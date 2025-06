https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/21/netanyahus-legacy-will-not-be-security-it-will-be-isolation



Netanjahus Vermächtnis wird nicht Sicherheit sein – es wird Isolation sein

Sein Streben nach Vorherrschaft hat Israel nicht sicherer gemacht, sondern nur verhasster und einsamer auf der Weltbühne.

Kamel Hawwash

Britisch-palästinensischer Wissenschaftler, Schriftsteller, Menschenrechtsaktivist und Gründungsmitglied der National Campaign for Rebuilding the PLO.

Veröffentlicht am 21. Juni 2025

Benjamin Netanjahu zeigt eine Illustration, während er in seiner Rede vor der 67. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier am 27. September 2012 seine Besorgnis über die nuklearen Ambitionen des Iran zum Ausdruck bringt. [Richard Drew/AP Photo]

Seit der Gründung Israels im Jahr 1948 haben die israelischen Premierminister versucht, ein Vermächtnis zu hinterlassen, das sie überdauern würde – einige durch Krieg, andere durch Diplomatie und einige wenige durch historische Fehler. David Ben-Gurion sicherte die Unabhängigkeit des Staates und baute seine grundlegenden Institutionen auf. Golda Meir führte einen Krieg, der sie ihr Amt kostete. Menachem Begin unterzeichnete den Frieden mit Ägypten und baute gleichzeitig illegale Siedlungen aus. Yitzhak Rabin wurde ermordet, weil er versuchte, Frieden mit den Palästinensern zu schließen.

Jeder dieser Staatsmänner hat in gewisser Weise seine Spuren hinterlassen. Aber keiner hat so lange – oder so polarisierend – regiert wie Benjamin Netanjahu. Und jetzt stellt sich mehr denn je die Frage, nicht nur, welches Vermächtnis er hinterlassen will, sondern welches Vermächtnis er tatsächlich hinterlässt.

Im Jahr 2016 habe ich argumentiert, dass die arabische Welt Netanjahu praktisch zum „König des Nahen Ostens“ gekrönt habe – ein Titel, der seinen Erfolg bei der Positionierung Israels als Regionalmacht ohne Zugeständnisse an die Palästinenser widerspiegelt. Heute glaube ich, dass er eine Chance sieht, diesen Titel nicht nur zu festigen, sondern die regionale Position Israels dauerhaft neu zu gestalten – durch Gewalt, Straffreiheit und eine Strategie, die auf sicherheitspolitischer Dominanz basiert.

Seit seiner ersten Amtszeit hat Netanjahu darauf bestanden, dass die Sicherheit Israels Vorrang vor allen anderen Erwägungen haben muss. In seiner Weltanschauung ist ein palästinensischer Staat nicht nur mit der Sicherheit Israels unvereinbar, sondern eine existenzielle Bedrohung. Selbst wenn ein solcher Staat geschaffen würde, hat Netanjahu deutlich gemacht, dass Israel die von ihm so bezeichnete „Sicherheitshoheit“ über das gesamte historische Palästina behalten muss.

Dies war nie bloße Rhetorik. Sie hat jede seiner wichtigen Entscheidungen geprägt, keine mehr als den aktuellen Krieg gegen Gaza. Der Angriff hat ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht, Zehntausende Palästinenser getötet, den Großteil der zwei Millionen Einwohner vertrieben und eine beispiellose humanitäre Katastrophe verursacht.

Israel wird von Menschenrechtsgruppen und UN-Organisationen wegen Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Völkermord angeklagt. Vor dem Internationalen Gerichtshof sieht es sich wegen Völkermordes angeklagt, unterstützt von mehreren Ländern. Der Internationale Strafgerichtshof hat außerdem Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe, erlassen.

Dennoch macht Netanjahu weiter und argumentiert, dass Gaza niemals wieder eine Bedrohung für Israel darstellen darf und dass die Zerstörung notwendig ist, um die Zukunft des Landes zu sichern.

Diese Logik macht nicht bei Gaza Halt. Mit ähnlichen Argumenten hat er Israels Angriffe auf den Libanon gerechtfertigt, darunter gezielte Schläge gegen Hisbollah-Führer und den versuchten Mord an deren Anführer Hassan Nasrallah.

Mit derselben Begründung hat Israel auch Angriffe im Jemen gestartet und deutlich gemacht, dass es im Irak jederzeit und überall handeln wird, wenn es dies für notwendig erachtet.

Das Sicherheitsargument wurde ebenfalls verwendet, um die fortgesetzte Besetzung syrischen Territoriums zu rechtfertigen, und wird derzeit herangezogen, um die anhaltenden Angriffe auf den Iran zu legitimieren, angeblich um ihn daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben, und um seine Raketen- und Drohnenkapazitäten zu schwächen.

In jedem Fall wird dieselbe Erzählung wiederholt: Israel kann nicht sicher sein, solange seine Feinde nicht vernichtet, seine Abschreckung nicht unangefochten und seine Vorherrschaft nicht unbestritten ist. Alle abweichenden Meinungen, Meinungsverschiedenheiten oder Widerstände – ob militärischer, politischer oder sogar symbolischer Natur – werden als Bedrohung dargestellt, die es zu beseitigen gilt.

Selbst Netanjahus diplomatische Bemühungen folgen dieser Logik. Die Abraham-Abkommen, die während seiner Amtszeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko unterzeichnet wurden, wurden als Friedensabkommen gefeiert, dienten jedoch in erster Linie als Instrumente der regionalen Angleichung, die die Palästinenser marginalisierten. Für Netanjahu ist die Normalisierung kein Weg zum Frieden – sie ist ein Mittel, um Israels Position zu festigen und gleichzeitig eine gerechte Lösung der Besatzung zu vermeiden.

Was ist also das Vermächtnis, das Netanjahu anstrebt?

Er möchte als der Premierminister in Erinnerung bleiben, der jeglichen Widerstand gegen die Besatzung zerschlagen, die Idee eines palästinensischen Staates endgültig begraben und Israels Vorherrschaft im Nahen Osten mit roher Gewalt gesichert hat. In seiner Vision kontrolliert Israel das Land, diktiert die Regeln und ist niemandem Rechenschaft schuldig.

Die Geschichte könnte ihn jedoch anders beurteilen.

Was Netanjahu als Sicherheit bezeichnet, wird von einem Großteil der Welt zunehmend als systemische Gewalt angesehen. Die weltweite Reaktion auf den Krieg gegen Gaza – Millionen protestieren auf den Straßen, internationale rechtliche Schritte, wachsende Boykotte und diplomatische Herabstufungen – deutet darauf hin, dass Israel unter seiner Führung nicht an Legitimität gewinnt, sondern verliert.

Selbst unter seinen Verbündeten sieht sich Israel zunehmend isoliert. Während die Vereinigten Staaten weiterhin diplomatischen Schutz bieten, sind Begriffe wie „Apartheid“, „ethnische Säuberung“ und „Siedlerkolonialismus“ nicht mehr nur in Randaktivismus zu finden. Sie halten Einzug in den politischen Mainstream und prägen das öffentliche Bewusstsein, insbesondere unter jüngeren Generationen.

Viele Kommentatoren argumentieren, dass Netanjahu nur an der Macht festhält, um einer Strafverfolgung wegen Korruption oder einer Rechenschaftspflicht für die Versäumnisse bei den Angriffen auf Israel am 7. Oktober 2023 zu entgehen. Ich glaube jedoch, dass diese Analyse eine tiefere Wahrheit übersieht: Er sieht diesen Moment – diesen Krieg, diese fehlende Rechenschaftspflicht – als historische Chance. In seinen Augen ist dies sein Vermächtnis.

Die Tragik dabei ist, dass er mit dem Streben nach diesem Vermächtnis möglicherweise das Gegenteil von dem erreicht, was er beabsichtigt. Nicht ein stärkeres Israel, sondern ein isolierteres. Nicht eine sichere Heimat, sondern einen Staat, der zunehmend als Verächter internationaler Normen angesehen wird. Nicht ein Vermächtnis der Stärke, sondern eines des moralischen und politischen Zusammenbruchs.

Netanjahu wird in Erinnerung bleiben. Heute, da Gaza brennt und der Iran einem Angriff nach dem anderen ausgesetzt ist, besteht daran kein Zweifel mehr. Die einzige Frage ist, ob sein Vermächtnis in nationaler Sicherheit bestehen wird oder darin, dass Israel einsamer, verurteilter und unsicherer ist als je zuvor.

Kamel Hawwash

Professor Kamel Hawwash ist ein britisch-palästinensischer Wissenschaftler, Schriftsteller, Menschenrechtsaktivist und Gründungsmitglied der National Campaign for Rebuilding the PLO.

