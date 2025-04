https://www.palestinechronicle.com/a-fathers-fight-abdallah-tamimis-story-of-imprisonment-and-survival/



Der Kampf eines Vaters: Abdallah Tamimis Geschichte von Gefangenschaft und Überleben

10. April 2025

Abdallah Tamimi wurde kürzlich aus israelischen Gefängnissen entlassen. (Foto: Tamar Fleishman, Palestine Chronicle)

Von Tamar Fleishman

Abdallah Tamimi verbrachte ein Jahr unter harten Bedingungen in einem israelischen Gefängnis und ertrug Hunger und Misshandlungen – dies ist sein schmerzhaftes Zeugnis, verfasst von Tamar Fleishman von der „Palestina Chronicle“.

Abdallah Tamimi wurde vor etwa anderthalb Monaten nach einem Jahr im Gefängnis freigelassen. Während des gesamten Jahres hatten seine Familie und Freunde keine Ahnung, warum er inhaftiert war. Jetzt spricht Abdallah und erzählt seine Geschichte – langsam, aber sehr detailliert.

Er erinnert sich an jeden Moment – den Hunger, die Demütigung, die Schläge, jede magere Portion Essen und die fehlende medizinische Versorgung.

Seine Beine und seine Brust sind vernarbt und voller Blutergüsse, Wunden, die noch nicht von den Schlägen seiner Entführer verheilt sind.

Abdallah wurde festgenommen, weil er in den sozialen Medien über die Gräueltaten in Gaza geschrieben hatte. Für die Behörden machte ihn das in ihren Augen zu einem Sympathisanten der Hamas – in den Augen derer, die Gesetze erlassen und das Leben der Palästinenser kontrollieren.

In den ersten Monaten wurde er im Ofer-Gefängnis festgehalten, wo er einen Scheinprozess durchlief. Und ich sage „Schein“, weil das Verfahren nicht direkt war – es wurde per Videoanruf, Zoom oder einem anderen Fernsystem durchgeführt. Danach wurde er in ein Gefängnis im Negev verlegt, wo er bis zu seiner Freilassung blieb.

Als Abdallah schließlich freigelassen wurde, war seine Familie von seinem Aussehen schockiert. Seine Mutter weinte, und sein Vater, der ihn kaum wiedererkannte, sagte: „Das ist nicht Abdallah.“

Er sah so anders aus. Als er verhaftet wurde, wog er etwa 100 Kilogramm. Jetzt wog er nur noch 60 Kilogramm.

Aber er war es. Ausgehungert und geschlagen. Unmittelbar nach seiner Freilassung wurde er in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht, wo er unter Aufsicht medizinisch versorgt und ernährt wurde.

Ich nenne es Aushungern. Der verantwortliche Minister – der Kahanist Itamar Ben-Gvir – nennt es eine Regierung, die einsperrt.

Ich habe nicht zu viele Fragen gestellt. Die Zeit wird kommen, dass die ganze Geschichte erzählt wird.

Was Abdallah nachts wach hält, ist die Tatsache, dass sein Sohn Moustafa (benannt nach seinem Großvater) vor vier Jahren im Hadassah-Krankenhaus (in Israel) operiert wurde, wo die Ärzte ihm ein Gerät neben dem Ohr implantierten.

Er muss sich jährlich untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, aber jetzt kann sein Vater aufgrund von Beschränkungen nicht nach Israel einreisen – und der Rest der Familie auch nicht. Moustafas Gehör beginnt sich bereits zu verschlechtern. Was wird mit ihm geschehen?

Ich habe mich wegen Moustafa an „Physicians for Human Rights“ gewandt, in der Hoffnung, dass sie helfen können.

(Übersetzt von Tal Haran)

– Als Mitglied von Machsomwatch dokumentiert Tamar Fleishman Ereignisse an israelischen Militärkontrollpunkten zwischen Jerusalem und Ramallah. Ihre Berichte, Fotos und Videos sind auf der Website der Organisation zu finden: www.machsomwatch.org. Sie ist auch Mitglied der „Coalition of Women for Peace“ und Freiwillige bei „Breaking the Silence“. Tamar Fleishman ist Korrespondentin von „The Palestine Chronicle“ am Qalandiya-Kontrollpunkt.

Übersetzt mit Deepl.com

