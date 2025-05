Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-20/ty-article/.premium/netanyahus-gaza-aid-u-turn-isnt-about-compassion-its-about-keeping-the-war-going/00000196-ece5-dfe6-a5f6-eee728270000



Analyse |

Netanjahus Kehrtwende bei der Gaza-Hilfe hat nichts mit Mitgefühl zu tun – es geht darum, den Krieg fortzusetzen

Obwohl Netanjahu unter dem Druck der USA einer begrenzten Hilfe für Gaza zugestimmt hat, gibt die Umsetzung des Plans Anlass zur Sorge – von Befürchtungen einer Zwangsumsiedlung und Boykotten durch Clans bis hin zu logistischen Pannen und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem amerikanischen Unternehmen, das mit der Verteilung der Lebensmittel beauftragt ist.

Hilfsgüter-Lkw am Grenzübergang Kerem Shalom auf dem Weg nach Gaza, am Montag. Bildnachweis: Eliahu Hershkovitz

Zvi Bar’el

20. Mai 2025, 14:47 Uhr IDT

„Wir dürfen nicht in eine Hungersnot geraten – weder aus praktischen noch aus politischen Gründen. Sie werden uns einfach nicht unterstützen, und wir werden die Mission des Sieges nicht erfüllen können“, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu diese Woche und erklärte damit seine dramatische Kehrtwende bei der Genehmigung „minimaler humanitärer Hilfe“ für Gaza.

Mit „praktischen“ Gründen meinte Netanjahu wahrscheinlich moralische Gründe – ein Wort, das vor dem Treuhänderrat, der sein Kabinett bildet, nicht mehr ausgesprochen werden kann. „Politische“ Gründe hingegen sind eine vorsichtige Umschreibung für den wachsenden internationalen, vor allem amerikanischen Druck, der Israels „vollständigen Sieg“ und die vollständige militärische Übernahme Gazas gefährdet.

Für Netanjahu ist die Genehmigung humanitärer Hilfe ein geringer Preis für die Fortsetzung der wahllosen Tötungen. Bemerkenswert ist, dass er sich auf den Druck pro-israelischer US-Abgeordneter berief und nicht auf die deutliche Warnung von Steve Witkoff, dem Nahost-Beauftragten von Präsident Trump, der erklärte, die USA würden eine humanitäre Katastrophe in Gaza nicht zulassen.

Netanjahu erinnert sich wahrscheinlich an den Druck, den der Kongress während Trumps erster Amtszeit auf ihn ausgeübt hat, um das Engagement der USA im Krieg im Jemen zu beenden – und wie er eine Pause bei den Waffenlieferungen an Saudi-Arabien erzwang, bevor Trump sein Veto gegen diese Entscheidung einlegte. Nachdem Biden die Waffenlieferungen an Israel gestoppt hat, ist Netanjahu entschlossen, Trump nicht in eine ähnliche Zwickmühle zu bringen. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …