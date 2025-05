https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-s-bodyguards-go-incognito-amid-arrest-risks–israe



Netanjahus Leibwächter sind wegen Verhaftungsgefahr untergetaucht: israelische Medien

Von Al Mayadeen English

2. Mai 2025

Während die internationalen Forderungen nach Rechenschaft für den Völkermord in Gaza immer lauter werden, spiegeln Netanjahus maskierte Leibwächter die wachsende Angst vor einer Verhaftung im Rahmen des ICJ-Verfahrens und der weltweiten rechtlichen Untersuchungen wider.

Die Leibwächter des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die zur VIP-Schutzabteilung des Shin Bet gehören, traten laut israelischen Medienberichten bei den Feierlichkeiten zum 77. Unabhängigkeitstag Israels am Donnerstag mit Gesichtsmasken auf. Diese Maßnahme soll Berichten zufolge ihre Anonymität wahren und sie vor einer möglichen Verhaftung im Ausland schützen.

Die ungewöhnliche Maßnahme fiel während der Verleihung der Ehrenmedaille des Präsidenten auf, bei der laut israelischen Medienberichten Shin-Bet-Agenten offiziell angewiesen wurden, ihre Identität bei öffentlichen Veranstaltungen zu verbergen, da die internationalen rechtlichen Bemühungen zur Verfolgung israelischer Beamter und Sicherheitskräfte wegen Kriegsverbrechen zunehmen.

Fotos von der Zeremonie zeigen Netanjahus Sicherheitsleute mit Masken, ein beispielloser Schritt für die Einheit, die mit dem Schutz hochrangiger Beamter beauftragt ist.

Diese Entwicklung signalisiert eine zunehmende Besorgnis über die rechtliche Gefährdung von Personen, die an Aktionen im Rahmen des „israelischen“ Sicherheitsapparats beteiligt sind.

Die Anweisungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem internationale Organisationen weiterhin Haftbefehle und rechtliche Schritte gegen Mitglieder des „israelischen“ Militärs und Sicherheitsapparats einleiten.

Kein Einzelfall

Die Gesichtsbedeckungen dienen sowohl als physischer als auch als rechtlicher Schutz, insbesondere für Agenten, die ins Ausland reisen könnten.

Der „77. Unabhängigkeitstag Israels“ markierte auch eine Veränderung in der öffentlichen Darstellung von Militärangehörigen, während die Organisatoren offizieller Veranstaltungen Berichten zufolge angewiesen wurden, keine Nahaufnahmen von israelischen Soldaten zu filmen.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um ihre Identifizierung zu verhindern, da rechtliche Schritte gegen israelische Militäraktionen international an Dynamik gewinnen.

Verwandte Nachrichten

Die Entscheidung spiegelt ähnliche Vorsichtsmaßnahmen wider, die während der Zeremonie des israelischen Präsidenten Isaac Herzog Ende März getroffen wurden. Bei dieser Veranstaltung wurden 120 Soldaten ausgezeichnet, ihre Identität wurde jedoch laut israelischen Medien aus Sicherheitsgründen bewusst verschleiert.

Rechtsberater und Regierungsbeamte sind zunehmend besorgt über die Risiken, die internationale Reisen und die öffentliche Präsenz sowohl für Soldaten als auch für Sicherheitspersonal mit sich bringen. Es ist anzumerken, dass die weltweiten Ermittlungen gegen israelische Soldaten zugenommen haben, nachdem belastendes Filmmaterial veröffentlicht wurde, das ihre Beteiligung an Kriegsverbrechen in Gaza dokumentiert.

Weiterlesen: Israelische Soldaten wegen Verbrechen in Gaza weltweit mit 50 Anklagen konfrontiert: israelische Medien

ICC-Richter erlassen Maulkorberlass zu Haftbefehlen wegen israelischer Kriegsverbrechen

Richter des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) haben angeordnet, dass neue Anträge auf Haftbefehle im Fall Palästina vertraulich bleiben und Staatsanwalt Karim Khan keine bevorstehenden Schritte öffentlich bekannt geben darf, berichtete The Guardian.

In einer Entscheidung, die Anfang dieses Monats hinter verschlossenen Türen getroffen wurde, wiesen die Richter des ICC Khan an, weder auf die Existenz von Haftbefehlsanträgen noch auf seine Absicht, solche zu beantragen, hinzuweisen. Die Anordnung kommt zu einem Zeitpunkt, da Khan eine neue Runde von Anträgen gegen israelische Verdächtige wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten vorbereitet.

Zuvor hatte Khan Haftbefehle gegen Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant erwirkt.

Die Palästina-Ermittlungen des IStGH, die 2021 unter Khans Vorgängerin Fatou Bensouda offiziell aufgenommen wurden, haben angesichts des anhaltenden Völkermords Israels in Gaza an Dynamik gewonnen. Im Mai 2024 beantragte Khan Haftbefehle gegen hochrangige israelische und Hamas-Vertreter, was eine erhebliche Eskalation der Ermittlungen darstellt.

Nach der Eskalation im Oktober 2023 wurden die Ermittlungen intensiviert, insbesondere im Hinblick auf israelische Bombardierungen und Gewalt durch Siedler.

Die internationale Aufmerksamkeit für den Palästina-Fall vor dem IStGH unterstreicht die zunehmende Kontrolle von Verstößen gegen das Völkerrecht in der Region, während das Gericht um ein Gleichgewicht zwischen Transparenz, rechtlicher Integrität und politischem Druck bemüht ist.

Der IStGH hat sich laut dem Bericht nicht öffentlich zu den jüngsten gerichtlichen Anordnungen geäußert.

Weiterlesen: Amnesty International wirft „Israel“ „live gestreamten Völkermord“ in Gaza vor

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …