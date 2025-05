Das Trauma des Überlebens Linda Gunter

https://www.counterpunch.org/2025/05/20/the-trauma-of-survival/



Linda Gunter

Die gemeinsame Erfahrung des Völkermords sollte Juden und Palästinenser verbinden, nicht trennen, sagen zwei Aktivisten

„Hassen Sie alle Juden?“ Diese Frage wird der 25-jährigen palästinensischen Journalistin Yara Eid, die in Großbritannien lebt, nicht selten gestellt. Sie findet diese Frage sowohl verständlich als auch ärgerlich.

Aber Eid weiß auch, dass es die falsche Frage ist. Palästinenser und Juden haben weit mehr gemeinsam als sie trennt, stellte Eid fest, als sie kürzlich bei einer Diskussion über Völkermord an der London School of Oriental and African Studies neben dem jüdischen Holocaust-Überlebenden Stephen Kapos saß.

Eid hat in den ersten beiden Monaten der aktuellen brutalen Angriffe Israels auf Gaza mindestens 60 Familienmitglieder und ihre beste Freundin verloren. Und während Israel nun seine Gewalt eskaliert, um sein seit langem offensichtliches Ziel zu erreichen – die Eroberung des gesamten Landes in Gaza, was effektiv zur Auslöschung der gesamten palästinensischen Bevölkerung führen würde –, könnte Eid, wie die Juden im Holocaust, bald einen Stammbaum vor sich sehen, der aller Äste beraubt ist.

„Jedes Mal, wenn ich Stephen zuhöre und die Geschichten höre, die er erzählt, kann ich mich vollkommen damit identifizieren“, sagte Eid. “Wir sind in zwei verschiedenen Welten aufgewachsen, die sehr unterschiedlich sind, aber wenn man genauer hinsieht, sind wir uns eigentlich sehr ähnlich. Was wir gemeinsam haben, ist die Unterdrückung und der Widerstand.“

Kapos, geboren in Ungarn und heute 87 Jahre alt, verlor während des Holocaust 15 Familienmitglieder, wurde aber mit falschen Papieren in einer Schule für Jungen versteckt, die alle Juden waren. Heute ist er das „Aushängeschild“ der pro-palästinensischen Proteste in London, wo er häufig an der Spitze des Marsches zu sehen ist, mit einem Schild um den Hals, auf dem steht: „Dieser Holocaust-Überlebende sagt: Stoppt den Völkermord in Gaza.“

Für Kapos ist es eine moralische Verpflichtung, den Völkermord in Gaza anzuprangern. Wie er in fast jedem Interview wiederholt, „ist die Art und Weise, wie die israelische Regierung die Erinnerung an den Holocaust benutzt, um ihre Taten gegenüber den Menschen in Gaza zu rechtfertigen, eine völlige Verhöhnung des Andenkens an den Holocaust.“

Mehr als sechs Jahrzehnte trennen Kapos und Eid, doch sie sind als Zeugen zweier Völkermorde miteinander verbunden – eine Erfahrung, die sie dazu zwingt, diesen Begriff neu zu definieren. Bei einem Völkermord gehe es nicht nur um die Getöteten, sagen sie, sondern auch um das Trauma der Überlebenden.

Kapos sagt, er sei zu jung gewesen, als er untertauchte, um das Trauma der Juden voll zu begreifen. Aber er habe es bei anderen gesehen. Kapos erinnert sich an einen Jungen in seinem Haus, der zusammen mit seiner Mutter an die Donau gebracht worden war, „wo die Faschisten sie direkt in den Fluss schossen“, wie Kapos erzählt.

„Er hielt die Hand seiner Mutter, und die Mutter versank direkt neben ihm.“ Der Junge wurde nur verwundet und konnte sich schließlich flussabwärts an Land retten, wo er von Fremden gerettet wurde. ‚Er war sehr, sehr nervös und offensichtlich traumatisiert von diesem Erlebnis‘, erinnert sich Kapos.

Ein anderer Junge, der mit seinen Eltern in einer überfüllten Straßenbahn in Budapest fuhr, war nach vorne gegangen, um dem Fahrer bei seiner Arbeit zuzusehen, als Faschisten in den Wagen stiegen und Ausweise verlangten. Seine Eltern, die als Juden identifiziert wurden, wurden verhaftet.

„In diesem Moment mussten die Eltern entscheiden, ob sie Kontakt zu ihrem Sohn aufnehmen oder sich ohne Abschied von ihm trennen wollten“, sagte Kapos. Sie entschieden sich für Letzteres, den ultimativen Akt selbstloser Tapferkeit. Die Eltern wurden nach Auschwitz deportiert. Ihr Sohn wurde gerettet und in das Heim gebracht, wo er laut Kapos ‚die Extreme der Holocaust-Erfahrung‘ zeigte.

Eid erzählte, wie sie infolge des israelischen Angriffs auf Gaza im Jahr 2014 einen Zusammenbruch erlitt. Damals lebte sie im Flüchtlingslager Bureij im Zentrum von Gaza. „Ich war 14. Ich sah, wie Menschen vor meinen Augen in Stücke geschnitten wurden“, erinnert sie sich. „Das hätte ich niemals sehen dürfen. Ich bin immer noch in Therapie deswegen.“

Eid darf derzeit nicht nach Israel und damit auch nicht nach Palästina reisen, ist sich aber bewusst, dass sie „vielleicht auch getötet würde“, wenn sie zurückkehren könnte. Ihre beste Freundin, die in den ersten Wochen des israelischen Angriffs getötet wurde, war ebenfalls Journalistin und gehörte wie Ärzte und Helfer zu den Gruppen, die von den israelischen Streitkräften gezielt angegriffen wurden.

Die gemeinsamen Traumata sind es, die Juden und Palästinenser verbinden – oder verbinden sollten. Und in den vielen Protesten, die seit Beginn der brutalen Angriffe Israels auf Gaza im Oktober 2023 ausgebrochen sind, haben wir das gesehen. In den USA kommt einige der lautstärksten Opposition gegen den Völkermord in Gaza von Jewish Voice for Peace, deren Mitglieder die Wall Street und den Trump Tower in New York gestürmt haben und bereit sind, sich verhaften zu lassen.

Ähnlich ist es in Großbritannien, wo eine Allianz namens „Jewish Bloc“ bei den Pro-Palästina-Demonstrationen im ganzen Land allgegenwärtig ist. Für sie ist es unzumutbar und inakzeptabel, den Holocaust als Vorwand für einen weiteren Völkermord an anderen Menschen zu benutzen.

Letztes Jahr unterzeichneten zehn Holocaust-Überlebende einen Brief, in dem sie die Berufung auf dieses brutale Ereignis verurteilten, als würde es die heutige Version, die Israel in Gaza verübt, irgendwie rechtfertigen. „Unserer Meinung nach ist es eine völlige Beleidigung des Andenkens an den Holocaust, die Erinnerung daran zu benutzen, um entweder den Völkermord in Gaza oder die Unterdrückung an Universitäten zu rechtfertigen“, schrieben sie.

Ende April verurteilte jedoch ein Richter in Deutschland eine pro-palästinensische Aktivistin wegen des Hochhaltens eines Schildes mit der Aufschrift „Haben wir nichts aus dem Holocaust gelernt?“, mit der Begründung, sie habe zu Hass aufgestachelt und den Holocaust „verharmlost“. Andere pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland wurden von der Polizei mit einer Gewalt brutal angegriffen, die an die Gestapo und die SS erinnert.

Mohsen Mahdawi, der palästinensische Student an der Columbia University in New York, der verhaftet und dann freigelassen wurde und nun auf seine Abschiebungsanhörung wartet, hielt dort regelmäßig Treffen mit israelischen Studenten ab, bei denen die Gruppe versuchte, einen Weg zum Frieden zwischen sich und ihren Nationen zu finden. Einer der israelischen Studenten, Josh Drill, erinnerte sich daran, wie sie „intensive Diskussionen führten, unsere persönlichen Traumata teilten, gemeinsam heilten und uns eine friedliche Zukunft und unseren Platz darin vorstellten“.

Aber genau diese Menschen verhaften wir, Friedensstifter wie Mahdawi und Kapos, der nach der pro-palästinensischen Demonstration am 18. Januar in London ebenfalls von der Polizei zum Verhör vorgeladen wurde. Wenn Empathie ausgelöscht wird, herrscht Autokratie.

Kapos spürte das sehr deutlich, als er die Ausstellung „Letters from Gaza“ in einer Londoner Kunstgalerie besuchte. Als er die Hoffnungen und Ängste der palästinensischen Autoren las, darunter viele Kinder, war er beeindruckt davon, „wie ähnlich ihre Sorgen waren, genau wie bei uns während des Holocaust“. Übersetzt mit Deepl.com

