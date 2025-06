https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-made-catastrophic-mistake-attacking-iran



Israel hat mit dem Angriff auf den Iran einen „katastrophalen Fehler“ begangen

Ali Abunimah

19. Juni 2025

Der von den USA unterstützte Angriffskrieg Israels gegen den Iran schien am Donnerstag weiter zu eskalieren, als iranische Raketenangriffe Tel Aviv und andere israelische Städte verwüsteten.

Der Verfasser dieses Artikels hörte kurz nach 7 Uhr Ortszeit in Amman die Sirenen der jordanischen Zivilverteidigung heulen.

Wenige Minuten später war von Jordanien aus deutlich zu sehen, wie eine Salve iranischer Raketen in Richtung Tel Aviv fiel.

Der heftige Überraschungsangriff Israels, der am 13. Juni begann, richtete sich gegen iranische Wohnviertel, Journalisten, Wissenschaftler, Regierungs- und Militäreinrichtungen sowie Elemente des iranischen Atomprogramms, von denen Israel ohne Beweise behauptet, sie seien für den Bau einer Atombombe bestimmt.

Bei den israelischen Angriffen wurden mehrere Mitglieder der obersten Militärführung des Iran getötet.

Am Donnerstagmorgen erklärte Israel, zwei weitere nuklearbezogene Anlagen im Iran angegriffen zu haben.

Während eine weitere Eskalation unvermeidlich scheint, war die Frage, ob es zu einer direkteren Beteiligung der USA kommen wird, das zentrale Thema, das ich am Mittwochabend mit dem iranischen Analysten Dr. Mohammad Marandi und den Journalisten Lowkey und Danny Haiphong in Haiphongs YouTube-Programm diskutierte. „Wir werden nicht verlieren. Wir werden das [israelische] Regime definitiv besiegen“, erklärte Marandi. „Wir sind entschlossen, den Aggressoren nicht ihren Willen zu lassen.“

Marandi fügte hinzu, dass Israel „gezwungen sein wird, anzuerkennen, dass dies ein katastrophaler Fehler war“.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass Trump, wenn die Vereinigten Staaten in diesen Kampf eintreten, entweder seines Amtes enthoben wird oder einen Weg finden muss, zurückzutreten, denn der Iran wird nicht nachgeben“, sagte Marandi.

Ein weiterer Krieg zur Regimewechsel

Marandi, ein bekannter Kommentator und Literaturprofessor an der Universität Teheran, gab bekannt, dass er sich von seiner Familie trennen musste, da er von iranischen Sicherheitsbeamten gewarnt wurde, dass er zum Ziel Israels werden könnte – genau wie Hunderte palästinensische Journalisten und Akademiker, die im Rahmen des israelischen Völkermords ermordet wurden.

Wir sprachen auch über die offen voreingenommene und verzerrte Berichterstattung der westlichen Medien und darüber, wie westliche Länder sich anstellen, um den israelischen Angriff auf den Iran zu rechtfertigen.

Wir sprachen darüber, dass das eigentliche Ziel des israelischen Angriffs wenig mit dem iranischen Atomprogramm zu tun hat. Vielmehr streben Israel und seine Unterstützer einen Regimewechsel und die Unterwerfung des Iran an, vor allem wegen seiner Unterstützung für den palästinensischen Befreiungskampf.

Wir alle betonten, dass wir uns weiterhin auf den eskalierenden Völkermord Israels in Gaza konzentrieren müssen, wo israelische Massaker in den letzten 24 Stunden mindestens 144 Palästinenser getötet haben, wie palästinensische Gesundheitsbehörden am Mittwoch berichteten.

Sie können die gesamte Sendung im Video oben in diesem Artikel ansehen.

Israel nimmt iranische Zivilisten ins Visier

Bis zum 16. Juni hatten israelische Bombenangriffe mindestens 224 Menschen in Iran getötet und fast 1.300 verletzt.

Nach Angaben iranischer Gesundheitsbehörden sind 90 Prozent der Opfer Zivilisten.

Ein israelischer Angriff am Montag traf das Farabi-Krankenhaus in Kermanshah, einer Stadt im Westen des Iran, und verursachte schwere Schäden an der Intensivstation und Verletzungen bei Patienten.

Iran sagt, der Angriff, der das Krankenhaus beschädigte, habe eine Militärbasis zum Ziel gehabt

Die jüngste iranische Raketensalve war die 14. seit Teheran mit Vergeltungsmaßnahmen für die israelische Aggression begonnen hatte, und sie schien eine der stärksten zu sein.

Seit Beginn des Krieges durch Israel wurden mindestens 24 Israelis getötet und mehr als 800 bei iranischen Vergeltungsschlägen verletzt.

Mindestens 76 Menschen wurden bei dem Raketenangriff am Donnerstagmorgen verletzt, der „erhebliche Schäden in zwei Vororten von Tel Aviv, Holon und Ramat Gan sowie in Jaffa“ verursachte, wie die israelische Zeitung Haaretz berichtete.

Am Dienstag hatte der iranische Generalstabschef, Generalmajor Sayyid Abdolrahim Mousavi, die Israelis gewarnt, dass das, was sie bis dahin erlebt hatten, nur als Abschreckung gedacht gewesen sei und dass „Strafoperationen“ noch bevorstünden.

Mit relativ wenigen Raketen – Israel schätzt, dass am Donnerstagmorgen etwa 30 abgefeuert wurden – gelang es dem Iran, die schwächelnden Luftabwehrsysteme Israels zu umgehen und direkte Treffer zu landen.

Es tauchte ein Video auf, das einen mächtigen Raketenangriff zeigt, der erhebliche Schäden und Chaos im Soroka Medical Center, einem großen israelischen Zivil- und Militärkrankenhaus in Beerscheba, angerichtet hat, das von seiner amerikanischen Spendenorganisation als „Israel’s medical Iron Dome” (Israel’s medizinischer Eiserner Dom) bezeichnet wird.

„Das Gebäude wurde schwer beschädigt und es gibt umfangreiche Schäden durch die Explosion”, sagte Krankenhausdirektor Shlomi Kodesh gegenüber den Medien. „Alle Patienten und Mitarbeiter befanden sich in geschützten Bereichen, und alle Verletzungen, die wir behandelt haben, sind leicht.”

Die israelische Regierung und das Militär, die systematisch jedes Krankenhaus in Gaza angegriffen oder zerstört haben, nutzten die Schäden in Soroka schnell für ihre Propaganda.

Das israelische Militär veröffentlichte sogar ein Video, in dem behauptet wird, dass „das iranische Regime Krankenhäuser ins Visier nimmt“.

Die Islamische Revolutionsgarde des Iran erklärte jedoch, dass das „Hauptziel“ des Angriffs in der Nähe von Soroka „das große Hauptquartier des israelischen Militärs (IDF C4I) und das Militärgeheimdienstlager im Gav-Yam-Technologiepark“ gewesen sei.

Ein Artikel vom März 2025 in der Zeitung „The Jerusalem Post“ bestätigt die „Gehentfernung“ zwischen dem IDF C4I-Hauptquartier und dem Soroka Medical Center.

Der Artikel enthüllt außerdem, dass sich in diesem Gebiet Wohnhäuser oder geplante Wohnhäuser für Tausende israelischer Militärangehöriger befinden.

Wird die USA den Iran bombardieren?

US-Präsident Donald Trump hat Israel seine ausdrückliche Unterstützung für einen Angriff auf den Iran zugesagt, und natürlich wäre Israel ohne die massiven Waffenlieferungen und logistische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder nicht in der Lage, zu handeln.

Trump sagt jedoch, er habe sich noch nicht entschieden, ob er sich direkt an dem israelischen Angriff beteiligen und US-Schwerbomber einsetzen werde, um die stark befestigte iranische Atomanlage in Fordo zu zerstören.

Nur das US-Militär verfügt über und kann die massiven konventionellen Bomben liefern, die vermutlich in der Lage sind, die in einer Bergregion etwa 200 Kilometer südlich von Teheran errichtete Anlage zu zerstören.

Aber mindestens ein erfahrener Analyst bezweifelt, dass selbst diese amerikanischen Bomben diese Aufgabe erfüllen können.

Wie Marandi in der Sendung von Haiphong betonte, geht er nicht nur davon aus, dass die USA ihr Ziel nicht erreichen würden, sondern dass eine direkte Beteiligung katastrophale Folgen für sich selbst und die Welt hätte, insbesondere in der ölreichen Golfregion, wo die USA über zahlreiche Militärstützpunkte verfügen.

Der Iran könnte beispielsweise die Straße von Hormus sperren, eine Schifffahrtsroute, über die ein Fünftel des täglichen weltweiten Ölverbrauchs transportiert wird.

Marandi wies darauf hin, dass der Iran über Tausende von Kurzstreckenraketen verfügt, die den Persischen Golf leicht überqueren und US-Einrichtungen oder Stützpunkte in den mit Washington verbündeten Golfmonarchien treffen könnten.

Unberechenbarer Trump

Der Verfasser dieses Artikels stellte fest, dass Trump offenbar entschlossen war, einen US-Angriff auf den Iran durchzuführen, als er am Montagabend vorzeitig vom G7-Gipfel in Kanada zurückflog.

Im Gespräch mit Journalisten an Bord der Air Force One wies der Präsident die Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard, die im März vor dem Kongress erklärt hatte, dass die US-Geheimdienste nicht davon ausgehen, dass der Iran eine Atomwaffe entwickelt, kurzerhand zurück.

Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, die die iranischen Atomanlagen überwacht, bekräftigte diese Woche, dass seine Behörde keine Beweise für iranische Bemühungen zur Entwicklung einer Atomwaffe gefunden habe.

Trump war jedoch damit beschäftigt, kriegerische Drohungen auszusprechen, die genau die Verhandlungen mit dem Iran auszuschließen schienen, die er angeblich wollte – er forderte die „bedingungslose Kapitulation“ und drohte mit der Tötung des iranischen Staatschefs Ayatollah Ali Khamenei.

Nach einem Treffen mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Lagezentrum des Weißen Hauses schien Trump jedoch von seinem blinden Drang zum Krieg abzurücken – möglicherweise hatte er nüchternere Ratschläge zu den potenziellen Risiken und Kosten erhalten.

„Ich werde es vielleicht tun, vielleicht auch nicht. Ich meine, niemand weiß, was ich tun werde“, sagte Trump am Mittwoch.

Der Iran hat deutlich gemacht, dass er keine Pläne zur Kapitulation hat, aber dass er seine Vergeltungsmaßnahmen einstellen würde, wenn Israel seine Aggression beendet.

Israel befindet sich in einer verzweifelten Lage, die es sich ganz allein zuzuschreiben hat. Es kann zwar Tod und Zerstörung im Iran verursachen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es dem weitaus größeren Land einen tödlichen Schlag versetzen oder den von ihm so sehnlichst gewünschten Regimewechsel herbeiführen kann.

Ein Stopp des Angriffs wäre jetzt ein Eingeständnis, dass sein gefährliches Spiel gescheitert ist, aber eine Fortsetzung bedeutet, dass die israelische Heimatfront noch verheerenderen iranischen Reaktionen ausgesetzt sein wird.

USA lehnen Beteiligung am Krieg öffentlich entschieden ab

Israel braucht die direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten am Krieg, und in der Vergangenheit hat Israel von Washington in der Regel alles bekommen, was es wollte.

Für Trump, der sich selbst als „Friedenspräsident“ bezeichnet und versprochen hat, sich auf „America First“ zu konzentrieren und sich von Auslandseinsätzen und Regimewechselkriegen abzuwenden, birgt dies jedoch enorme Risiken.

Nur 16 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die USA direkt in den Krieg eingreifen sollten, während 60 Prozent dies ablehnen, laut einer neuen YouGov-Umfrage in den Vereinigten Staaten.

Selbst unter den Anhängern von Trumps eigener Republikanischer Partei lehnen 53 Prozent eine direkte Beteiligung der USA an dem Krieg ab, nur 23 Prozent befürworten sie.

Mehr Amerikaner (37 Prozent) glauben, dass der Krieg die Sicherheit der USA eher gefährden wird, während nur 14 Prozent glauben, dass er die USA sicherer machen wird, so die Umfrage.

Die Hälfte der Amerikaner sagt, dass Israels Krieg gegen den Iran die ganze Welt unsicherer machen wird.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels scheint es keinen klaren Ausweg zu geben.

Nach dem iranischen Raketenangriff am Donnerstagmorgen bezeichnete der israelische Verteidigungsminister Israel Katz Khamenei als „modernen Hitler“ und erklärte, dass der iranische Führer „nicht weiter existieren kann“.

Katz deutete an, dass er dem israelischen Militär Anweisungen gegeben habe, den iranischen Führer zu ermorden.

Angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten und Israel unter dem Kommando instabiler Führer stehen, die keine Grenzen kennen und – im Gegensatz zum Iran – über Atomwaffen verfügen, sind die Aussichten wirklich erschreckend.

