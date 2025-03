https://www.richardsilverstein.com/2025/03/05/israel-declares-war-on-syria-again/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Israel erklärt Syrien erneut den Krieg

Richard Silverstein

, 5. März 2025

Teilen über:

Während des syrischen Bürgerkriegs führte Israel ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Hisbollah, die versucht hatte, Südsyrien als Abschussbasis für Raketenangriffe auf Israel zu nutzen. Dies war Teil der militärischen Strategie der libanesischen Miliz, eine neue Front in ihrem Krieg gegen Israel zu eröffnen.

Israel reagierte darauf mit der Bildung einer Allianz mit der ehemaligen Al-Qaida-Tochter in Syrien, Al-Nusra. Es bewaffnete und versorgte die Gruppe, überließ ihre verwundeten Kämpfer israelischen medizinischen Einrichtungen und richtete in den von Israel besetzten Golanhöhen Lager für Familien von Al-Nusra-Kämpfern ein. In regelmäßigen Abständen schickte die israelische Armee bewaffnete Patrouillen auf syrisches Gebiet.

Al-Nusra war einst mit Al-Qaida verbunden. Die ehemalige Gruppe verwandelte sich dann in HTS (Hayat Tahrir al-Sham), die Gruppe, die Assad stürzte und nun Syrien regiert. Wie ironisch, dass Israels neuer Erzfeind einst sein verbündeter war. Wie sich die Dinge ändern, wenn man ein zynisches, manipulatives, herrschsüchtiges Land ist.

Israels geostrategische Kalkulationen änderten sich an dem Tag, an dem Damaskus überrannt und Baschar al-Assad gestürzt wurde. Er war die einzige einigende Kraft im Land. Seine Finanzierung der Armee und seine Bündnisse mit Russland und dem Iran stärkten seine Autorität. Das Regime war ein Kartenhaus, das einstürzte, sobald es einer ernsthaften internen Bedrohung ausgesetzt war.

Ohne Assad sah Israel eine einmalige Gelegenheit, seine eigenen geostrategischen Interessen in Syrien voranzutreiben. Es überschritt schnell die Waffenstillstandslinie, kündigte einseitig den Vertrag und drang in das Land ein, wobei es 16 Kilometer innerhalb der Landesgrenzen vorrückte. Es war der erste derartige Einfall seit 1973. Es erklärte schnell, dass es sich nicht aus dem neuen Gebiet zurückziehen würde, das es besetzt hielt. Durch diese besetzte Enklave rückte Israel bis auf 48 Kilometer an die Hauptstadt Damaskus heran. Die Anwohner klagten über die Auswirkungen auf ihr Leben:

Syrische Bürger in und in der Nähe der entmilitarisierten Zone haben sich über israelische Übergriffe auf ihr Land sowie über Kontrollpunkte, unberechtigte Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und Straßensperrungen beschwert.

Massive israelische Luftangriffe zur Zerstörung der Sicherheitskräfte der neuen syrischen Regierung

Obwohl die Welt die vorherige Annexion des syrischen Golan durch Israel nicht anerkennt, reagierte Israel diesmal mit einem Gähnen. Niemand anderes als Ahmed al-Sharaa, der neue syrische Staatschef, protestierte gegen diese Verletzung der syrischen Souveränität. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Israel ungestraft die territoriale Integrität seiner Nachbarn mit Füßen tritt. Es fügte hinzu, dass es alle syrischen Sicherheitskräfte angreifen würde, die versuchen, die Kontrolle über sein eigenes Territorium im Süden zu erlangen:

Jeder Versuch der Streitkräfte des syrischen Regimes oder terroristischer Organisationen im Land, in der Sicherheitszone im Süden Syriens Fuß zu fassen, wird mit Feuer beantwortet.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, reagierte Israel auf die Initiative der neuen Regierung zur Stärkung der syrischen Einheit, einen Gipfel zum nationalen Dialog, mit einem massiven Angriff auf ihre Sicherheitskräfte. Im Grunde erklärte es dem neuen syrischen Staat den Krieg. Es tötete Anwohner und verletzte andere:

Gestern, nach dem Gipfel, verurteilte die syrische Regierung den Einmarsch Israels in ihr Land und forderte den Rückzug aus ihrem Land. Wie hat Israel reagiert? Mit einem Angriff auf Syrien.

Die Bevölkerung im Süden Syriens besteht größtenteils aus Drusen, aber auch aus Christen und anderen Minderheiten. Dies gilt auch für Jaramana, einen Vorort von Damaskus, den Israel in der vergangenen Woche angegriffen hat.

Israel rechtfertigte den Angriff mit dem Schutz der Drusen, die von den Truppen der neuen Regierung angegriffen wurden. Das ist eine Lüge. Drusische Bewohner berichten, dass Regierungstruppen in das Dorf eindrangen, um ihre dort lebenden Familien zu besuchen. An einem Kontrollpunkt wurden sie von drusischen Milizen aufgehalten, die ihnen sagten, sie sollten ihre Waffen abgeben, um das Dorf betreten zu dürfen. Sie taten dies und als ihr Bus wegfuhr, eröffnete eine abtrünnige Bande das Feuer auf sie, wobei ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Mit anderen Worten: Es gab keinen Angriff der Regierung auf das Dorf. Wie Regierungen es tun, wenn sie einen Krieg beginnen wollen und nach einem Vorwand dafür suchen, handelte es sich hierbei um einen inszenierten Vorfall, der die israelische Vorherrschaft im Süden fördern sollte:

Israel streute Desinformationen unter dem Deckmantel der Behauptung, es schütze die örtlichen Drusen vor terroristischen Übergriffen auf ihre Rechte:

… Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz … wiesen die IDF an, … die drusische Siedlung Damaskus [Jaramana] zu schützen, die von den Streitkräften des syrischen Regimes angegriffen wurde: Wenn das Regime den Drusen schadet, werden wir es angreifen. Wir werden nicht zulassen, dass das extremistische islamische Terrorregime in Syrien den Drusen schadet.

… Wir sind unseren drusischen Brüdern in Israel verpflichtet, alles zu tun, um Schaden von ihren drusischen Brüdern in Syrien abzuwenden, und wir werden alle erforderlichen Schritte unternehmen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Alles in dieser Erklärung ist eine Lüge. Es gab keinen Angriff auf das Dorf. Die Regierung ist kein „extremes islamisches Terrorregime“. Ihre Absicht ist es nicht, „den Drusen zu schaden“, sondern sie in einen neuen multiethnischen Staat einzubeziehen. Einen Staat, den Israel als Bedrohung an seiner Nordgrenze ansieht. Israel behandelt seine drusischen Bürger nicht als „Brüder“, obwohl sie in allen Kriegen Israels tapfer gekämpft haben. Das geltende Nationalstaatsgesetz behandelte die Drusen als Bürger zweiter Klasse, die ihren Status als angesehene einheimische arabische Verbündete des Staates verlieren würden.

Die israelischen Medien plappern gehorsam die (betrügerische) Linie der Regierung nach:

Einige syrische Drusen bilden eine Miliz und erklären sogar ihre Treue zu Israel, während das neue Regime unter al-Sharaa die Befürchtung aufkommen lässt, dass die Gemeinschaft ihre Autonomie und ihre Rechte verlieren wird – während Israel im Süden Syriens die brüderliche Hand ausstreckt, berichtet @_biancazanini pic.twitter.com/gAsgG38gJ7

– i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 26. Februar 2025

Ja, die stets loyalen Drusen haben den Eindringling mit offenen Armen empfangen. Dadurch wurden sie aus den Klauen der islamistischen Terroristen befreit, die sie und ihre Lebensweise zerstören wollten. Das ist ein absoluter Betrug.

Die von Netanjahu und Katz angekündigte israelische Politik dient mehreren wichtigen strategischen Interessen: Sie behauptet, dass die Drusen ein israelischer Stellvertreter (wie einst al-Nusra) im Süden sind, und verhindert, dass aufständische Kräfte israelische Truppen angreifen oder Angriffe gegen Israel selbst starten. Israel wird die Drusen fördern, versorgen und bewaffnen, die als Stellvertreter seiner Miliz dienen werden. Diese neuen bewaffneten Banden werden auch garantieren, dass die Drusen keine gemeinsame Sache mit der neuen Regierung machen, die sich um die Schaffung eines vereinten Staates bemüht.

Indem Israel erklärt, es sei in Syrien einmarschiert, um drusische „Brüder“ vor Angriffen islamistischer Terroristen zu schützen, lenkt es die Welt von der Realität ab, dass es ein Staat ist, der das Völkerrecht missachtet und Gewalt anwendet, um die Souveränität seiner Nachbarn zu verletzen und seinen Willen mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das ist die Wahrheit. Der Rest ist Schall und Rauch.

Israel wandte dieselbe Strategie des „Teile und herrsche“ im Südlibanon an, als es die Südlibanesische Armee als Puffer gegen die Hisbollah aufbaute. Dies endete, als Israel sich im Jahr 2000 aus dem Libanon zurückzog. Es wiederholte diese Strategie, indem es sowohl der Hisbollah als auch der Hamas bei ihrer Gründung entscheidende Unterstützung anbot und so als Gegenkraft zur PLO diente. Dies diente dazu, den palästinensischen Widerstand zu zersplittern und seine Fähigkeit zu schwächen, Israel entgegenzutreten – bis sie stark genug wurden, um zu Israels tödlichsten Feinden zu werden.

Israels Interessen in Syrien werden durch ein schwaches, zersplittertes Land gedient, in dem verschiedene Sekten Zonen – oder Einflussbereiche, um einen Begriff aus der Kolonialzeit zu verwenden – geschaffen haben und mit anderen um Territorium, Ressourcen und Vorherrschaft konkurrieren. Dies garantiert, dass das Land nie stark genug wird, um sich zu vereinen und Israel direkt gegenüberzutreten:

Mit Waffenstillständen in Gaza und im Libanon, einem umfassenden Krieg gegen die Palästinenser im Westjordanland hat Israel eine weitere Front eröffnet, mit umfangreichen Bombenangriffen in Syrien – völlig grundlos. Es ist nicht schwer, dies als Versuch zu betrachten, Chaos zu stiften und eine Reaktion zu provozieren …

Israel hat die Trump-Regierung gerade gebeten, große russische Militärstützpunkte wieder einzurichten und seine Streitkräfte zur Rückkehr in das Land einzuladen. Dies ist ein weiterer Versuch, eine neue Partei und eine Reihe konkurrierender Interessen in das Land zu bringen. Israel sieht in den Russen ein Gegengewicht zum Einfluss der Türkei im Norden und zu ihrer entscheidenden Unterstützung für HTS und die neue Regierung:

Israel setzt sich bei den Vereinigten Staaten dafür ein, Syrien schwach und dezentralisiert zu halten, unter anderem indem Russland seine Militärstützpunkte dort behalten darf, um dem wachsenden Einfluss der Türkei im Land entgegenzuwirken, sagten vier Quellen, die mit den Bemühungen vertraut sind.

Die oft angespannten Beziehungen der Türkei zu Israel sind während des Gaza-Krieges stark belastet worden, und israelische Beamte haben Washington mitgeteilt, dass die neuen islamistischen Machthaber Syriens, die von Ankara unterstützt werden, eine Bedrohung für Israels Grenzen darstellen, so die Quellen.

Während Syrien an die USA und die westlichen Nationen appelliert, das Land von der Terror-Sanktionsliste zu streichen, um ausländische Investitionen für den Wiederaufbau des Landes anzuziehen, mischt sich Israel in die Debatte ein. Sein Ziel ist es, einen solchen Wiederaufbau zu verhindern und den Status quo eines dezimierten Landes ohne funktionierende Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

A-Sharaa, der neue Staatschef, hat einen schwierigen Weg vor sich, um einen Konsens zwischen den zerstrittenen und konkurrierenden Bevölkerungsgruppen wie Alawiten, Sunniten, Drusen, Kurden und Christen zu erzielen und so die Nation zu vereinen. Er muss vorsichtig zwischen zwei Parteien navigieren, die das Territorium des Landes besetzen, nämlich der Türkei und Israel, und er muss festlegen, wie die Beziehungen seines Landes zum Libanon und den Überresten der Hisbollah aussehen sollen. Ein nicht beneidenswertes Netz strategischer Fragen liegt vor ihm. Israel wird eine der größten sein.

Israels Frontalangriff auf Syrien ist eine existenzielle Krise für das neue Regime. Er steht in direktem Widerspruch zu seinen Bemühungen, einen geeinten, multiethnischen Staat zu schaffen:

Es würde mich nicht überraschen, wenn Syrien langfristig die Beziehungen zu anderen ehemaligen Feinden wieder aufbaut, einschließlich des Iran. Die derzeitigen Angriffe stellen das Überleben Syriens in seiner jetzigen Form in Frage, und es ist davon auszugehen, dass jeder notwendige Schritt in Betracht gezogen wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …