten zu entlassen.

Es ist unklar, wann die Entlassung in Kraft treten würde

Kritiker werfen Netanjahu vor, den Krieg zu verlängern, um sein Kabinett intakt zu halten und Premierminister zu bleiben.

Auch die Familien der israelischen Gefangenen und ihre Unterstützer fordern Netanjahu auf, einen Waffenstillstand mit der Hamas zu erreichen und den Weg für die Freilassung der Gefangenen zu ebnen.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gibt an, dass im israelischen Krieg gegen Gaza mindestens 50.846 Palästinenser getötet und 115.729 verwundet wurden. Das Medienbüro der Regierung der Enklave hat die Zahl der Todesopfer auf über 61.700 aktualisiert und erklärt, dass Tausende von Menschen, die unter den Trümmern vermisst werden, vermutlich tot sind.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

