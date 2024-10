https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/netanyahu-allies-push-recolonize-gaza-us-election-nears



Netanjahus Verbündete drängen auf eine erneute Kolonisierung des Gazastreifens, während die US-Wahlen näher rücken

Von Michael F. Brown

Rechte und Rechenschaftspflicht 29. Oktober 2024

Vizepräsidentin Kamala Harris, Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken sind an den Kriegsverbrechen und dem Völkermord Israels in Gaza mitschuldig.

Al Drago Pool via CNP

In den letzten Tagen vor den Präsidentschaftswahlen 2024 in den Vereinigten Staaten warnen prominente Organisationen und Beamte der Vereinten Nationen – erneut – vor den Schrecken, die sich in Gaza abspielen.

Sie beschreiben die Situation mit Worten, die alarmierend sein sollten, vielleicht sogar für eine mitschuldige demokratische Regierung, die das Gemetzel finanziert. „Der dunkelste Moment des Gaza-Konflikts entfaltet sich“, die „gesamte Bevölkerung Nord-Gazas ist vom Tod bedroht“, „in Gaza ist nirgendwo sicher“, und dies ist „ein Versuch, die Palästinenser aus der Geschichte zu löschen“.

Der Historiker und Analyst Assal Rad, der diese Warnungen zusammengetragen hat, merkt an: „UN-Organisationen prangern die israelischen Gräueltaten lautstark an, während die USA sie ignorieren.“

Gleichzeitig drängen prominente israelische Politiker auf eine Rückkehr von Siedlern nach Gaza, was gegen das Völkerrecht verstößt.

In einem redaktionellen Beitrag in der israelischen Zeitung Haaretz wurde letzte Woche die Frage aufgeworfen, ob Israel „mit der Umsetzung des Belagerungs- und Aushungerungsprogramms begonnen hat, das von Generalmajor (a. D.) Giora Eiland befürwortet wird und oft als ‚Plan der Generäle‘ bezeichnet wird.“

In dem Beitrag heißt es weiter: “Für Kabinettsmitglieder, die den Krieg als historische Gelegenheit zur Rückkehr in den Gazastreifen betrachten, ist Eilands Plan der Silbertablett, auf dem die erneute jüdische Besiedlung des Streifens serviert wird.“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte im Juli vor dem US-Kongress, dass „Israel nicht beabsichtigt, Gaza neu zu besiedeln“. Aber seine Likud-Partei unterstützt Siedlungen und es ist zu erwarten, dass Netanjahu seine erklärte Position zu den Siedlungen in Gaza ändern wird, wenn seine Regierungskoalition auf dem Spiel steht.

Netanjahus Geschichte und Wortwahl schließen die Möglichkeit einer Unterstützung der Siedlungen in Gaza durch ihn nicht aus, sei es unter einer Trump-Regierung oder einer Harris-Regierung.

Konferenz der Gaza-Kolonisatoren

Die Organisation Nachala und Mitglieder der Likud-Partei koordinierten und veranstalteten Anfang des Monats eine zweitägige Konferenz in der Nähe von Gaza, um für eine Rückkehr israelischer Siedler in den Küstenstreifen des Gebiets zu werben. Die Organisation strebt ein viel größeres Israel an.

Die Vorsitzende von Nachala, Daniella Weiss, berichtete, dass sich 700 Familien für die Kolonisierung des Gazastreifens angemeldet haben.

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit von der Partei Jewish Power, die Teil von Netanyahus rechtsextremer Koalition ist, erklärte: „Wenn wir wollen, können wir die Siedlungen in Gaza erneuern.“

Er bezeichnete die Rekolonisierung – Israel verließ Gaza 2005 nach fast 40 Jahren der Errichtung von Apartheidbedingungen innerhalb des Bantustans Gaza – als “die beste und moralischste Lösung, nicht mit Gewalt, sondern indem man ihnen sagt: „Wir geben euch die Option, geht in andere Länder, das Land Israel gehört uns.“

Seine Vision ist eine der ethnischen Säuberung und der Förderung der Nakba, als etwa 800.000 Palästinenser von zionistischen Milizen und der israelischen Armee vertrieben wurden. Viele dieser Flüchtlinge landeten in Gaza und ihre Nachkommen werden heute getötet und erneut vertrieben.

Finanzminister Bezalel Smotrich, ein Verfechter der Rassentrennung und Vorsitzender der Partei des religiösen Zionismus, sprach zu der versammelten Menge, die darauf aus war, palästinensisches Land in Gaza zu stehlen. Er argumentierte, dass israelische Siedler „Gaza zum Blühen bringen würden, weil es unser Land ist“.

Vor der Konferenz twitterte Smotrich, dass die Konferenz „dazu dienen soll, den Ehrgeiz und das Streben nach der Errichtung einer jüdischen, zionistischen und Pioniersiedlung im Gazastreifen zum Ausdruck zu bringen“.

Er fügte hinzu: „Um ehrlich zu sein, ist mir klar, dass es irgendwann eine jüdische Siedlung im Gazastreifen geben wird … es wird notwendig sein, Gaza wieder zu besetzen, wie es unsere heldenhaften Kämpfer und Kommandeure seit einem Jahr tun.“

Er schloss mit der Behauptung, dass er und seine Verbündeten ‚die Wiederansiedlung des Landes in all seinen Weiten fortsetzen werden, weil dies unser Land ist und wir kein anderes haben‘.

Smotrich hat ein Land im Sinn, das nicht nur das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen umfasst, sondern sich bis nach Jordanien, Syrien, Ägypten, Libanon, Saudi-Arabien und Irak erstreckt.

Meine Kollegen bei The Electronic Intifada diskutierten dies am Mittwoch vergangener Woche und kamen zu dem Schluss, dass der militärische Widerstand der Palästinenser eine Rückkehr der Siedler nach Gaza unwahrscheinlich macht.

Allerdings hat Israel, wie Ali Abunimah feststellte, alle roten Linien überschritten, die von der Biden-Regierung nur sehr vorsichtig gezogen wurden.

Leere Rhetorik

Vedant Patel, stellvertretender Sprecher des Außenministeriums, antwortete letzte Woche einem Journalisten, dass „die Rhetorik, auf die Sie sich beziehen, über die Umsiedlung des Gazastreifens oder wie auch immer sie formuliert wurde, wir sicherlich – das ist die Art von Rhetorik, die wir eindeutig ablehnen.“

Patel fügte hinzu, dass Außenminister Antony Blinken ‚jede territoriale Verkleinerung des Gazastreifens‘ ablehne und dass die USA ‚keine Wiederbesetzung des Gazastreifens nach dem Ende dieser Krise‘ wünschten. Die USA streben stattdessen einen „anhaltenden Frieden“ an.

Nach mehr als einem Jahr Völkermord scheinen die USA jedoch einen „anhaltenden Frieden“ mit einem niedergeschlagenen Volk zu verwechseln. Die Einbeziehung „der Stimmen des palästinensischen Volkes, seiner Bestrebungen“ nach einer „Regierungsführung in Gaza nach der Krise“ ist kaum mehr als leere Rhetorik, nachdem die USA die Zerstörung des besetzten Gebiets finanziert haben.

Politisch würde eine Rückkehr zu Kolonialsiedlungen in Gaza wahrscheinlich studentische Demonstranten auf den Plan rufen und vielleicht milde Verurteilungen von einigen US-Politikern hervorrufen, die nicht bereit sind, andere israelische Kriegsverbrechen anzusprechen.

Dennoch könnte Netanjahu zögern, denn erneute Siedlungsaktivitäten würden in Echtzeit an den Diebstahl palästinensischen Landes durch Israel sowohl während der Nakba 1948 als auch nach der Besetzung und Besiedlung des Westjordanlandes, einschließlich Ost-Jerusalems, nach 1967 erinnern.

Die erneute Kolonisierung des Gazastreifens würde jeden nachdenklichen Analysten – der in den meisten westlichen Mainstream-Medien, in denen Begriffe wie Apartheid und Enteignung im Allgemeinen nicht erwähnt werden, verschwindend selten ist – dazu veranlassen, zu kommentieren, dass Israel zuvor bereits Ähnliches getan hat, und zu Recht die Legitimität dieser früheren Enteignungen in Frage zu stellen.

Netanjahu ist jedoch so sehr daran interessiert, eine Untersuchung des 7. Oktobers zu verzögern, dass er der israelischen Siedlungsbewegung und ihren Vertretern in der Knesset möglicherweise nachgeben wird, um seine Regierung zusammenzuhalten. Er würde wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass sich jede westliche Empörung bewältigen lässt, insbesondere da sich die Führung der Demokratischen Partei sowohl als unfähig als auch als mitschuldig am Völkermord im Gazastreifen erweist.

Laut einem anonymen hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums, der kürzlich mit The Washington Post sprach, „sagten US-Beamte zu Netanjahu, es gebe die ‚Wahrnehmung‘, dass Israel eine Strategie verfolge, ‚den Norden zu isolieren, den Menschen zu sagen, dass sie, wenn sie nicht gehen, praktisch zur Zielscheibe werden, und ihnen die Einfuhr von Lebensmitteln zu verweigern‘.

Netanjahu und sein Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, bestritten, dass dies die Politik Israels sei, obwohl es zahlreiche Beweise für das Gegenteil gibt. Als US-Beamte dann Netanjahu aufforderten, dies klarzustellen, „lehnten die Israelis eine solche Verpflichtung ab“.

Blinken, der sich an den Kriegsverbrechen und dem Völkermord voll und ganz mitschuldig macht, gab Reportern gegenüber zu verstehen, dass er Netanjahus Wort in dieser Angelegenheit akzeptiert.

Das ist nicht nur eine Frage der Naivität. So sehen Mitschuld, ein fehlender moralischer Kompass und null Mut während einer politischen Kampagne aus.

Eine solche Mitschuld führt zu Recht dazu, dass sich wichtige Teile der demokratischen Koalition auflösen und ein Klima entsteht, in dem die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sich lieber im Glanz der Kriegsverbrechen der Familie Cheney sonnt, als ihren Kurs zu ändern, wie es die Wähler, die gegen Völkermord sind, seit Monaten von ihr fordern.

Wie die in Gaza ansässige Menschenrechtsorganisation Al Mezan kürzlich feststellte: „Jabaliya, das größte Flüchtlingslager in Gaza, wurde 1948 von Palästinensern gegründet, die von zionistischen Milizen (später vom israelischen Militär) gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden. Jetzt vertreibt Israel diese Flüchtlinge und ihre Nachkommen erneut gewaltsam, unter Androhung der physischen Vernichtung durch völkermörderische Gewalt und Aushungerung. Beendet die anhaltende Nakba. Beendet den Völkermord.“

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass eine Harris- oder Trump-Regierung wirksame Maßnahmen ergreifen würde, um der anhaltenden israelischen Brutalität entgegenzuwirken.

Nach einem Jahr des Völkermords hofft die Biden-Regierung, dass die Wähler, die gegen den Völkermord gestimmt haben, die Möglichkeit akzeptieren, dass die Regierung ihre militärische Unterstützung einige Tage nach der Wahl überdenken könnte, wenn sich die humanitäre Lage in Gaza nicht verbessert.

Blinken und Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III behaupteten in einem Brief vom 13. Oktober an den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und Dermer, dass sie schrieben, um „die tiefe Besorgnis der US-Regierung über die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza zu unterstreichen und dringende und nachhaltige Maßnahmen Ihrer Regierung in diesem Monat zu fordern, um diesen Trend umzukehren“.

In dem Schreiben heißt es lediglich zu den Waffenlieferungen: „Wenn kein nachhaltiges Engagement für die Umsetzung und Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen nachgewiesen wird, kann dies Auswirkungen auf die US-Politik im Rahmen von NSM-20 [National Security Memorandum-20] und einschlägige US-Gesetze haben.“

Mit anderen Worten: Selbst wenn sich die Lage nicht verbessert, kann es Konsequenzen geben oder auch nicht.

Blinken hat das US-Recht zur humanitären Hilfe bereits missachtet, sodass diese schwachen und flexiblen Worte keine große Überraschung sind.

Dass Außenminister Blinken, Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Harris mit ziemlicher Sicherheit keine Konsequenzen vor dem Internationalen Strafgerichtshof fürchten müssen, weil sie einen Völkermord unterstützt haben, ist eine der größten Ungerechtigkeiten des frühen 21. Jahrhunderts. Ihre Entschlossenheit, den Nahen Osten durch Kriegsverbrechen neu zu gestalten, erinnert an die Republikanische Partei von 2003.

Nach ihrer Amtszeit wird die Demokratische Partei entvölkert werden müssen, wenn einige Wähler jemals zurückkehren sollen. Einige werden vielleicht nie zurückkehren – zu keiner der beiden großen Parteien, die Apartheid und Völkermord unterstützen.

Völkermord ist einfach eine rote Linie.

Übersetzt mit Deepl.com

