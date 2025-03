https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/bypassing-netanyahu-smart-it-doesnt-erase-trumps-bigotry



Netanjahu zu umgehen ist klug, aber es löscht Trumps Bigotterie nicht aus

Michael F. Brown

Power Suits

14. März 2025

Präsident Donald Trump mit Adam Boehler, jetzt sein Geiselnbeauftragter, im April 2020. (Stefani Reynolds / CNP/AdMedia)

Adam Boehler, der Geiselnahme-Gesandte von Präsident Donald Trump, der vielleicht zum Zeitpunkt des Lesens dieses Artikels noch offiziell im Amt ist, sagte am Sonntag gegenüber Jake Tapper von CNN, dass die USA „kein Agent Israels“ seien.

In dem Interview bestätigte Boehler, dass der Präsident den beispiellosen Gesprächen mit Hamas-Vertretern in diesem Jahrhundert zugestimmt hat. Laut The Jerusalem Post traf sich Boehler am 4. März in Doha mit Khalil al-Hayya, dem Leiter des Hamas-Verhandlungsteams, und zuvor mit anderen hochrangigen Hamas-Vertretern. Er würde ein weiteres Treffen mit Hamas-Vertretern nicht ausschließen, obwohl Außenminister Marco Rubio am Montag erklärte, dass Boehlers Bemühungen eine „Einmaligkeit“ seien und dass sie „bis jetzt keine Früchte getragen haben. Das bedeutet nicht, dass es falsch war, es zu versuchen.“

Tapper merkte an, dass der Journalist Barak Ravid von Axios berichtete, der israelische Spitzenbeamte Ron Dermer habe Boehler in einem „angespannten Telefongespräch“ dringend davon abgeraten, mit der Hamas zu sprechen.

Boehler sagte, er habe „Verständnis“ für Dermers Position.

„Er hat jemanden, den er nicht gut kennt, der direkten Kontakt zur Hamas hat. Vielleicht würde ich sie treffen und sagen: Seht mal, denen wachsen keine Hörner aus dem Kopf. Das sind eigentlich Typen wie wir. Das sind ziemlich nette Typen.“

Natürlich hat Boehler nicht wirklich gesagt, dass der Hamas keine „Hörner aus dem Kopf wachsen“ oder dass sie „ziemlich nette Typen“ seien, aber so wurde es in einigen Kreisen interpretiert.

Tapper versäumte es, nachzufragen, ob Boehler die Hörner-Metapher widerlegen würde.

Die grammatikalischen Implikationen von Boehlers Bemerkungen – „ziemlich nette Kerle“ – waren so unklar, dass der Gesandte am Sonntag versuchte, sie zu klären, indem er im Trumpschen Stil über die Hamas twitterte: „Sie sind per definitionem BÖSE Menschen.“

Das Treffen des Gesandten mit al-Hayya war aufschlussreich, da Boehler erst letzten Monat Drohungen von Rubio gegen die Hamas geteilt hatte. „Die Hamas kann versuchen, Außenminister Rubio und Präsident Trump zu ignorieren, aber ich garantiere, dass das ein großer Fehler ist“, twitterte Boehler.

Rubio hatte getwittert: „Wir sagen, dass diese Terroristen alle Geiseln sofort freilassen müssen oder vernichtet werden“ – vermutlich zusammen mit der Verübung weiteren Völkermords wie während der Biden-Regierung.

Und erst im vergangenen August behauptete Boehler in einem Gastbeitrag in The Hill, dass US-Streitkräfte erfolgreich in Gaza einmarschieren und dort gefangen gehaltene Amerikaner befreien könnten. „US-Spezialeinheiten haben heute eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Infiltration feindlicher Umgebungen zur Rettung von Geiseln. Diejenigen, die eine amerikanische Militärpräsenz in Gaza ablehnen, müssen bedenken, dass ein einziger, gezielter Einsatz nicht dasselbe ist wie eine lang anhaltende US-Militärpräsenz.“

Boehler schrieb dies nur wenige Wochen, nachdem israelische Besatzungstruppen bei einem Gaza-Überfall Hunderte von Palästinensern getötet und verwundet hatten, um vier Israelis zu befreien. Der Wert, den er dem Leben von Palästinensern beimisst, ist sehr gering.

Im September ging er noch weiter, als er argumentierte, dass „wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren sollten, die Hamas zu zerschlagen – dies ist der Weg zu einem Waffenstillstand und zur Rettung unserer US-Geiseln.“

Sein jüngstes Treffen mit al-Hayya deutet jedoch darauf hin, dass sich die Trump-Administration bewusst ist, dass es besser wäre, direkt mit der Hamas zu verhandeln, als sich auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu verlassen, um die Rückkehr amerikanischer Staatsbürger und einen anhaltenden Waffenstillstand zu sichern. Ob die Trump-Administration diese Unabhängigkeit beibehalten wird, bleibt abzuwarten, und es kamen schnell erhebliche Zweifel auf.

Präsident Joe Biden fehlte die nötige Entschlossenheit und Unabhängigkeit, um mit Netanjahu zu brechen, sowohl bei der Evakuierung der Amerikaner (und Israelis) aus Gaza als auch bei der Verhinderung des Völkermords in Gaza. Trump schlägt bei den Verhandlungen vorläufig einen anderen Weg ein, aber die Zeit wird zeigen, ob der Völkermord verhindert werden kann.

In einem Gespräch mit Fox News, ebenfalls am Sonntag, erwähnte Boehler „sehr produktive Gespräche“ mit der Hamas.

Er fügte hinzu: „Die Hamas strebte einen langfristigen Waffenstillstand an, wie sie es nannten. Einen Waffenstillstand, bei dem sie entwaffnet würden, einen Waffenstillstand, bei dem sie nicht Teil der politischen Politik wären, und einen Waffenstillstand, bei dem wir sicherstellen würden, dass sie sich an einem Ort befinden, an dem sie Israel nicht schaden können. Dazu gehörte auch der Wiederaufbau des Gazastreifens.“

Er wies die Bedenken des Fox-Interviewers zurück, der Hamas zusätzliche „Legitimität“ zu verleihen, und erläuterte die Bedeutung seines Dialogs mit der Hamas.

„Dialog bedeutet nicht, Dinge zu geben. Dialog bedeutet nicht, Millionen oder Milliarden von Dollar zu geben, wie es die vorherige Regierung getan hat. Dialog bedeutet, sich hinzusetzen, zuzuhören, was jemand will, und dann zu erkennen, ob es mit dem übereinstimmt, was wir wollen oder nicht, und dann zu überlegen, wie man einen Mittelweg finden kann, ohne einen Krieg zu führen.“

Er fügte hinzu, dass solche Dialoge für den Präsidenten wichtig seien und dass er, wie er ständig sagt, keinen Krieg wolle.

Die Äußerungen kamen bei Netanjahu und der extremen Rechten in Israel – oder bei vielen Israel-Befürwortern im US-Kongress – sicherlich nicht gut an, als sie hörten, dass Boehler betonte, man müsse sich in der Mitte treffen, oder dass der Gesandte fragte: „Wie schafft man die Voraussetzungen, um diesen Krieg zu beenden?“ Die rechtsgerichteten israelischen Politiker haben sehr deutlich gemacht, dass sie eine Rückkehr zu überwältigender israelischer Gewalt in Gaza wollen.

Auf die Frage nach Trumps Drohung vom 5. März an das „Volk von Gaza“, dass es „HÖLLISCH ZAHLEN“ werde, wenn die Gefangenen nicht übergeben würden, und was das bedeute, wurde Boehler bedrohlich. Boehler räumte ein, dass Trump keine Frist genannt hatte – obwohl der Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, heute erklärte, dass es eine Frist gebe, und eine Drohung von Trump wiederholte – und erinnerte an die 2020 erfolgte Ermordung des hochrangigen iranischen Generals Qasem Soleimani, die Trump angeordnet hatte: „Es mag so aussehen, als würde er leere Drohungen aussprechen, bis er die Drohung wahr macht, und dann ist es nicht mehr so leer, und dann ist man tot.“

Boehler machte keine Unterscheidung, wen Trump im Sinn hatte, ob einen Militärbefehlshaber der Hamas oder das „Volk von Gaza“, dem die Aussicht auf „HÖLLENQUALEN“ drohe.

Trump’sche Wechselfälle

Der Militäranalyst Amos Harel von Haaretz sagte am 10. März zu den laufenden Waffenstillstandsgesprächen und der Freilassung der Amerikaner: „Trump ist ziemlich frustriert darüber, dass dies so lange dauert“, und „die Trump-Administration hat die Angelegenheit selbst in die Hand genommen und beschlossen, über einen inoffiziellen Kanal mit der Hamas voranzukommen.“ Bemerkenswert ist, dass Trumps „Grundinstinkt darin bestünde, einen Deal zu erzielen und keinen weiteren Krieg zu führen“.

Trumps ethnische Säuberung rhetorische Wut im Zusammenhang mit Gaza ist empörend, aber bisher bleibt es Rhetorik. Die Waffenstillstandsgespräche werden unter seiner Aufsicht fortgesetzt, auch wenn er immer mehr von einem Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk in Gaza spricht, das vermutlich die Aufmerksamkeit des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, auf sich gezogen hat.

Noch beunruhigender als Trumps wiederholte rhetorische Befürwortung von Massenvertreibungen ist jedoch seine Bereitschaft, Israel zu erlauben, die Versorgung mit humanitären Hilfsgütern für mehr als 2 Millionen Palästinenser unter Verstoß gegen das Völkerrecht einzustellen. Wie Megan K. Stack in The New York Times schreibt, „setzt der Hunger ein“. Sie stellt fest: „Israelische Beamte lassen Gaza im Wesentlichen als Verhandlungstaktik verhungern.“

Die Bereitschaft des Präsidenten, die Belagerung zuzulassen, könnte eine ethnische Säuberung begünstigen, wenn er zulässt, dass sie in den Horror des Hungers abgleitet. Er weiß, dass er Netanjahu dabei hilft, Hunderttausende Palästinenser leiden zu lassen, und dennoch dreht er an der Schraube, in der grausamen Hoffnung, sie zu vertreiben, während die Republikaner jubeln und die Demokraten demütig zusehen.

Trump macht etwas Kluges – wie Netanjahu zu umgehen, um Böhler direkte Verhandlungen mit der Hamas zu ermöglichen – und überspielt dies dann mit einem voreingenommenen und gewalttätigen Ausbruch. Das Problem ist, dass niemand weiß, wann der Ausbruch zur Politik werden könnte, wie Böhler mit der Ermordung Soleimanis in Erinnerung ruft. Alternativ könnte der Wutanfall als Einschüchterung der Palästinenser oder als Mittel zur Zeitgewinnung sowohl bei israelischen Beamten als auch bei der Israel-Lobby gedacht sein.

Anti-arabischer Rassismus

Boehlers neu entdeckte Bereitschaft, auf Geheiß des Präsidenten mit der Hamas zu verhandeln, sollte nicht über die tiefgreifende anti-arabische Voreingenommenheit hinwegtäuschen, die er in diese Position mitbringt.

Jared Kushner, der im vergangenen Jahr abfällig über die Palästinenser in Gaza sprach – „die Menschen sollen wegziehen“ und vielleicht wird Israel sie wieder hereinlassen –, als er das dortige „Grundstück am Wasser“ als „sehr wertvoll“ bezeichnete, war einst ein Mitbewohner von Boehler in einem Sommercollege. Trumps Gesandter ist gegenüber Arabern ähnlich abweisend und fand letztes Jahr Humor in einem inzwischen gelöschten Tweet von Eli David, einem Unternehmer und Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz, über die israelische Pager-Operation im September, bei der libanesische Zuschauer, darunter auch Kinder, getötet und verwundet wurden.

Boehler bezeichnete den darauf folgenden Walkie-Talkie-Angriff als „krass“.

Boehler und Trump haben Recht, wenn sie Netanjahu, seine Lügen und die von ihm angedrohte Gewalt außen vor lassen, aber der anti-palästinensische Hass, den sie mitbringen, darf nicht vergessen werden.

Dies ist ein Grund zur äußersten Vorsicht. Trump wird nicht zweimal darüber nachdenken, die überwältigende israelische Gewalt in Gaza zuzulassen, wenn er feststellt, dass dies seinen sich verschlechternden politischen Interessen dient.

Im Moment ist Trumps Bellen jedoch schlimmer als sein Biss.

Es würde mit Sicherheit zu Kriegsverbrechen kommen, sollte der Präsident seine Worte über ethnische Säuberungen jemals in die Tat umsetzen. Es ist eine beängstigende Realität, aber Bidens stille Unterstützung für Israels Vorgehen in Gaza hat sich bisher für die Palästinenser als tödlicher erwiesen als die lauten und gefühllosen Worte von Trump.

Das könnte sich jeden Moment ändern, aber im Moment scheint Trump eine vollständige Rückkehr zum Völkermord in Gaza zu verhindern und zieht es stattdessen vor, die Palästinenser langsam durch den Dampfkochtopf zu quetschen, indem er hilflose Eltern dazu zwingt, mitanzusehen, wie die humanitären Hilfsgüter schwinden.

Boehler dabei oder nicht?

In Washington bahnt sich ein republikanischer Machtkampf um den unabhängigen Ansatz der Trump-Regierung an. Wenn Emily Jacobs von Jewish Insider’s Recht hat, erhält Boehler jetzt erheblichen Gegenwind von den Republikanern – unterstützt durch die Wut der israelischen Rechten – weil er sich mit Hamas-Vertretern getroffen hat und seine Bemühungen in den Nachrichtensendungen am Sonntag beschrieben hat. Jacobs schreibt, dass republikanische Quellen sagen, dass „die Regierung ihn von der Hamas-Geiseldatei abgezogen hat und der Meinung ist, dass er weiter kaltgestellt oder aus der Regierung gedrängt werden muss“.

Sie zitiert einen republikanischen Senator, der Böhlers Aussage über die „netten Jungs“ falsch interpretiert, mit den Worten: „Ich mache mir Sorgen um jeden, der sich mit der Hamas an einen Tisch setzt und anschließend sagt, er sei irgendwie davon überzeugt, dass sie jetzt nette Jungs sind. Das ist einfach eine sehr seltsame Aussage, Punkt.“

Ein anderer republikanischer Abgeordneter bemerkte: “Er wird kaltgestellt, und das ist gut so, aber ich weiß nicht, auf welcher Ebene.“

Der Abgeordnete fügte hinzu: „Es war mehr als schlecht, eine Katastrophe. Ich mag Adam, aber ich denke, er muss in den Ruhestand versetzt werden.“

Wenn dem so ist, wird Boehler ein ähnliches Schicksal ereilen wie Andrew Young, dem Botschafter von Präsident Jimmy Carter bei den Vereinten Nationen. Er wurde aus dem Amt gedrängt, weil er sich mit einem Beamten der Palästinensischen Befreiungsorganisation getroffen hatte.

Obwohl sich das Verständnis der Welt für die israelische Apartheid und die Kriegsverbrechen geändert hat, steckt Washington immer noch in den 1970er Jahren fest.

Der demokratische Kongressabgeordnete Jared Moskowitz aus Florida äußerte sich enttäuscht über die Trump-Regierung, weil sie direkt mit der Hamas verhandelt hat, und wiederholte heute auf CNN die Boehler zugeschriebene falsche Behauptung, dass „die Hamas ein paar ziemlich gute Leute sind“. Moskowitz zeigte sich auch zufrieden darüber, dass Boehler angeblich „aus dem Verkehr gezogen“ wurde, und bezeichnete ihn als „Hamas-Gesandten“.

Doch Haaretz berichtet heute, dass die Bereitschaft der Hamas, den Amerikaner Edan Alexander, einen israelischen Soldaten, und die Leichen von vier Doppelstaatsbürgern zurückzugeben, auf „den Vorschlag des US-Sonderbeauftragten für Geiselnahmen Adam Boehler während der direkten Gespräche mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln“ zurückzuführen ist. Moskowitz selbst bezeichnete die mögliche Rückkehr von Alexander als „gute Nachricht“.

Sollte ein solcher Deal zustande kommen, werden Netanjahu und Dermer verärgert sein, da ein schneller Erfolg der Trump-Regierung den Verhandlungsansatz Israels in Frage stellen würde. Tatsächlich behauptete das Büro des Premierministers schnell, dass die Hamas „psychologische Kriegsführung“ betreibe.

Die Trump-Regierung wird genau beobachten müssen, ob Netanjahu nach einer Möglichkeit sucht, diesen Deal zu blockieren, oder sich der neuen amerikanischen Regierung unterordnet. Die Hamas ihrerseits strebt vermutlich internationale Garantien an, dass humanitäre Hilfsgüter wieder in ausreichender Menge nach Gaza gelangen und dies auch während eines dauerhaften Endes des israelischen Angriffs tun werden.

Barak Ravid merkte in Axios an, dass „die Erklärung der Hamas darauf hindeutet, dass sie einem Vorschlag zugestimmt hat, den Trumps Geiselnahme-Gesandter Adam Boehler ihr letzte Woche während der direkten Gespräche zwischen den USA und der Gruppe in Doha unterbreitet hat.“

Daniel Davis

Dies geschieht in derselben Woche, in der Tulsi Gabbard, Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, beschlossen hat, Oberstleutnant Daniel Davis nicht für eine Spitzenposition mit einer Rolle bei der Unterrichtung des Präsidenten zu ernennen. Seine Ansichten zu Israel und Gaza führten zu Druck, ihn von dem Posten fernzuhalten.

Besonders verärgert waren die Unterstützer Israels über die Tweets, die Davis, ein leitender Mitarbeiter bei Defense Priorities, über den „Konflikt“ in Israel und Gaza, der nicht am 7. Oktober 2023 begann, und über seine Kritik an der „ethnischen Säuberung“ als möglichem Ergebnis für die Palästinenser in Gaza abgesetzt hatte.

„Die Geschichte dieses Konflikts begann nicht“ am 7. Oktober, twitterte er im August 2024. In einem weiteren Tweet verwies Davis auf ‚Jahrzehnte der Unterdrückung‘ und behauptete, dass “die Palästinenser sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen effektiv inhaftiert sind, mit eingeschränkten oder keinen Freiheiten und ohne Zukunftsperspektive und Hoffnung.“

In einem vernünftigen politischen Umfeld sollte nichts davon umstritten sein. Aber in Trumps Washington, das angeblich unabhängiges neues Denken priorisiert, können solche Wahrheiten über Israel und Gaza nicht toleriert werden. (Die Demokraten können sicherlich nicht behaupten, dass sie bessere Kandidaten aufstellen, die bereit sind, die Rolle Israels in der Region in Frage zu stellen.)

John Mearsheimer, R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, Mitautor von The Israel Lobby and US Foreign Policy und ehemaliger Gast in der Danny Davis Deep Dive auf YouTube, sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass er „nicht überrascht sei zu hören, dass die Israel-Lobby Danny Davis‘ Ernennung sabotiert habe, da sie eine lange Geschichte darin hat, jeden zu verfolgen, der Israel kritisiert“.

Er fügte hinzu: „Dennoch ist das, was passiert ist, eine Schande und zutiefst falsch. Hier ist ein Mann, der für sein Land gekämpft hat und von Leuten, die in erster Linie den Interessen eines fremden Landes dienen und nicht denen der Vereinigten Staaten, für eine hochrangige Regierungsposition abgelehnt wird.“

Trumps Unentschlossenheit, beunruhigende Unsicherheit

In der Trump-Administration ist ein Kampf um die US-Politik gegenüber Israel und Gaza entbrannt. Zu diesem Zeitpunkt kämpfen der ehemalige Präsident Joe Biden und seine antiquierten Vorstellungen, nicht mit der Hamas zu verhandeln, um ein Comeback, obwohl Bidens schlimmster Genozid in Gaza unter Trumps Aufsicht noch nicht zurückgekehrt ist.

Seltsamerweise könnte sich die entscheidende Frage als die erweisen, ob Trump Biden oder die Palästinenser mehr hasst.

Wenn er Biden mehr hasst, könnte er Netanjahu zügeln und den Wiederaufbau ohne ethnische Säuberung zulassen. Wenn er die Palästinenser mehr hasst, könnte er einfach damit prahlen, dass er die Verwüstung von Gaza gründlicher zugelassen hat als der ehemalige Präsident.

Es ist beunruhigend, darüber nachzudenken, welche Wut oder welcher Wutanfall Trump an einem bestimmten Tag überkommen wird.

Mehr als 50 Tage sind vergangen, ohne dass die schlimmsten Formen des Biden-Völkermords von der neuen Regierung gebilligt wurden. Aber die Angst und Sorge sind greifbar, da ein palästinensischer Studentenorganisator in den Vereinigten Staaten ins Visier genommen wird, Trump „Palästinenser“ als Beleidigung gegen Senator Chuck Schumer verwendet und sich die Situation in Gaza verschlechtert, als Folge der von Israel verhängten humanitären Belagerung, die kein Wort der Kritik von Trump hervorgerufen hat.

Wird Trump einen begrenzten Frieden sichern, wie es Biden nicht konnte, oder wird er sich dafür entscheiden, lieber ein harter Kerl (und Kriegsverbrecher) zu sein und versuchen, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben? Und wenn er das Grauen in Gaza begrenzt, wird er dann Netanjahu ein wohlwollendes Nicken zur Kolonisierung des Westjordanlandes geben?

Meine Aufgabe ist es zu analysieren, wohin Trump die Dinge führt. Aufgrund seiner gemischten Signale weiß ich es nicht.

Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass er auf noch mehr Schrecken in Gaza zusteuert, die er noch verschlimmern wird, indem er israelischen Siedlern erlaubt, das gesamte oder den größten Teil des besetzten Westjordanlandes zu annektieren.

Seine Worte sind häufig gefährlich und schaffen Raum für die extremsten Politiker in Israel und den USA, eine maximalistische Vision voranzutreiben, die die Palästinenser in Gaza nach Ägypten und die Palästinenser im Westjordanland in isolierte Bantustans werfen würde.

Trumps Handlungen sind noch lange nicht so schlimm wie seine Worte, aber mit der Zeit könnte er durchaus so weit kommen.

Wenn jedoch die Vernunft siegt, könnte der transaktionale Präsident durchaus ein Abkommen mit Hamas-Führern schließen und beschließen, dass weitere Verhandlungen der bessere Weg sind. Bei aller Wut, die Trump äußert, bleibt dies ein mögliches Ergebnis.

Trumps Dekrete können von einer Stunde zur nächsten das Verständnis für etwas ändern. Das ist beabsichtigt und verwirrend. So furchteinflößend Drohungen auch sein mögen, bei Trump ist es wichtig, wachsam zu sein, aber die Handlungen zu beobachten, anstatt sich von der brutalen Rhetorik hypnotisieren zu lassen.

Im Inland hat Trump seine Wahlversprechen eingehalten. In Bezug auf Kriege zog er während seiner ersten Amtszeit kriegerische Beschimpfungen und Attentate Bodentruppen vor. Wie viel Spielraum er Netanjahu einräumen wird, ist ungewiss, insbesondere wenn er weiterhin das Abraham-Abkommen mit Saudi-Arabien erweitern will – und damit Apartheid für Palästinenser durch Diplomatie statt durch Krieg anstrebt oder Israel einfach erlaubt, seine Souveränität zu erklären.

Morgen könnte neue Erkenntnisse bringen – Hoffnung oder Schrecken.

