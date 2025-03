https://www.aljazeera.com/opinions/2025/3/3/netanyahus-plan-to-deprive-and-rule-in-gaza-will-fail-again



Netanjahus Plan, Gaza zu enteignen und zu regieren, wird erneut scheitern

Angesichts von Vertreibung, Obdachlosigkeit und Hunger ist die palästinensische Solidarität unerschütterlich geblieben.

3. März 2025

Menschen versammeln sich am 2. März 2025 in der Gegend von al-Dahduh im Stadtteil Tal al-Hawa in Gaza-Stadt bei den Trümmern zerstörter Gebäude zu einem gemeinsamen Iftar [Omar Al-Qattaa/AFP]

Von Oktober 2023 bis Januar 2025 gelang es Benjamin Netanjahu, etwa 1,9 Millionen Palästinenser zu vertreiben – fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens. Er muss stolz sein. Der israelische Premierminister kann nun als der Mann ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen, der im Alleingang die meisten Menschen auf kleinstem Raum vertrieben hat.

Ich selbst bin einer dieser 1,9 Millionen. Ich wurde zweimal vertrieben: das erste Mal zu Beginn des völkermörderischen Krieges und dann ein Jahr später erneut.

Viele palästinensische Familien wurden wiederholt vertrieben, einige zehnmal oder öfter.

Es war eine klare Strategie von Netanyahu, uns zu spalten. Der Norden wurde vom Süden abgeschnitten. „Nordländer“ wurden gewaltsam in den Süden vertrieben. Dann wurden „Südländer“ und die anderen Vertriebenen gezwungen, ins Zentrum zu ziehen.

Aber das reichte ihm nicht. Der israelische Premierminister genehmigte eine groß angelegte Kampagne zur Zerstörung von Wohnraum im gesamten Gazastreifen, insbesondere im Norden und Süden. Er ordnete auch die Blockade der humanitären Hilfe an, um uns auszuhungern.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden infolge der israelischen Aggression 92 Prozent der Häuser im Gazastreifen, d. h. etwa 436.000 Gebäude, zerstört oder beschädigt. Nach Angaben des Al Mezan Center for Human Rights hat die israelische Armee während der gesamten Waffenruhe nicht aufgehört, Häuser in Rafah zu zerstören.

Laut dem Welternährungsprogramm waren im Januar mehr als 2 Millionen Menschen vollständig auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, und Hunderttausende waren mit einer „katastrophalen Ernährungsunsicherheit“ konfrontiert.

Netanjahu hat nun angeordnet, die gesamte humanitäre Hilfe erneut einzustellen, und plant, die Palästinenser erneut gewaltsam aus dem Norden in den Süden zu vertreiben.

Sein Ziel ist klar: Gemeinschaften auseinanderzureißen, uns zu trennen und zu schwächen, uns durch extreme Entbehrungen gegeneinander aufzubringen. Aber seine Strategie ist in den letzten 16 Monaten gescheitert, und sie wird erneut scheitern.

Angesichts eines völkermörderischen Krieges zeigten die Menschen in Gaza eine enorme Solidarität untereinander. Wer ein Haus hatte, das noch stand, öffnete es, um die Vertriebenen, einschließlich ihrer Familien, Freunde, Nachbarn und sogar Fremde, zu beherbergen. Wer etwas zu essen hatte, teilte es auch.

Als wir im Dezember 2023 in unserem Viertel unter Belagerung standen, warfen wir Wasserflaschen durch die Fenster unseres Nachbarn und seiner Tochter, um sicherzustellen, dass sie etwas zu trinken hatten. Wir versorgten auch andere Menschen in Not mit Lebensmitteln, indem wir sie über die Mauer warfen, die unser Haus von anderen Häusern trennte.

Während unserer zweiten Vertreibung öffnete ein Freund meines Vaters sein Haus im Süden für uns, und wir blieben vier Monate lang dort.

Am 15. Januar, als der Waffenstillstand verkündet wurde, hatten die Menschen in Gaza gegen Netanjahu und seine Strategie des „Teile und herrsche“ gewonnen. Vier Tage später konnten einige der Vertriebenen aus Rafah zurückkehren.

Am 27. Januar kam dann die „große Rückkehr“. Hunderttausende Palästinenser machten sich auf den Weg zurück in den Norden.

Für die meisten Vertriebenen bedeutete die „Rückkehr“, dass sie obdachlos wurden. Die Menschen legten lange Strecken zu Fuß zurück, nur um festzustellen, dass ihre Häuser beschädigt oder zerstört waren. Das Wort, das wir derzeit verwenden, um zerstörte Häuser in Gaza zu beschreiben, ist „biscuit“ – ein Haus, das flach wie ein Keks zerschmettert ist.

Die obdachlosen Rückkehrer hatten nur wenige Möglichkeiten: Sie konnten in Schulen gehen, die zu Notunterkünften umfunktioniert wurden, ein Zelt auf einer Freifläche oder neben den Trümmern ihrer Häuser aufschlagen oder versuchen, die noch stehenden Wände zu einem Wohnraum zu reparieren.

Die Familien leiden unter dem starken Regen, dem starken Wind und der Kälte. Viele haben beim Aufräumen, Reparieren oder Suchen in den Trümmern nach ihren Habseligkeiten die Leichen ihrer Angehörigen gefunden und sie ausgegraben, um sie zu begraben.

Aber selbst in der harten Realität der Obdachlosigkeit finden Palästinenser immer noch Solidarität.

Die Menschen teilen das Wenige, das sie an Nahrung, Wasser und sogar Platz in überfüllten Zelten haben. Nachbarn leisten gemeinsam Beiträge zur Reparatur von kaputten Wänden und Dächern. Einige bieten mit halb zerstörten Häusern Bedürftigen eine Unterkunft an. Freiwillige initiieren Kampagnen zur Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung an Schulen, Notunterkünfte und Zeltlager.

Einige Jugendliche treffen sich täglich, um in Gemeinschaftsküchen zu kochen und sicherzustellen, dass niemand hungrig bleibt. Menschen bieten emotionale Unterstützung durch WhatsApp-Gruppen und Treffen zur psychischen Gesundheit. Abends versammeln sich Familien, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen und sich gegenseitig zu trösten, um die Einsamkeit zu verringern.

Die Männer in unserer Nachbarschaft haben einen Plan erstellt, um sich gegenseitig bei der Errichtung von Unterkünften in beschädigten Häusern zu helfen. Sie halfen uns, Planen aufzustellen und sie mit Stangen am Boden zu befestigen und Wände in unserem beschädigten Haus zu reparieren.Wir halfen anderen, indem wir Strom für die Geräte über unser kaum funktionierendes Solarmodul lieferten.

„Zuhause“ ist jetzt das, wonach sich die meisten Menschen in Gaza sehnen. Es sollte ein warmer Ort der schönen Erinnerungen sein, an den man flüchten kann, wenn die Welt zu viel wird, um sie zu ertragen. Es sollte kein Zelt, keine Schule und kein zerstörtes Haus sein.

Aber die Palästinenser waren schon einmal hier. Drei Viertel der Bevölkerung von Gaza sind Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen, die ihre Häuser in der Nakba verloren haben. Meine eigenen Vorfahren wurden aus ihren Häusern in der Stadt al-Majdal vertrieben.

Was Netanyahu und andere israelische Politiker wie er anscheinend nicht verstehen, ist, dass Gaza nicht nur ein Ort für uns ist, sondern unsere Heimat.

Wie oft auch immer Israel die Hilfe einstellt und Angriffe durchführt, Häuser zerstört und Menschen vertreibt, wir werden sie wieder aufbauen, nicht durch Magie, sondern durch unsere eigene Solidarität, Widerstandsfähigkeit und die Unterstützung der Welt.

Die Einheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, hat eine Gemeinschaft geschaffen, die sich nicht auslöschen lässt. Das ist es, was Gaza wieder auf die Beine helfen wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Farah Zaina Dozentin an der University College of Applied Sciences in Gaza Farah Zaina ist akademische Dozentin an der University College of Applied Sciences (UCAS) und Englischtrainerin für Weiterbildung an der Islamic University of Gaza (IUG) sowie Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Texte wurden in Al Jazeera, Mondoweiss, Electronic Intifada, We Are Not Numbers und anderen Medien veröffentlicht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …