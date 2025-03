Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2025-03-02/ty-article/.premium/for-its-annual-viral-ramadan-ad-arab-media-giant-attacks-trumps-gaza-plan/00000195-57b4-d636-a3df-7fff91130000



Arabischer Medienriese greift in jährlicher viraler Ramadan-Werbung Trumps Gaza-Plan an

Der diesjährige Werbespot des kuwaitischen Telekommunikationsriesen Zain, der sich auf die Palästinenser im Gazastreifen konzentriert, findet harte Worte für Präsident Trump: „Dieses Land steht nicht zum Verkauf … Ihr ‚Deal des Jahrhunderts‘ ist nichts als Sand in der Wüste. Und in der ‚Riviera‘ ertrinken Sie durch Ihre eigene Hand.“

Zains Ramadan-Anzeige beginnt mit einem jungen Mädchen, das über Trümmer läuft und eine blaue Flagge hisst; sie endet mit einer scharfen Zurechtweisung von Trump. Bildnachweis: Screenshot

Nagham Zbeedat

2. März 2025, 20:58 Uhr IST

Ein kuwaitischer Telekommunikationsriese, der für seine jährlichen Ramadan-Werbespots bekannt ist, hat US-Präsident Donald Trump und seinen Plan, Gaza zu evakuieren, in seiner neuesten saisonalen Anzeige scharf kritisiert.

Zains Ramadan-Werbung von 2025 unterstreicht auch die Entschlossenheit des Gazastreifens, den Streifen nach dem verheerenden 16-monatigen Krieg zwischen Israel und der Hamas wieder aufzubauen.

Muslimische und arabische Gemeinden fiebern dem Werbespot entgegen, der immer aktuelle soziale Themen anspricht. Letztes Jahr widmete er seine Ramadan-Werbung beispielsweise der Notlage der Kinder in Gaza.

Das diesjährige Video beginnt mit der Aussage: „Mein Puls erwacht, so gut wie neu. In meine Arme, mein Land, lass meine Liebe dich formen.“ Das Video zeigt dann ein junges Mädchen, das über zerbrochenes Glas und Trümmer läuft und eine blaue Flagge mit der Aufschrift „Lasst uns einen spirituellen Frieden singen, der einen nationalen Frieden umfasst“ hisst. Neben dem Mädchen singt ein irakischer Künstler und richtet sich an die palästinensische Heimat: „Wir werden nicht dafür sterben, um zu leben, wir geben ihm Leben und es gibt uns die Gnade zurück.“

Eine weitere Botschaft wird von Maria Hanoun, einem Mädchen mit Locken aus Gaza-Stadt, überbracht. Im vergangenen Monat ging ein separates Video der 4-Jährigen viral. Darin forderte die Kriegsüberlebende Trump direkt zu seinem Übernahme- und Umsiedlungsplan heraus: „Wenn ich Sie bitten würde, Ihr Zuhause zu verlassen und in Ägypten oder China zu leben, würden Sie das akzeptieren?“

Maria tritt nun in dem Zain-Werbespot auf und überbringt eine weitere Botschaft: „Ich werde mein Land nicht einfach so verlassen. Merkt euch meine Anwesenheit, seine Ufer und seine Meere.“

Der Refrain des Videos, in dem bekräftigt wird, dass die Palästinenser in ihrem Land verwurzelt bleiben, wird wiederholt, während Schulkinder in den engen, zerstörten Gängen einer verlassenen Schule zum Unterricht eilen. Andere Jugendliche versammeln sich um einen Topf Maqluba – ein palästinensisches Schichtgericht aus Fleisch, Reis und gebratenem Gemüse. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …