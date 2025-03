Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-03-06/ty-article/.premium/netanyahus-judicial-coup-is-back-its-more-megalomaniac-than-ever/00000195-6bcd-db55-ad95-ebefe8ac0000



Entlassung des Generalstaatsanwalts |

Netanjahus Justizputsch ist zurück. Er ist größenwahnsinniger denn je

Die Regierung Netanjahu hat sich mit dem Versuch, Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara zu entlassen, Zeit gelassen. Doch da der Justizputsch mit aller Macht zurückkehrt, haben Israels Staats- und Regierungschefs keine Lust auf Torwächter

Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara mit Justizminister Yariv Levin im Oktober letzten Jahres. Bildnachweis: Oren Ben Hakoon

Dahlia Scheindlin

6. März 2025, 17:14 Uhr IST

Die israelische Regierung hat lange auf ihre Chance gewartet, Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara zu stürzen, nicht geduldig, sondern methodisch.

Während des größten Teils ihrer Amtszeit und während des gesamten Krieges hat ein Minister in Benjamin Netanjahus Regierung darüber geschimpft, dass sie „eine Kriminelle ist, die Fälle erfindet und versucht, einen Putsch gegen die Demokratie zu inszenieren“, oder dass sie zutiefst korrupt ist, weil sie „die extremste Hetze [d. h. Kritik an der Regierung] und Gewalt, die man sich als legitimes politisches Instrument vorstellen kann, institutionalisiert, wenn sich ihre Positionen [mit ihren] überschneiden“.

Die Liste der Beschwerden der Regierung gegen den Generalstaatsanwalt ist lang. Netanjahus Regierungskoalition gefällt nicht, dass sie angeordnet hat, den Urteilen des Obersten Gerichtshofs nachzukommen, die den ultraorthodoxen Wehrdienst vorschreiben; dass sie mehrfach davor gewarnt hat, dass die Entscheidungsprozesse der Regierung und des Premierministers gegen Gesetze und ordnungsgemäße Regierungsverfahren verstoßen; dass sie dem Druck der Regierung standhielt, gegen die Pro-Demokratie-Proteste von 2023 vorzugehen, und kein Interesse daran zeigte, die Korruptionsfälle gegen Netanjahu abzuschwächen, der sich über die Interessenkonflikt-Vereinbarung von 2020 ärgerte, die ihn daran hinderte, in Regierungsernennungen oder Gesetze einzugreifen, die seinen Prozess beeinflussen könnten.

Auch gefiel ihm nicht, dass sie seinen einseitigen Ausstieg aus dem Abkommen im Jahr 2023 für illegal erklärte. Sicherlich haben diese Vorfälle nichts mit den Bemühungen seiner Regierung zu tun, sie zu stürzen?

Am Mittwochabend hielt ein gewisser Jemand den Zeitpunkt für gekommen: Justizminister Yariv Levin rief an, um das Verfahren einzuleiten, das zu ihrer Entlassung führen sollte. In seinem 85-seitigen Pamphlet argumentierte er, Baharav-Miara habe die Institution „in einen tyrannischen politischen Arm verwandelt, der tatsächlich gewalttätig ist und manchmal wütet“.

Er fuhr fort: „Sie hat die Prinzipien, die sie angeblich fördern will, zu Staub zermalmt … unter dem zynischen und dogmatischen Deckmantel der ‚Rechtsstaatlichkeit‘, genau wie die mittelalterliche Kirche, die angeblich ‚im Namen Gottes‘ handelte.“ Mit anderen Worten: Israels Generalstaatsanwalt ist so ziemlich die Inquisition.

Einer der Architekten des Justizputsches, der Abgeordnete Simcha Rothman, im November letzten Jahres in der Knesset mit Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara. Bildnachweis: Naama Grynbaum

Das autoritäre Drehbuch

Manche sagen, dass Autoritäre vor allem darin glänzen, etwas vorzutäuschen. Es vergeht kein Tag, an dem die derzeitige Regierung oder ihre theokratischen Gesetzgeber nicht versuchen, ihren tatsächlichen Putsch gegen demokratische Institutionen in Israel durchzuführen (ungeachtet dessen, was dem Land fehlt), oder offen zu Gewalt aufstacheln – sei es gegen Zivilisten aus dem Gazastreifen, arabische Bürger oder, ja, die Generalstaatsanwältin – zum Beispiel, indem sie sie als Verräterin während des Krieges bezeichnet.

Das Verfahren zur Entlassung der Generalstaatsanwältin dauert einige Zeit. Es wird nicht morgen stattfinden und es ist nicht sicher, ob es überhaupt stattfinden wird. Aber Levins Antrag ist ein wichtiger Schritt, wenn auch keine Überraschung. Die folgenden Punkte sind in den kommenden Wochen wichtig zu wissen und zu beobachten.

Erstens: Der Justizputsch, der Israel vor dem 7. Oktober erschütterte, ist nie verschwunden und ist mit der Subtilität eines Vorschlaghammers zurückgekehrt. Für eine kurze Phase zu Beginn des Krieges wurden die konkreten Bemühungen, die Justiz direkt anzugreifen, ausgesetzt. Stattdessen verabschiedete die Regierung unmittelbar nach dem Angriff der Hamas und der Kriegserklärung eine Reihe von Notstandsgesetzen, die die Menschenrechte einschränkten; sie besetzte weiterhin den öffentlichen Dienst mit politischen Loyalisten; sie verabschiedete Gesetze, um Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen und die Regierungspolitik kritisieren, zu schwächen; sie verbot Medienkanäle; sie entzog den Palästinensern das Wahlrecht; sie erweiterte die Souveränität im Westjordanland – und vieles mehr. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …