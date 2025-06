Netanjahus neuer Holocaust: Vom Live-Stream-Völkermord in Gaza zum Krieg gegen den Iran Jamal Kanj

https://www.counterpunch.org/2025/06/19/netanyahus-new-holocaust-from-livestream-genocide-in-gaza-to-the-war-on-iran/



Jamal Kanj

19. Juni 2025

Die Orwellsche Erklärung der G7 bezeichnete Israels Militärangriffe auf den Iran als „Selbstverteidigung“. Durch die Verdrehung der Sprache, um sie politischen Zwecken anzupassen, normalisiert das Kommuniqué die Aggression und bietet diplomatische Deckung für Israels wiederholte Verstöße gegen das Völkerrecht. Anstatt die gefährliche Eskalation Israels zu verurteilen, greift die G7 auf vage Forderungen nach „Deeskalation“ zurück und billigt damit unter dem Deckmantel der Neutralität faktisch die Straflosigkeit.

Auffällig ist, dass in der Erklärung weder Israels Einsatz von Hunger als Waffe gegen 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen noch Israels Verletzung des Waffenstillstandsabkommens im Libanon oder seine jahrelangen Bombardierungen Syriens erwähnt werden. Damit hat sich die G7 nun vollständig auf die Seite von Netanjahus endlosen Kriegen gestellt.

Das iranische Atomprogramm wurde kürzlich vom Chef der US-Geheimdienste in einer Aussage vor dem Kongress bestätigt, in der er erklärte, dass der Iran keine Atomwaffen baut. Die Erklärung der G7 spiegelt jedoch keine objektive Einschätzung wider, sondern politische Positionsbekundungen – ein weiterer Ausdruck der westlichen Vorherrschaft gegenüber nicht-westlichen Nationen. Nirgendwo ist diese Voreingenommenheit gefährlicher als in Washington und in der stillschweigenden Billigung der israelischen Angriffe auf zivile Atomanlagen im Iran durch Europa – Anlagen, die durch internationale Verträge geschützt sind. Solche Handlungen stellen einen eklatanten Verstoß gegen Artikel 56 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Konventionen dar, der Angriffe auf Kernkraftwerke verbietet.

Ein Angriff auf eine in Betrieb befindliche Anreicherungsanlage oder ein Lager für abgebrannte Brennelemente stellt eine große Gefahr dar. Ein solcher Akt könnte massive Mengen an Strahlung freisetzen, die zum Tod von Zivilisten führen und Grundwasser, Ackerland und ganze Ökosysteme für Generationen verseuchen würden. Die Auswirkungen wären unabhängig von der Art des Einsatzes gleichbedeutend mit einem Atomangriff. Dennoch warnen westliche Hauptstädte zu Recht vor ähnlichen Gefahren im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja, befürworten aber paradoxerweise israelische Angriffe unter dem Euphemismus der „Selbstverteidigung“.

Das Schreckgespenst einer katastrophalen Leckage ist mit ziemlicher Sicherheit der Grund, warum Israel bisher davon Abstand genommen hat, den tief unterirdischen Anreicherungskomplex Fordow im Iran zu bombardieren, wo Uran zu 60 Prozent angereichert wird. Die ökologischen, diplomatischen und regionalen Folgen wären unabsehbar. Netanjahu möchte zwar die Anlage zerstört sehen, überlässt dieses Risiko jedoch lieber den Vereinigten Staaten, in der Hoffnung, dass die Trump-Regierung eher bereit ist, die Konsequenzen zu tragen.

Angriffe auf nukleare Infrastruktur – ob zivil oder militärisch – schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall. Sie ignorieren die Lehren aus Tschernobyl und Fukushima, brechen das Tabu, Atomkraftwerke anzugreifen, und entlarven die Heuchelei westlicher Staaten, die die Verbreitung von Atomwaffen verurteilen, aber gleichzeitig tolerieren, dass ihre Verbündeten mit einer nuklearen Katastrophe spielen.

Diese moralische Blindheit ist weder neu noch zufällig. Sie wurzelt in derselben imperialen Tradition, die den Sklavenhandel nährte, indigene Völker vernichtete, koloniale Hungersnöte verursachte, den Holocaust inszenierte und zweimal Atombomben auf zivile Ziele abwarf. Dies ist dieselbe sogenannte westliche „Zivilisation“, die Israel mit Waffen, Satellitenaufklärung und diplomatischer Deckung versorgt, sodass es mit einer nuklearen Katastrophe im Iran liebäugeln und Kinder in Gaza hungern lassen kann. Diese Komplizenschaft wurde vom deutschen Kanzler Friedrich Merz offen zugegeben, der erklärte, Israel verrichte heute „die Drecksarbeit für uns“.

Um Washington zu einem neuen, für Israel maßgeschneiderten Krieg zu drängen, leisten Netanjahus Handlanger in den USA – getrieben von einer „Israel zuerst“-Agenda – Überstunden, um Trump davon zu überzeugen, die schwierigste Phase von Israels neuem teuflischen Abenteuer im Nahen Osten zu vollenden. Ihr Argument? Israel habe die Verteidigung des Iran bereits so weit geschwächt, dass ein Engagement der USA für die Streitkräfte und Interessen der USA in der Region nur ein geringes Risiko darstelle.

In diese sorgfältig inszenierte Farce tritt Netanjahu selbst – ein Meistermanipulator, der Trumps psychologische Schwächen besser versteht als Trumps eigene Berater. Alles, was es braucht, ist ein einziger Anruf, gespickt mit Schmeicheleien und übertriebenen Visionen von historischer Größe. Ein Appell an Trumps zerbrechliches Ego – ihm zu sagen, dass er als „Retter Israels“ in die Geschichte eingehen wird – könnte ausreichen, um die Tore für eine katastrophale militärische Eskalation weit zu öffnen.

Ähnlich wie 2003, als die „Israel First“-Neocons, darunter Netanjahus eigene Lügen vor dem Kongress im Jahr 2002, einen anderen leichtgläubigen US-Präsidenten mit der Fantasie manipulierten, dass ein Regimewechsel im Irak eine Welle der Demokratie im gesamten Nahen Osten auslösen würde. Über zwei Jahrzehnte später zahlen die Region – und in erheblichem Maße auch die Vereinigten Staaten – immer noch den Preis dafür, dass sie in einen katastrophalen Auslandskrieg hineingezogen wurden, der auf Lügen, Hybris und blinder Loyalität gegenüber den strategischen Interessen Israels aufgebaut war.

Trumps Entscheidungen vorherzusagen, war schon immer bekanntermaßen schwierig – nicht wegen seines strategischen Genies, sondern wegen seiner explosiven Mischung aus Ressentiments, Ego und Impulsivität. So begannen seine Handelskriege mit pauschalen Zöllen und endeten in chaotischen Ausnahmeregelungen; seine harte Einwanderungspolitik zerfiel in Gespräche über Ausnahmen für die Landwirtschaft und das Gastgewerbe. Das gleiche unberechenbare Muster prägt seine Außenpolitik: bombastische Drohungen, plötzliche Kehrtwenden und erneute Aggressionen, wann immer Schmeichelei und die Talking Points der Kabelnachrichten aufeinandertreffen. Seine verstörenden Posts und rücksichtslosen Erklärungen zum Iran sind keine Ausnahme – sie sind nur die jüngsten Ausbrüche in einer langen Reihe von Inkohärenzen.

Diese explosive Mischung – Israels ethisch rücksichtsloses Vorgehen gepaart mit einem US-Präsidenten, der zu impulsiven Entscheidungen neigt – ebnet den Weg für eine beunruhigende Eskalation. Sie birgt die Gefahr, dass Netanjahus Ambition, den „Nahen Osten neu zu gestalten“, verwirklicht wird – ein Slogan, der bereits 2003 zum Irakkrieg geführt hat. Zwanzig Jahre später trägt der Irak noch immer die Narben dieses für Israel geführten Krieges; eine Beteiligung der USA an einem neuen Krieg gegen den Iran würde ein weiteres Kapitel des Chaos in Netanjahus „neuem Nahen Osten“ aufschlagen.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs haben nichts aus den katastrophalen Lehren der Geschichte gelernt. Immer wieder wiederholen sie dieselben Fehler, die aus der Arroganz der Macht geboren sind – nur dass diesmal noch mehr auf dem Spiel steht. Mit ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israel verschließen sie nicht nur die Augen, sondern unterstützen aktiv die völkermörderische Politik Netanjahus und die Vorherrschaft der israelischen Juden.

Die Komplizenschaft der westlichen Staats- und Regierungschefs ist nicht passiv. Sie sind zu Wegbereitern geworden – zu Mitverursachern des sich abzeichnenden Völkermords in Gaza und zu aktiven Förderern einer potenziellen nuklearen Katastrophe im Iran. Trotz jahrzehntelanger Beweise dafür, dass imperiale Hybris Chaos und Leid hervorbringt – von Afrika bis Vietnam, vom Irak bis Libyen und darüber hinaus – halten diese Staats- und Regierungschefs weiterhin an der Illusion fest, dass Macht Recht ist, ermöglichen den heutigen Live-Stream-Völkermord in Gaza und ebnen den Weg für einen nuklearen Holocaust im Iran.

Jamal Kanj ist Autor von „Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America“ und weiteren Büchern. Er schreibt regelmäßig über Themen der arabischen Welt für verschiedene nationale und internationale Kommentare.

