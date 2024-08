https://www.middleeastmonitor.com/20240815-netanyahus-4-conditions-threaten-qatari-talks/



Netanjahus 4 Bedingungen bedrohen die Gespräche mit Katar

15. August 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt am 5. Juni 2024 an einer Kabinettssitzung im Bible Lands Museum in Jerusalem teil [Foto von GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images].

Die Verhandlungen zur Sicherung eines Waffenstillstands im Gazastreifen und zur Erleichterung eines Gefangenenaustauschs zwischen Israel und der Hamas wurden am Donnerstag in Katar wieder aufgenommen, obwohl die Gespräche aufgrund von vier zentralen Bedingungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor großen Herausforderungen stehen, berichtet die Anadolu Agency.

Die Bedingungen, die die Gespräche zum Scheitern bringen könnten, gelten als entscheidend für Israel, werden aber von der Hamas und anderen palästinensischen Gruppierungen angefochten.

An den Gesprächen, die von Katar, Ägypten und den USA vermittelt werden, nehmen hochrangige Vertreter teil, darunter die Chefs der US-amerikanischen und ägyptischen Geheimdienste sowie israelische Beamte unter der Leitung von Mossad-Chef David Barnea.

Die Hamas erklärte jedoch am Mittwoch, dass sie sich an den Gesprächen über einen Waffenstillstand und einen Geiselaustausch beteiligen werde, wenn sie von Israel eine klare Zusage über die Umsetzung des von US-Präsident Joe Biden unterstützten Vorschlags erhalte.

Biden sagte im Mai, dass Israel ein Drei-Phasen-Abkommen vorgelegt habe, das die Feindseligkeiten im Gazastreifen beenden und die Freilassung der in der Küstenenklave festgehaltenen Geiseln sicherstellen würde. Der Plan sieht einen Waffenstillstand, einen Austausch von Geiseln und Gefangenen sowie den Wiederaufbau des Gazastreifens vor.

Keine feste Frist

Die Vermittler haben keine Frist für die neue Verhandlungsrunde gesetzt, obwohl die Führer der Vermittlerländer die Notwendigkeit einer Einigung betonen.

Es bleibt unklar, ob die palästinensische Widerstandsgruppe teilnehmen wird, da sie angedeutet hat, dass sie es vorzieht, eine frühere Vereinbarung umzusetzen, anstatt sich auf zusätzliche Gespräche einzulassen, die als Deckmantel für „weitere israelische Massaker“ dienen könnten.

Die Teilnahme des CIA-Direktors William Burns, des ägyptischen Geheimdienstchefs Abbas Kamel und des katarischen Premierministers Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani verleiht den Gesprächen in Doha zusätzlichen Schwung.

Israel kündigte an, dass seine Delegation von Barnea geleitet und von Shin Bet-Direktor Ronen Bar, dem Leiter der Gefangenen- und Vermisstenakte der IDF, Nitzan Alon, und dem Berater des Premierministers, Ofer Belik, begleitet wird.

Die Identität der Hamas-Vertreter und die Verhandlungsmechanismen sind nach wie vor unklar, aber die Kommunikation der Gruppe erfolgt in der Regel über ägyptische und katarische Mittelsmänner.

Verhinderung eines ausgewachsenen Krieges

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass die Gespräche voraussichtlich zwei Tage dauern werden, wobei sich die Teams in Arbeitsgruppen aufteilen, um die Lücken zu schließen und eine Einigung zu erzielen.

Der Sender berichtete, dass an einigen Gesprächen nur die Delegationsleiter teilnehmen würden: Der Mossad-Chef, der katarische Premierminister sowie die ägyptischen und amerikanischen Geheimdienstchefs.

Eine Schlüsselfrage ist der Umfang der Befugnisse, die Netanjahu dem israelischen Verhandlungsteam eingeräumt hat, und ob er neue Forderungen gestellt hat.

Kritiker, darunter Oppositionelle, Sicherheitsbeamte und Familien von israelischen Gefangenen, werfen Netanjahu vor, die Verhandlungen aus Angst vor einem Zusammenbruch seiner Regierung zu verzögern, da rechtsextreme Minister mit ihrem Rücktritt drohen, falls eine Einigung zur Beendigung des Angriffs erzielt wird.

Channel 12 berichtete, dass die Befugnisse der israelischen Delegation zwar erweitert wurden, aber weiterhin begrenzt sind und dass eine Einigung nicht unbedingt von einer Lösung im Gazastreifen abhängt, sondern von der Verhinderung eines umfassenden Krieges.

Nach der Ermordung des Führers des Politbüros der Hamas, Dr. Ismail Haniyeh, Ende Juli in Teheran und des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukur nur wenige Stunden zuvor in Beirut hat sich Israel in den letzten zwei Wochen auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen des Irans und der Hisbollah vorbereitet.

Während Israel die Verantwortung für die Ermordung von Shukur übernommen hat, schweigt es zu den Anschuldigungen des Irans und der Hamas bezüglich des Todes von Haniyeh bei einem Luftangriff während seines Besuchs in Teheran, obwohl Netanjahu eine Beteiligung Israels angedeutet hat.

Vier Hauptbedingungen

Die Hamas besteht auf der Beendigung des Krieges im Gazastreifen, dem Abzug der israelischen Streitkräfte und der Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser als Teil eines jeden Gefangenenaustausches.

Nach jüngsten Äußerungen aus dem Büro von Netanjahu müssen jedoch vier wichtige Fragen geklärt werden, um ein Abkommen abzuschließen.

Netanjahus Büro betonte am Dienstag die Notwendigkeit eines Mechanismus, der bewaffnete Palästinenser daran hindert, den Netzarim-Übergang vom zentralen Gazastreifen nach Norden zu passieren.

Israelische Unterhändler haben in den letzten Wochen gegenüber israelischen Medien erklärt, dass die Bedingung, einen Mechanismus zur Inspektion der Palästinenser einzurichten, das Zustandekommen eines Abkommens erschwert.

Netanjahus zweite Bedingung ist, dass Israel die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor (Salah Al-Din-Achse) und den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten behält, der seit Mai unter israelischer Kontrolle steht.

Der dritte Punkt betrifft die Zahl der noch lebenden israelischen Gefangenen in Gaza, die gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden sollen.

Israel hält mindestens 9.500 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest, während die Hamas behauptet, dass sich etwa 115 israelische Gefangene im Gazastreifen befinden, von denen mehr als 70 bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein sollen.

Das vorgeschlagene Abkommen würde die Freilassung einer begrenzten Anzahl von „lebenden oder toten“ Israelis beinhalten, doch Netanjahu besteht auf der Freilassung der meisten lebenden Gefangenen und möchte, dass Israel im Voraus eine Liste mit Namen erhält.

Die vierte Bedingung ist, dass Israel sich das Recht vorbehält, die Freilassung bestimmter palästinensischer Gefangener abzulehnen, die die Hamas freigelassen haben möchte, und freigelassene Gefangene außerhalb Palästinas abzuschieben – eine Bedingung, die die Hamas ablehnt.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 mit internationaler Verurteilung konfrontiert, da es seine brutale Offensive auf den Gazastreifen fortsetzt.

Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden hat der israelische Angriff seither mehr als 40.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet und über 92.400 verletzt.

Mehr als 10 Monate nach dem israelischen Angriff liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermords beschuldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, wo mehr als eine Million Palästinenser vor dem Einmarsch am 6. Mai Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten.

