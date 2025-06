https://www.palestinechronicle.com/mahmoud-khalil-freed-after-months-in-ice-detention-over-pro-palestine-activism/



Mahmoud Khalil nach monatelanger ICE-Haft wegen pro-palästinensischer Aktivitäten freigelassen

21. Juni 2025

Der Absolvent der Columbia University, Mahmoud Khalil, wurde aus der US-Einwanderungshaft entlassen. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Ein Bundesrichter hat die Freilassung des Columbia-Absolventen Mahmoud Khalil angeordnet, der wegen seines pro-palästinensischen Engagements über drei Monate lang in ICE-Haft saß.

Mahmoud Khalil, ein 30-jähriger Absolvent der Columbia University und prominenter pro-palästinensischer Aktivist, wurde am Freitag aus der US-Einwanderungshaft entlassen, mehr als drei Monate nachdem ihn ICE-Agenten in Zivil wegen seiner Beteiligung an Protesten gegen Israels Krieg gegen Gaza festgenommen hatten, wie US-Medien berichteten.

Khalil war seit Anfang März in einer ICE-Einrichtung in Jena, Louisiana, inhaftiert. Sein Fall erregte große Aufmerksamkeit als Teil dessen, was Menschenrechtsgruppen als Vorgehen der Trump-Regierung gegen internationale studentische Aktivisten bezeichnen, die Kritik an der Politik Israels äußern.

Ein Bundesrichter in Newark, Michael Farbiarz, ordnete die Freilassung von Khalil an und erklärte eindeutig: „Er ist keine Gefahr für die Gemeinschaft. Punkt, aus, Ende.“

Vor dem Gefängnis trat Khalil in Begleitung seiner Anwälte in die Hitze Louisianas. „Die Gerechtigkeit hat zwar gesiegt, aber das hat viel zu lange gedauert und hätte nicht drei Monate dauern dürfen“, sagte er gegenüber Reportern. „Ich lasse über 1.000 Menschen in dieser Einrichtung zurück – Menschen, die nicht dort sein sollten.“

Khalil verurteilte auch die Begründung für seine Inhaftierung. „Trump und seine Regierung haben sich die falsche Person ausgesucht. Das heißt nicht, dass es eine richtige Person gibt. Es gibt keine richtige Person, die wegen Protesten gegen einen Völkermord inhaftiert werden sollte.“

Seine Verhaftung war der bekannteste von mehreren Einwanderungsfällen gegen pro-palästinensische internationale Studierende. Khalil war der letzte, der in Haft blieb, nachdem andere entweder freigelassen wurden oder sich im Rahmen von Abschiebungsverfahren entschieden hatten, das Land zu verlassen.

Khalil wurde nie einer Straftat angeklagt. Regierungsbeamte warfen ihm vor, eine Gefahr für die nationale Sicherheit darzustellen und Antisemitismus zu fördern – Behauptungen, die laut seinen Anwälten politisch motiviert und unbegründet waren.

Unterstützer, darunter jüdische Studenten und Dozenten, reichten Gerichtsdokumente ein, in denen sie Khalil verteidigten und auf seine früheren Äußerungen verwiesen, in denen er die Befreiung der Juden und Palästinenser „Hand in Hand“ forderte.

Richter Farbiarz hatte zuvor Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Grundlage für Khalils Inhaftierung geäußert, die sich auf eine selten angewendete Einwanderungsbestimmung stützte, die eine Abschiebung erlaubt, wenn eine Person als schädlich für die Außenpolitik der USA angesehen wird. Der Richter stellte die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung in Frage und befand, dass die ICE die rechtlichen Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Haft nicht erfüllt habe.

Als Bedingung für seine Freilassung musste Khalil seinen Reisepass und seine Green Card abgeben und darf nun nur innerhalb einiger weniger Bundesstaaten reisen, darunter New York, wo er zu seiner Frau Noor Abdallah zurückkehren und seinen neugeborenen Sohn Deen zum ersten Mal sehen wird. „Ich kann ihn endlich in die Arme schließen“, sagte er.

In einer Erklärung sagte Abdallah, sie könne „endlich aufatmen“, merkte jedoch an, dass das Urteil „nicht annähernd die Ungerechtigkeiten beseitigt, die die Trump-Regierung unserer Familie und so vielen anderen angetan hat“.

Amnesty International USA begrüßte die Entscheidung des Gerichts als „überfällig“ und forderte die Trump-Regierung auf, dafür zu sorgen, dass Aktivisten nicht länger wegen der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte verfolgt werden.

Das Einwanderungsverfahren gegen Khalil ist noch nicht abgeschlossen, aber das Urteil vom Freitag wird als schwerer juristischer Rückschlag für die umfassenden Bemühungen der Regierung angesehen, pro-palästinensische Dissidenten an US-Universitäten zu bekämpfen.

(PC, US-Medien)

